Шикарные проекты домов с бассейном

Мечта о доме с бассейном – это вовсе не просто детская фантазия, это взрослое желание определенного образа жизни. Для воплощения любой мечты нужны три вещи – удача, план и упорство. Мы желаем вам и того, и другого, и третьего!

В таких странах, как Турция и Египет, с относительно дешевой недвижимостью и доступностью бассейнов, такую мечту воплотить гораздо проще. Может быть, небольшая студия в Хургаде на 2-3 человек стоимостью в 450 тыс. рублей прямо у бассейна в большом комплексе и будет вашей сбывшейся мечтой? Подумайте об этом, ведь виллы за $30 млн – это в первую очередь вдохновение для вас!