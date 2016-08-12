​TOP-10 типов бассейнов: от подземной реки до озера и лагуны

Изумрудная лагуна, средиземноморский залив, люксовый минимализм… Не мечтать о бассейне – значит не видеть всего потенциала вашего участка! Конечно же, это дорогое удовольствие, но оно явно того стоит!

Большинство владельцев домов хотят построить бассейн на участке для детей, чтобы организовать им ежегодный 3-х месячный курорт прямо дома! Только представьте, как прекрасно вашим детям будет вставать в июле рано утром, завтракать и с разбегу прыгать прямо с террасы в потрясающий дизайнерский оазис!