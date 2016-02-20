Практичный проект семейного коттеджа

Практичные решения, реализованные в этом удивительном и при этом бюджетном проекте семейного загородного дома, подскажут вам некоторые интересные нюансы азиатской современной архитектуры. Архитекторы постарались сделать так, чтобы семья могла получить максимум квадратных метров в пределах своего бюджета, и поэтому нашли действительно оптимальные решения в планировке и отделке.
Поэтажный план первого уровня на фотографии ниже раскроет нам несколько секретов идеального и удобного современного дома. Перечисляя модные решения, мы особенно подчеркивает важность просторных проходов в каждой зоне загородного дома.
Первое, что бросается в глаза – это открытая планировка общественной зоны с кухней, столовой и гостиной. А еще при кухне мы найдем важное рабочее помещение – здесь стоит стиральная и сушильная машины, бытовые аксессуары и все, что нужно в хозяйстве. Получается, что лишние 4 квадрата при кухне, закрытые от посторонних глаз, позволяют всегда держать главную кухню в полном порядке.
Еще один секрет – наличие не просто прихожей с модулем для хранения, но и дополнительной гардеробной при ней с распашными дверьми. Но самое важное, что прихожую от коридора и лестничного холла отделяют двери-слайдеры, очень удобные в обращении!
Также на первом этаже мы найдем две спальни, которые тоже имеют двери-слайдеры и ванную комнату на двоих. Расположение детских старших детей именно на первом этаже очень практично – дети имеют легкий и постоянный доступ на террасы, меньше пользуются лестницей и имеют приватные зоны, отделенные от взрослых апартаментов.
На втором уровне мы найдем еще более интересные решения – лестница возле туалетной комнаты ведет на мансардный этаж, предназначенный для игр детей. Два балкона позволяют сделать и второй этаж достаточно приятным местом для отдыха – один расположен при главной спальне, а другой выходит в холл и предназначен для двух детских. Еще одна важная деталь в том, что над кухней вы не найдете жилого пространства на втором этаже, так как здесь организованы особенно высокие потолки с мансардными окнами, которые вы увидите на фотографии ниже.
Дизайн кухни выполнен на стыке двух стилей – азиатского минимализма и американского люксового рустика. В Республике Корея данный микс достаточно популярен благодаря тому, что он помогает с особым изяществом отойти от излишне традиционного дизайна, оставляя при этом дом максимально деревянным, как и в восточном оригинале.
Современный деревянный паркет достигает особенного уровня комфортабельности в этой стране – даже самые классические варианты выглядят здесь современно и стильно, соответствуя времени.
Поднимаясь на второй этаж, мы обнаруживаем дверь на просторный балкон, а напротив нее – асимметрично расположенные окна для освещения самой лестницы. Красиво выглядит и отделка потолка с видимым уклоном кровли – здесь использовалась сосна, обогащающая воздух во всем доме полезными элементами.
На площади лестничного холла второго этажа есть детская игровая. Лестница ведет в особенное место для игр, а внизу организовано место для работы за письменным столом и поставлена лавочка. Детская игровая в доме с несколькими детьми – вовсе не роскошь, а настоящая необходимость, позволяющая держать гостиную и кухню в чистоте и порядке.
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