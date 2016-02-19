​До и После: 9 проектов редизайна ванной

Стильные результаты масштабного редизайна сразу для 9-ти проектов ванных комнат ждут вас в этой статье! Посмотрим, как дизайнеры смогли использовать недостатки и достоинства каждой из так, что ванные комнаты стали красивыми и удобными?

Дополнительно хочется добавить, что площадь большинства ванных комнат, представленных в статье, не превышает 4,5 квадратных метров. А те, что имеют чуть больший размер, выглядят и вовсе, как настоящий райский оазис для отдыха в стиле SPA.

Классическая красота светлого и аккуратного дизайна всегда в моде для оформления ванных комнат, поэтому большинство интерьеров здесь оформлены в нейтральных или теплых светлых тонах и минималистичной манере.