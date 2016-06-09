90 м2 для счастливой жизни на природе

Опрятный вид современного деревянного дома – большой шаг вперед от традиционного сруба, который знаменит своей явной брутальностью. Оцилиндрованное бревно позволяет сделать проекты более геометричными, прямолинейными и строгими, подходящими для любого местоположения – на берегу озера, в лесу или в пригороде.

Такой проект может быть заказан в типовом формате либо эксклюзивно для вас переработан архитекторами в оригинальной манере. Стоимость такого дома варьируется у различных фирм, потому лучше всего найти местную студию (поближе к местоположению вашего участка) и заказать подобный деревянный стандартный дом для своей семьи.

Авторы данного проекта – исключительные профессионалы своего дела из студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO, они реализовали уже более 50 проектов современных деревянных домов по типовым эскизам. Интересно, что такой вариант положительно сказывается и на стоимости готового дома.