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90 м2 для счастливой жизни на природе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в скандинавском стиле
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Современный деревянный дом – настоящее технологическое чудо, которое легко поддерживать в порядке и приятно любоваться его традиционностью. Для некоторых из нас именно древесина является точным синонимом уюта, и модные компании предоставляют нам возможность жить в деревянном доме на должном уровне комфорта.

Современный проект деревянного дома – это еще и панорамное остекление, позволяющее навсегда забыть маленькие шале и срубы с крохотными окнами и темными спальнями. Теперь пришло время новой архитектуры, и больше узнать о ней вы сможете в нашей статье.

​Аккуратный деревянный дом

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Опрятный вид современного деревянного дома – большой шаг вперед от традиционного сруба, который знаменит своей явной брутальностью. Оцилиндрованное бревно позволяет сделать проекты более геометричными, прямолинейными и строгими, подходящими для любого местоположения – на берегу озера, в лесу или в пригороде.

Такой проект может быть заказан в типовом формате либо эксклюзивно для вас переработан архитекторами в оригинальной манере. Стоимость такого дома варьируется у различных фирм, потому лучше всего найти местную студию (поближе к местоположению вашего участка) и заказать подобный деревянный стандартный дом для своей семьи.

Авторы данного проекта – исключительные профессионалы своего дела из студии WOODY-HOLZHAUS – KONTIO, они реализовали уже более 50 проектов современных деревянных домов по типовым эскизам. Интересно, что такой вариант положительно сказывается и на стоимости готового дома.

Кухня

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Современная планировка и дизайн интерьера в новом деревянном доме – еще один эволюционный скачок для данного типа строительства. Глянцевая кухня, панорамное остекление и технологичная начинка дома – основа всех комфортабельных элементов этого проекта!

То, как красив порой минимализм в домах из оцилиндрованного бревна, восхищает! На такую удачную пару могут рассчитывать все фанаты деревянного строительства – подобный эклектичный микс только набирает обороты, но уже безумно популярен, например, в альпийских шале Франции.

​Дизайн экстерьера

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Темная окраска интерьера в сером цвете – еще один прекрасный дизайнерский ход в этом проекте. Отказ от традиционных рыжих оттенков придает деревянному дому более современный и аккуратный вид.

Деревянный дом современности – это еще и инновационное встраивание традиций. Например, организация в доме сауны, но при этом – более похожей на SPA-салон модного приморского отеля, чем на обычную сауну.

Гостиная

homify Столовая комната в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Солнечная гостиная находится в том же помещении, что и столовая с кухней и реализует идею открытой планировки общественного пространства. В данном случае, это лучшее решение для небольшого дома, площадь которого, напоминаем вам, всего лишь 90 квадратных метров.

Так, этот дом, который по размеру больше напоминает городские апартаменты, показывает нам возможность интересного образа жизни – в исключительном экологичном месте и с комфортабельным уровнем жизни большого города. 90 квадратных метров – хороший выбор для семьи с 1-2 детьми, которая ищет бюджетный вариант для переезда на природу.

​Главная спальня

homify Спальня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Главная спальня в современном деревянном доме – настоящее чудо, позволяющее жить городской жизнью посреди соснового бора! Особенно эффектны в этом проекте системы хранения на фоне оцилиндрованного бревна! Кажется, что две различных эпохи нашли невероятно эстетичный компромисс ради успешного проекта коттеджа!

​Домашний кинотеатр

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Домашний кинотеатр на мансардном этаже – удивительное изобретение для деревянного дома нового поколения – является идеальным местом для семейного досуга!

​Сауна

homify Спа в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Сауна – важная часть этого проекта, о которой мы уже упоминали ранее, она позволяет проводить выходные с пользой для души и здоровья всей семьи.

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