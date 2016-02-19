Голливудский шик, отделка гонтом, тропические виллы… В этой статье вас ждут 10 удивительных фасадов домов, которые спроектированы архитекторами homify и выглядят просто потрясающе!

Разглядывая шикарный дизайн, попытайтесь определить свой любимый стиль, выберите самый понравившийся вам проект и обязательно напишите нам в комментариях, что именно пробудило в вас позитивный отклик! А пока – давайте наслаждаться красивыми домами вместе, ведь сообщество homify и создано для того, чтобы у нашей мечты была реализация, как минимум – в виде экскурсий по самым красивым домам планеты.