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​До и После: 9 проектов редизайна ванной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
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Стильные результаты масштабного редизайна сразу для 9-ти проектов ванных комнат ждут вас в этой статье! Посмотрим, как дизайнеры смогли использовать недостатки и достоинства каждой из так, что ванные комнаты стали красивыми и удобными?

Дополнительно хочется добавить, что площадь большинства ванных комнат, представленных в статье, не превышает 4,5 квадратных метров. А те, что имеют чуть больший размер, выглядят и вовсе, как настоящий райский оазис для отдыха в стиле SPA.

Классическая красота светлого и аккуратного дизайна всегда в моде для оформления ванных комнат, поэтому большинство интерьеров здесь оформлены в нейтральных или  теплых светлых тонах и минималистичной манере.

​До: немецкая ванная на мансарде

homify
homify

homify
homify
homify

Оформленная с помощью темной керамической плитки по типу мозаики эта ванная комната выглядит слегка сумбурной – планировка делает сантехнические приборы будто бы слишком большими для габаритов данного пространства, а дизайнерские приемы здесь и вовсе отсутствуют.

​После: немецкая ванная на мансарде

homify Ванная комната в стиле модерн Керамика Серый
homify

homify
homify
homify

Перепланировка этой ванной комнаты и редизайн в светлых нейтральных тонах стали для нее настоящим спасением! Теперь стильный душ находится в специальной нише, на полу мы видим изысканную керамическую плитку под камень, а весь остальной интерьер красиво подчеркнут блеском подсветки.

​До: французское ретро

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

Здесь у дизайнеров были идеальные условия – светлая комната с окном, но при этом достаточно миниатюрной площадью. Несмотря на то, что туалетный столик владельцы квартиры купили совсем недавно, вся мозаика уже давно обветшала – ей более восьми лет.

​После: французская эклектика

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver Ванная в стиле лофт
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

После мы видим в этой ванной шикарную душевую кабину, которая особенно прекрасно выглядит в свете солнечных лучей. Зеркало куплено со специальной встроенной подсветкой, а тумба слева скрывает стиральную машину.

​До: неиспользуемая мансарда

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

В проекте этого дома мы видим, что архитекторы решили сделать мансарду жилой. Утепление стен позволило организовать здесь спальню и ванную комнату, последнюю из которых вы видите ниже.

​После: фантастическая мансарда!

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Ванная комнатаВанны и душевые
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Особенное настроение на этой мансарде появилось благодаря талантливому дизайн-проекту – особый скат крыши, окна, а также супер-лаконичный современный дизайн сделали здесь свое доброе дело! Кажется, что эта ванная создана для полной релаксации.

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​До: польское ретро

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Стандартная польская квартира в центре города имела весьма устаревший интерьер – заменить здесь хочется буквально все, что и сделали дизайнеры!

​После: польский минимализм

Mieszkanie w centrum Gdyni, Od Nowa MEBLE Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE
Od Nowa MEBLE

Польский минимализм как стиль очень часто вдохновляется скандинавскими мотивами, но при этом не отвергает функциональность и комфортабельность модерна. В данном случае это именно то, что и было нужно небольшой ванной комнате!

​До: ванная в Германии

homify
homify

homify
homify
homify

Абсолютно неописуемый дизайн ванной комнаты до ремонта жаждал перемен – и получил их! Новые владельцы поручили это опытным дизайнерам, которые нашли слабые и сильные стороны комнаты и сделали из нее обитель минимализма!

​После: ванная в Германии

homify Ванная комнатаРаковины
homify

homify
homify
homify

Белоснежная ванная комната с дополнительными темно-серыми и трюфельными акцентами ни на йоту не напоминает тот старый дизайн. Браво!

​До: мансарда для ванной комнаты

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

После постройки дома именно так выглядела комната, предназначенная в будущем для ванной комнаты!

​После: мансарда для ванной комнаты

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Ванная комната в стиле модерн
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Теперь эта ванная, оформленная в стиле SPA, выглядит просто шикарно – немного темного дерева венге, немного глянца и минимализма и, вуаля, релакс-рай готов!

​До: ретро в темных тонах

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Эта ванная комната находится в доме 1962 года постройки. После даты его возведения ванная комната жила без изменений, с ее ремонтом владельцы явно запоздали на пару десятилетий.

​После: чистый модерн

Umbau & energetische Sanierung eines Bungalows von 1962, puschmann architektur puschmann architektur Ванная комнатаВанны и душевые
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

Функциональность, а также бело-голубая цветовая гамма и стильная ниша-полочка для аксессуаров делают эту ванную комнату очень современной! Встроенный слив и душевая кабина лишь с одной стеклянной перегородкой и встроенным в пол сливом – тому наглядное подтверждение.

​До и после: испанский дизайн

Antes y Después: Diseñaron un Apartamento Minimalista con Acabados en Microcemento , ISLABAU constructora ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

Стандартная ванная комната с сине-голубым интерьером имела раковину с мраморной столешницей и отдельное биде, но выглядела очень традиционно. Для Испании данный уровень интерьера – ниже среднего, поэтому новые владельцы решились на редизайн в современном стиле. В итоге получился интерьер со стильной нишей для душа, декоративной штукатуркой на стенах и волшебной подсветкой.

​До: мансарда в новом доме

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

Еще не обустроенная мансарда в новом доме выглядела слишком темной из-за небольшого окна, и дизайнер решил по максимуму использовать солнечный свет в интерьере.

​После: традиционная ванная комната

Загородный дом в Приозерске, Kitole Kitole Ванная комната в стиле модерн
Kitole

Загородный дом в Приозерске

Kitole
Kitole
Kitole

После ремонта и дизайна в этом интерьере воцарилась атмосфера домашнего уюта и спокойствия – именно то, что нужно для ванной в загородном доме!

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