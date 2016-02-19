​До и После: 9 проектов редизайна ванной

Стильные результаты масштабного редизайна сразу для 9-ти проектов ванных комнат ждут вас в этой статье! Посмотрим, как дизайнеры смогли использовать недостатки и достоинства каждой из так, что ванные комнаты стали красивыми и удобными?
Дополнительно хочется добавить, что площадь большинства ванных комнат, представленных в статье, не превышает 4,5 квадратных метров. А те, что имеют чуть больший размер, выглядят и вовсе, как настоящий райский оазис для отдыха в стиле SPA.
Классическая красота светлого и аккуратного дизайна всегда в моде для оформления ванных комнат, поэтому большинство интерьеров здесь оформлены в нейтральных или теплых светлых тонах и минималистичной манере.
Оформленная с помощью темной керамической плитки по типу мозаики эта ванная комната выглядит слегка сумбурной – планировка делает сантехнические приборы будто бы слишком большими для габаритов данного пространства, а дизайнерские приемы здесь и вовсе отсутствуют.
Перепланировка этой ванной комнаты и редизайн в светлых нейтральных тонах стали для нее настоящим спасением! Теперь стильный душ находится в специальной нише, на полу мы видим изысканную керамическую плитку под камень, а весь остальной интерьер красиво подчеркнут блеском подсветки.
Здесь у дизайнеров были идеальные условия – светлая комната с окном, но при этом достаточно миниатюрной площадью. Несмотря на то, что туалетный столик владельцы квартиры купили совсем недавно, вся мозаика уже давно обветшала – ей более восьми лет.
После мы видим в этой ванной шикарную душевую кабину, которая особенно прекрасно выглядит в свете солнечных лучей. Зеркало куплено со специальной встроенной подсветкой, а тумба слева скрывает стиральную машину.
В проекте этого дома мы видим, что архитекторы решили сделать мансарду жилой. Утепление стен позволило организовать здесь спальню и ванную комнату, последнюю из которых вы видите ниже.
Особенное настроение на этой мансарде появилось благодаря талантливому дизайн-проекту – особый скат крыши, окна, а также супер-лаконичный современный дизайн сделали здесь свое доброе дело! Кажется, что эта ванная создана для полной релаксации.
Стандартная польская квартира в центре города имела весьма устаревший интерьер – заменить здесь хочется буквально все, что и сделали дизайнеры!
Польский минимализм как стиль очень часто вдохновляется скандинавскими мотивами, но при этом не отвергает функциональность и комфортабельность модерна. В данном случае это именно то, что и было нужно небольшой ванной комнате!
Абсолютно неописуемый дизайн ванной комнаты до ремонта жаждал перемен – и получил их! Новые владельцы поручили это опытным дизайнерам, которые нашли слабые и сильные стороны комнаты и сделали из нее обитель минимализма!
Белоснежная ванная комната с дополнительными темно-серыми и трюфельными акцентами ни на йоту не напоминает тот старый дизайн. Браво!
После постройки дома именно так выглядела комната, предназначенная в будущем для ванной комнаты!
Теперь эта ванная, оформленная в стиле SPA, выглядит просто шикарно – немного темного дерева венге, немного глянца и минимализма и, вуаля, релакс-рай готов!
Эта ванная комната находится в доме 1962 года постройки. После даты его возведения ванная комната жила без изменений, с ее ремонтом владельцы явно запоздали на пару десятилетий.
Функциональность, а также бело-голубая цветовая гамма и стильная ниша-полочка для аксессуаров делают эту ванную комнату очень современной! Встроенный слив и душевая кабина лишь с одной стеклянной перегородкой и встроенным в пол сливом – тому наглядное подтверждение.
Стандартная ванная комната с сине-голубым интерьером имела раковину с мраморной столешницей и отдельное биде, но выглядела очень традиционно. Для Испании данный уровень интерьера – ниже среднего, поэтому новые владельцы решились на редизайн в современном стиле. В итоге получился интерьер со стильной нишей для душа, декоративной штукатуркой на стенах и волшебной подсветкой.
Еще не обустроенная мансарда в новом доме выглядела слишком темной из-за небольшого окна, и дизайнер решил по максимуму использовать солнечный свет в интерьере.
После ремонта и дизайна в этом интерьере воцарилась атмосфера домашнего уюта и спокойствия – именно то, что нужно для ванной в загородном доме!
Интересные материалы для вас на homify:
— Как увеличить свой дом: добавляем второй уровень;