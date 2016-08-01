Шикарные проекты домов с бассейном

Мечта о доме с бассейном – это вовсе не просто детская фантазия, это взрослое желание определенного образа жизни. Для воплощения любой мечты нужны три вещи – удача, план и упорство. Мы желаем вам и того, и другого, и третьего!
В таких странах, как Турция и Египет, с относительно дешевой недвижимостью и доступностью бассейнов, такую мечту воплотить гораздо проще. Может быть, небольшая студия в Хургаде на 2-3 человек стоимостью в 450 тыс. рублей прямо у бассейна в большом комплексе и будет вашей сбывшейся мечтой? Подумайте об этом, ведь виллы за $30 млн – это в первую очередь вдохновение для вас!
Этот французский коттедж реализован на самом обычном участке в сердце Франции – у него есть уклон, который не позволяет легко использовать сад для создания бассейна. Поэтому бассейн реализовали… на крыше первого этажа, который заметно больше второго.
Этот проект коттеджа был реализован в Венесуэле, прямо у подножья гор. Он напоминает нам о современном тренде в параметрическом дизайне, который подразумевает совершенно нестандартные подходы и решения, невиданные ранее.
Здесь дизайн кровли, планировка дома и стен, террасы и бассейн – все имеет удивительную ломаную форму, а сам проект от этого становится по-настоящему эксклюзивным.
Удивительный мексиканский курорт Канкун славится своими практически бесконечными пляжами с идеально чистым и мелким белым песком и бирюзовыми водами Карибского моря. Здесь – настоящий рай для тех, кто хочет отдохнуть в стиле баунти. Архитектура в Канкуне часто всего выполнена в двух стилях и их эклектичном смешении – испанском колониальном или модерне.
Все, кто когда-либо смотрел латиноамериканские сериалы, «Санта-Барбару» или любой калифорнийский сериал наверняка видел местные особняки. На грани аристократического люкса и колониального стиля, они выглядят всегда хорошо, а с бассейном – и вовсе замечательно.
Этот красивый коттедж сразу с двумя бассейнами – детским под крышей и плавательным взрослым под открытым небом – выглядит очень заманчиво для жизни. Он расположен в небольшом городке, далеко от мегаполисов, в окружении заповедников и очень густой, тропической растительности.
Очарование Португалии не покинет ваше сердце, если вы хотя бы раз посетите эту страну. Она выглядит, как сбывшаяся мечта о радуге и единороге, только более современно, более реально. Эта вилла на холме в Португалии построена между старыми домиками с черепичными крышами и имеет бассейн на одном из своих уровней. Участки земли здесь очень маленькие, потому это – уже большая роскошь.
Сочетание камня и белой штукатурки в средиземноморском стиле – настоящая классика. Таким образом, дома оставались красивыми и прохладными, а также бюджетными для строительства. А теперь данную комбинацию используют в люксовых проектах для поддержания аутентичности.
В пригороде Мехико, одного из самых больших городов мира (по некоторым версиям – самого большого города в мире), мы нашли эту потрясающую виллу с бассейном, который выглядит, как волшебная лагуна.
Мексиканский город Мерида – историческая шкатулка с драгоценностями, полная бриллиантов (люксовых отелей), изумрудов (уникальных зданий 16-18 веков), сапфиров (бутик-отелей) и рубинов (невероятных вилл в колониальном стиле) – является настоящим раем для любителей испанской архитектуры. Больше всего поражают воображение маленькие бутик-отели и виллы с бассейнами и потрясающей подсветкой, а также старые церкви и парки.
В пригороде Лондона тоже есть место для виллы с бассейном! Этот дом, построенный возле реки, имеет голливудский размах террас, потрясающее остекление и бирюзовые акценты в дизайне как в интерьерах, так и за счет цвета воды в бассейне.
Такой шикарный дом с невероятно люксовыми интерьерами, брендовой мебелью с эксклюзивным подходом мы можем найти в Австралии, Швейцарии, США, ЮАР или, как в этот раз, в пригороже Мехико. Выполненный в серо-шоколадной цветовой гамме с аккуратными акцентами (голубыми, белыми или сиреневыми), он смотрится просто потрясающе на фоне удивительного бассейна, который напоминает горные озера, зажатые между серых скал. Наверху мы можем заметить блок из трех спален на втором этаже с дверьми-слайдерами, стеклянными экранами и видом на бассейн.
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