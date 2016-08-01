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Шикарные проекты домов с бассейном

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Jabuticaba, Raffo Arquitetura Raffo Arquitetura Бассейн в стиле модерн
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Мечта о доме с бассейном – это вовсе не просто детская фантазия, это взрослое желание определенного образа жизни. Для воплощения любой мечты нужны три вещи – удача, план и упорство. Мы желаем вам и того, и другого, и третьего!

В таких странах, как Турция и Египет, с относительно дешевой недвижимостью и доступностью бассейнов, такую мечту воплотить гораздо проще. Может быть, небольшая студия в Хургаде на 2-3 человек стоимостью в 450 тыс. рублей прямо у бассейна в большом комплексе и будет вашей сбывшейся мечтой? Подумайте об этом, ведь виллы за $30 млн – это в первую очередь вдохновение для вас!

​Коттедж с бассейном

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte Бассейн в стиле минимализм
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

Этот французский коттедж реализован на самом обычном участке в сердце Франции – у него есть уклон, который не позволяет легко использовать сад для создания бассейна. Поэтому бассейн реализовали… на крыше первого этажа, который заметно больше второго.

​Параметрическое чудо

Casa AG, oda - oficina de arquitectura oda - oficina de arquitectura Бассейн в стиле модерн
oda – oficina de arquitectura

oda - oficina de arquitectura
oda – oficina de arquitectura
oda - oficina de arquitectura

Этот проект коттеджа был реализован в Венесуэле, прямо у подножья гор. Он напоминает нам о современном тренде в параметрическом дизайне, который подразумевает совершенно нестандартные подходы и решения, невиданные ранее.

Здесь дизайн кровли, планировка дома и стен, террасы и бассейн – все имеет удивительную ломаную форму, а сам проект от этого становится по-настоящему эксклюзивным.

​Сказка в Канкуне

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Бассейн в стиле модерн
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Удивительный мексиканский курорт Канкун славится своими практически бесконечными пляжами с идеально чистым и мелким белым песком и бирюзовыми водами Карибского моря. Здесь – настоящий рай для тех, кто хочет отдохнуть в стиле баунти. Архитектура в Канкуне часто всего выполнена в двух стилях и их эклектичном смешении – испанском колониальном или модерне.

​Аргентинские мелодии

Casa Tortugas, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Бассейн в стиле модерн
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

Все, кто когда-либо смотрел латиноамериканские сериалы, «Санта-Барбару» или любой калифорнийский сериал наверняка видел местные особняки. На грани аристократического люкса и колониального стиля, они выглядят всегда хорошо, а с бассейном – и вовсе замечательно.

Бразильский модерн

Casa Jabuticaba, Raffo Arquitetura Raffo Arquitetura Бассейн в стиле модерн
Raffo Arquitetura

Raffo Arquitetura
Raffo Arquitetura
Raffo Arquitetura

Этот красивый коттедж сразу с двумя бассейнами – детским под крышей и плавательным взрослым под открытым небом – выглядит очень заманчиво для жизни. Он расположен в небольшом городке, далеко от мегаполисов, в окружении заповедников и очень густой, тропической растительности.

​Португальская вилла

CASA 103, MARLENE ULDSCHMIDT MARLENE ULDSCHMIDT Бассейн в стиле модерн
MARLENE ULDSCHMIDT

CASA 103

MARLENE ULDSCHMIDT
MARLENE ULDSCHMIDT
MARLENE ULDSCHMIDT

Очарование Португалии не покинет ваше сердце, если вы хотя бы раз посетите эту страну. Она выглядит, как сбывшаяся мечта о радуге и единороге, только более современно, более реально. Эта вилла на холме в Португалии построена между старыми домиками с черепичными крышами и имеет бассейн на одном из своих уровней. Участки земли здесь очень маленькие, потому это – уже большая роскошь.

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​Вилла по-средиземноморски

homify Бассейн в средиземноморском стиле
homify

homify
homify
homify

Сочетание камня и белой штукатурки в средиземноморском стиле – настоящая классика. Таким образом, дома оставались красивыми и прохладными, а также бюджетными для строительства. А теперь данную комбинацию используют в люксовых проектах для поддержания аутентичности.

​В сердце Мексики

House V Serrano Monjaraz Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

В пригороде Мехико, одного из самых больших городов мира (по некоторым версиям – самого большого города в мире), мы нашли эту потрясающую виллу с бассейном, который выглядит, как волшебная лагуна.

​На полуострове Юкатан

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Дома в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Мексиканский город Мерида – историческая шкатулка с драгоценностями, полная бриллиантов (люксовых отелей), изумрудов (уникальных зданий 16-18 веков), сапфиров (бутик-отелей) и рубинов (невероятных вилл в колониальном стиле) – является настоящим раем для любителей испанской архитектуры. Больше всего поражают воображение маленькие бутик-отели и виллы с бассейнами и потрясающей подсветкой, а также старые церкви и парки.

​Лондонская вилла

River House - External view from the garden Selencky///Parsons Дома в стиле модерн
Selencky///Parsons

River House – External view from the garden

Selencky///Parsons
Selencky///Parsons
Selencky///Parsons

В пригороде Лондона тоже есть место для виллы с бассейном! Этот дом, построенный возле реки, имеет голливудский размах террас, потрясающее остекление и бирюзовые акценты в дизайне как в интерьерах, так и за счет цвета воды в бассейне.

​Современный минимализм

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura Бассейн в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Такой шикарный дом с невероятно люксовыми интерьерами, брендовой мебелью с эксклюзивным подходом мы можем найти в Австралии, Швейцарии, США, ЮАР или, как в этот раз, в пригороже Мехико. Выполненный в серо-шоколадной цветовой гамме с аккуратными акцентами (голубыми, белыми или сиреневыми), он смотрится просто потрясающе на фоне удивительного бассейна, который напоминает горные озера, зажатые между серых скал. Наверху мы можем заметить блок из трех спален на втором этаже с дверьми-слайдерами, стеклянными экранами и видом на бассейн.

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