Практичный проект семейного коттеджа

Первое, что бросается в глаза – это открытая планировка общественной зоны с кухней, столовой и гостиной. А еще при кухне мы найдем важное рабочее помещение – здесь стоит стиральная и сушильная машины, бытовые аксессуары и все, что нужно в хозяйстве. Получается, что лишние 4 квадрата при кухне, закрытые от посторонних глаз, позволяют всегда держать главную кухню в полном порядке.

Еще один секрет – наличие не просто прихожей с модулем для хранения, но и дополнительной гардеробной при ней с распашными дверьми. Но самое важное, что прихожую от коридора и лестничного холла отделяют двери-слайдеры, очень удобные в обращении!

Также на первом этаже мы найдем две спальни, которые тоже имеют двери-слайдеры и ванную комнату на двоих. Расположение детских старших детей именно на первом этаже очень практично – дети имеют легкий и постоянный доступ на террасы, меньше пользуются лестницей и имеют приватные зоны, отделенные от взрослых апартаментов.