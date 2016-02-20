Лучшие проекты печей для барбекю

Весна приближается все быстрее, и вы наверняка уже задумывались о том, как хорошо было бы устроить барбекю для своей семьи и друзей на свежем воздухе! Для этого нужно, по сути, всего лишь одно – хорошая печь, которая позволит вам удивлять любимых изысками кулинарии и просто вкусными шашлыками и стейками.

Специально для вас мы собрали шикарные проекты печей для барбекю, которые наверняка вдохновят вас на собственные строительные подвиги. Многие проекты достаточно просты в конструкции, и человек с опытом наверняка распознает в них все плюсы и минусы.

Для остальных хотим подчеркнуть, что настоящая печь из кирпичей или камней нуждается в прочном фундаменте, как минимум 8 кв.м. для обустройства кухни и месте, которое вы смогли бы освободить от легко воспламеняющихся предметов.