Голливудский шик, отделка гонтом, тропические виллы… В этой статье вас ждут 10 удивительных фасадов домов, которые спроектированы архитекторами homify и выглядят просто потрясающе!
Разглядывая шикарный дизайн, попытайтесь определить свой любимый стиль, выберите самый понравившийся вам проект и обязательно напишите нам в комментариях, что именно пробудило в вас позитивный отклик! А пока – давайте наслаждаться красивыми домами вместе, ведь сообщество homify и создано для того, чтобы у нашей мечты была реализация, как минимум – в виде экскурсий по самым красивым домам планеты.
Как правило, именно проекты загородных домов в тропических странах изобилуют разнообразными особенно эффектными элементами – самым крупноформатным остеклением, стеклянными перилами и заборами, шикарными блестящими и зеркальными декоративными дополнениями. Так и этот удивительный проект не исключение, реализованный в Бразилии студией ROMA он имеет шикарное остекление высотой более 5,5 метров.
Блестящее и гламурное продолжение стиля модерн в частной архитектуре всегда радует нас шикарной вечерней подсветкой и глянцевыми поверхностями. Тоже реализованный в Бразилии он может порадовать вас и роскошными интерьерами, под стать завораживающему фасаду.
Для сохранения приватности в этом проекте коттеджа архитектор придумал специальную дополнительную декоративную конструкции со стороны одного из домов соседей. Так, владельцы дома получили приватную террасу, и в их окна первого и второго этажа практически невозможно посмотреть.
А этот удивительный проект в стиле польского модерна красиво комбинирует отделку штукатуркой, древесиной и декоративными панелями.
Легендарный дом в Италии по проекту Питера Пилчера не может не захватывать дух. Потрясающее панорамное остекление сплошного формата делает его не просто красивым, но еще и передовым проектом в дизайне. Тонирование стекла в данном случае отлично справляется с работой по сохранению приватности, тогда как с противоположного фасада мы найдем открытое традиционное остекление без тонировки.
Этот удивительный проект кирпичного дома с использованием натуральной древесины реализован в Мумбай, Индия по проекту ISTUDIO ARCHITECTURE. Очень бюджетный и при этом эксклюзивный этот коттедж показывает нам возможности красного кирпича как такового. А полную статью об этом проекте вы можете прочитатьздесь.
Еще один оригинальный проект с декоративной конструкцией для парадного входа тоже был реализован в Индии, но на этот раз – британскими архитекторами. 5 спален и 5 ванных комнат на двух уровнях, а также шикарные гостиная, кухня и столовая ждут вас в этом проекте.
Потрясающий проект настоящей эталонной голливудской виллы создали архитекторы из студии MCCLEAN DESIGN в США. Их работа в Калифорнии произвела фурор на дизайнерской мировой арене благодаря особенной атмосферности.
Еще один невероятный проект в нашей фото-подборке – люксовый особняк, построенный в Кембридже, Великобритания. На трех уровнях расположились спальни, ванные, гостевые комнаты, а для шикарного блока кухни-гостиной было выделено особое место с панорамным остеклением в пол. Дом использует энергию собственных солнечных панелей для электричества, имеет террасу с местом для гриля, бассейн и роскошные виды.
Вот вам еще одна английская вилла с необычной отделкой фасадов гонтом (декоративной деревянной черепицей, которой оформляются стены, а не крыша). С улицы она выглядит максимально современной, но по мере приближения вы замечаете и традиционные нотки в дизайне этого проекта. Например, уже упомянутую отделку гонтом, элементы классического ар-деко в дизайне гостиной и шикарный дизайнерский текстиль.
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