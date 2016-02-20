Современный дом с WOW-эффектом

Открытый солнечному свету и свежему воздуху этот красивый загородный дом построен в современном стиле и может порадовать вас установленными солнечными батареями, панорамными остеклением и особенно перфекционистичным дизайном интерьера.
Тем, кто ищет идеи дизайна собственного коттеджа, такой проект наверняка понравится, минимализм здесь возведен в ранг идеала – даже в ландшафтном дизайне, дизайне фасадов и декоре он проявлен особенно эффектно.
Авторы проекта – архитекторы из студии BUILD DIFFERENT – всю свою историю занимаются тем, что привносят в мир современной частной архитектуры оригинальные проекты. «Строй по-другому!» – их девиз, позволяющий вывести пригородную жизнь на новый уровень и строить ультра-комфортабельные дома по новым правилам.
Дизайн фасадов этого стильного одноэтажного дома выполнен в комбинированной манере – натуральное дерево украшает внешние стены в зоне террасы, а остальные фасады оштукатурены в белый цвет. Панорамное остекление (двери-слайдеры в пол) шикарно смотрится и на том, и на другом фоне, а ландшафтный дизайн в минималистичной манере подчеркивает простые и прямые линии проекта.
Простейший минимализм с легким дополнением ярких акцентов сейчас на пике моды для дизайна интерьера загородного дома. Такой формат практичен, но оригинален и интересен необычными дополнениями и трендовым декором.
Стоит добавить, что данный проект реализован в Великобритании, поэтому мы видим традиционный подход к расположению и расстановке мебели в некоторых зонах, именно английские проекты лучше всего сочетают традиции и современный дизайн.
Выполненные в белом цвете кухня и столовая имеют всего лишь один яркий акцент в виде постера, также особенно популярного типа декора в последние годы. Постеры помогают с легкостью изменять настроение комнаты и являются бюджетным декором, а имея отличную яркость и насыщенность красок, издали похожи на высококачественную фотографию.
Современный дизайн кухни основан, в первую очередь, на сочетании модулей. Черная столешница из камня и стеклянная – для барной стойки дополняют здесь достаточно функциональный гарнитур. У барной стойки мы можем найти буфет для спиртного, а микроволновая печь встроена в гарнитур, как и остальная бытовая техника.
WOW-элемент кроется в центральной части дома – здесь благодаря отсутствию мансардного помещения мы видим холл с особенно высокими потолками. В одном его конце мы также замечает зону у камина – изящно оформленный уголок для отдыха и бесед.
Дизайн ванных комнат тоже выполнен в стиле минимализм. Особенно привлекают внимание глянцевые черные фартуки для туалетного столика, которые смотрятся просто потрясающе вместе с блестящей сантехникой и керамикой.
На данной фотографии вы можете заметить, что у спален тоже остекление в пол – двери-слайдеры, выходящие на террасу, пригодились и здесь. Особенно приятно спать у такого окна, и в дождь, и в солнечную погоду такое нововведение в современной частной архитектуре делает жизнь гораздо ярче.
Панорамное остекление в спальнях обычно реализуется либо с системой отопления в виде подогрева пола, либо с проходящей вдоль окна и встроенными в пол модулями отопления (они могут быть разными по типам). В любом случае, панорамное остекление в пол для холодного климата – это новая тенденция, уже доступная и во всю используемая в перспективных проектах!
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