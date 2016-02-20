Лучшие проекты печей для барбекю

Весна приближается все быстрее, и вы наверняка уже задумывались о том, как хорошо было бы устроить барбекю для своей семьи и друзей на свежем воздухе! Для этого нужно, по сути, всего лишь одно – хорошая печь, которая позволит вам удивлять любимых изысками кулинарии и просто вкусными шашлыками и стейками.
Специально для вас мы собрали шикарные проекты печей для барбекю, которые наверняка вдохновят вас на собственные строительные подвиги. Многие проекты достаточно просты в конструкции, и человек с опытом наверняка распознает в них все плюсы и минусы.
Для остальных хотим подчеркнуть, что настоящая печь из кирпичей или камней нуждается в прочном фундаменте, как минимум 8 кв.м. для обустройства кухни и месте, которое вы смогли бы освободить от легко воспламеняющихся предметов.
Шикарным вариантом для летней террасы станет и печь со стеклянными экранами, через которые вы сможете видеть языки пламени, а также ваш ужин, истекающий соком. Такое шоу – настоящее удовольствие для вашей семьи и друзей, особенно если печь будет хорошо видно с места отдыха гостей.
Отличный вариант проекта летней кухни с купольной печью и профессиональным грилем очень удобен в использовании и красиво разместится на террасе средних размеров. К печи здесь добавляется дровница, к грилю – коптильный шкаф. Столешница выполнена из натурального камня, а сама основа кухни – из кирпичей.
Такую печь, в отличие от угольного гриля, можно использовать и в закрытом помещении – на территории летнего домика, на крытой террасе или веранде. Дровяная печь имеет духовку и варочные поверхности и сложена из огнеупорного кирпича.
Эта шикарная печь является частью кухни и не имеет варочных поверхностей, зато может похвастаться шикарной деревянной столешницей – дополнительным местом для сервировки большого ужина.
Кухня, в которой кроме дровяной печи мы также найдем раковину, электрическую или газовую печь, мелкую бытовую технику и электричество, можно считать полноценной летней кухней. Здесь действительно достаточно места для сервировки на большую компанию.
Этот шикарный проект летней кухни выполнен в люксовом деревянном особняке и выглядит роскошно. Печь с вертелом имеет массивный дымоход, сложенный из декоративного огнеупорного кирпича, а столешницы и портал печи оформлены натуральным камнем.
Главное отличие средиземноморской летней кухни от других – оформление столешницы, кухонного фартука и фасадов самой кухни керамической плиткой. На такой кухне мы также можем встретить вмонтированную в кухню дровяную печь, как здесь, с решеткой, стоящей на выступающих кирпичах.
Отличным вариантом для террасы будет небольшая дровяная печь с местом для установки решеток на разной высоте, столешницей для сервировки, полочками и барной стойкой для друзей. Вместо последней вы можете использовать столовую группу, но наличие барной стойкой, за которую шеф может подавать мясные и овощные закуски, напитки и десерты делает пребывание на такой террасе настоящим праздником!
Еще одна шикарная возможность сделать барбекю на своей террасе – установить железную дровяную или угольную печь круглого варианта. К ней можно подходить со всех сторон, а блюда могут располагаться на специальных креплениях для сковородок, чанов и других емкостей для готовки, с которыми особенно легко управляться.
Последний вариант в нашей фото-подборке – красивая печь из светлого кирпича, расположенная под навесом. Она отлично смотрится в проектах в стиле кантри или рустик и выглядит очень традиционно.
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