Современный дом с WOW-эффектом

Открытый солнечному свету и свежему воздуху этот красивый загородный дом построен в современном стиле и может порадовать вас установленными солнечными батареями, панорамными остеклением и особенно перфекционистичным дизайном интерьера.

Тем, кто ищет идеи дизайна собственного коттеджа, такой проект наверняка понравится, минимализм здесь возведен в ранг идеала – даже в ландшафтном дизайне, дизайне фасадов и декоре он проявлен особенно эффектно.

Авторы проекта – архитекторы из студии BUILD DIFFERENT – всю свою историю занимаются тем, что привносят в мир современной частной архитектуры оригинальные проекты. «Строй по-другому!» – их девиз, позволяющий вывести пригородную жизнь на новый уровень и строить ультра-комфортабельные дома по новым правилам.