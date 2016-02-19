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10 удивительных фасадов домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
A DREAM OUTHOUSE, FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS Дома в стиле модерн
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Голливудский шик, отделка гонтом, тропические виллы…   В этой статье вас ждут 10 удивительных фасадов домов, которые спроектированы архитекторами homify и выглядят просто потрясающе!

Разглядывая шикарный дизайн, попытайтесь определить свой любимый стиль, выберите самый понравившийся вам проект и обязательно напишите нам в комментариях, что именно пробудило в вас позитивный отклик! А пока – давайте наслаждаться красивыми домами вместе, ведь сообщество homify и создано для того, чтобы у нашей мечты была реализация, как минимум – в виде экскурсий по самым красивым домам планеты.

​Тропическая эклектика

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Дома в классическом стиле
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Как правило, именно проекты загородных домов в тропических странах изобилуют разнообразными особенно эффектными элементами – самым крупноформатным остеклением, стеклянными перилами и заборами, шикарными блестящими и зеркальными декоративными дополнениями. Так и этот удивительный проект не исключение, реализованный в Бразилии студией ROMA он имеет шикарное остекление высотой более 5,5 метров.

​Глянцевый ар-деко

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

Блестящее и гламурное продолжение стиля модерн в частной архитектуре всегда радует нас шикарной вечерней подсветкой и глянцевыми поверхностями. Тоже реализованный в Бразилии он может порадовать вас и роскошными интерьерами, под стать завораживающему фасаду.

​В приватном стиле

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Для сохранения приватности в этом проекте коттеджа архитектор придумал специальную дополнительную декоративную конструкции со стороны одного из домов соседей. Так, владельцы дома получили приватную террасу, и в их окна первого и второго этажа практически невозможно посмотреть.

​Польский модерн

Willa w Kłodawie, STRUKTURA Łukasz Lewandowski STRUKTURA Łukasz Lewandowski Дома в стиле модерн
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski
STRUKTURA Łukasz Lewandowski

А этот удивительный проект в стиле польского модерна красиво комбинирует отделку штукатуркой, древесиной и декоративными панелями.

​Luxury в альпийских горах

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Легендарный дом в Италии по проекту Питера Пилчера не может не захватывать дух. Потрясающее панорамное остекление сплошного формата делает его не просто красивым, но еще и передовым проектом в дизайне. Тонирование стекла в данном случае отлично справляется с работой по сохранению приватности, тогда как с противоположного фасада мы найдем открытое традиционное остекление без тонировки.

​Кирпичные тропики

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture Дома в тропическом стиле
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture

Этот удивительный проект кирпичного дома с использованием натуральной древесины реализован в Мумбай, Индия по проекту ISTUDIO ARCHITECTURE. Очень бюджетный и при этом эксклюзивный этот коттедж показывает нам возможности красного кирпича как такового. А полную статью об этом проекте вы можете прочитатьздесь.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Британская экзотика

A DREAM OUTHOUSE, FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS Дома в стиле модерн
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS

A DREAM OUTHOUSE

FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS

Еще один оригинальный проект с декоративной конструкцией для парадного входа тоже был реализован в Индии, но на этот раз – британскими архитекторами. 5 спален и 5 ванных комнат на двух уровнях, а также шикарные гостиная, кухня и столовая ждут вас в этом проекте.

​Голливудская мечта

Blue Jay Way, McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

Blue Jay Way

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Потрясающий проект настоящей эталонной голливудской виллы создали архитекторы из студии MCCLEAN DESIGN в США. Их работа в Калифорнии произвела фурор на дизайнерской мировой арене благодаря особенной атмосферности.

​Трехуровневое поместье 21-ого века

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Еще один невероятный проект в нашей фото-подборке – люксовый особняк, построенный в Кембридже, Великобритания. На трех уровнях расположились спальни, ванные, гостевые комнаты, а для шикарного блока кухни-гостиной было выделено особое место с панорамным остеклением в пол. Дом использует энергию собственных солнечных панелей для электричества, имеет террасу с местом для гриля, бассейн и роскошные виды.

​Стильная вилла с отделкой шингл

Exteriors Baufritz (UK) Ltd. Дома в стиле модерн
Baufritz (UK) Ltd.

Exteriors

Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.
Baufritz (UK) Ltd.

Вот вам еще одна английская вилла с необычной отделкой фасадов гонтом (декоративной деревянной черепицей, которой оформляются стены, а не крыша). С улицы она выглядит максимально современной, но по мере приближения вы замечаете и традиционные нотки в дизайне этого проекта. Например, уже упомянутую отделку гонтом, элементы классического ар-деко в дизайне гостиной и шикарный дизайнерский текстиль.

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