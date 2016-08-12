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​TOP-10 типов бассейнов: от подземной реки до озера и лагуны

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Бассейн в стиле модерн
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Изумрудная лагуна, средиземноморский залив, люксовый минимализм… Не мечтать о бассейне – значит не видеть всего потенциала вашего участка! Конечно же, это дорогое удовольствие, но оно явно того стоит!

Большинство владельцев домов хотят построить бассейн на участке для детей, чтобы организовать им ежегодный 3-х месячный курорт прямо дома! Только представьте, как прекрасно вашим детям будет вставать в июле рано утром, завтракать и с разбегу прыгать прямо с террасы в потрясающий дизайнерский оазис!

​Тропическая лагуна под пальмами

Paraty House, Studio MK27 Studio MK27 Бассейн в стиле модерн
Studio MK27

Studio MK27
Studio MK27
Studio MK27

Особенный бассейн в стиле тропической лагуны не имеет бортиков или оформления, он полностью сливается с окружающей природой, отражая небо и солнечные лучи. Возле такого бассейна нужен и сад – деревья, напоминающие пальмы, или светлые вечнозеленые кустарники, создающие атмосферу, как в горах.

Тропический облик также достигается с помощью террасы из натуральной древесины и особенного цвета бассейна, он может быть аквамариновым, бирюзовым, изумрудным, с легкими оттенками зеленого цвета.

​Бассейн со стеклянными стенами

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects Бассейн
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

Технологичное чудо в виде бассейна со стеклянными стенами выглядит обворожительно – от него просто не оторвать глаз! Такой бассейн копирует фантастический образ мира 22-ого века.

​Подземная река со сталагмитами

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos Бассейны в эклектичном стиле
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

Вытянутый узкий бассейн (2x6 метров) с узкой полоской деревянной террасы по периметру напоминает подземную реку, а роль сталагмитов выполняет в данном проекте… мавританская архитектура с налетом готики! Удивительное сходство налицо, да и атмосфера соответствующая! 

Кстати, бассейн с мини-террасой может стоить в два-три раза дешевле стандартного, но веселья от него для детей – столько же!

​Лагунета

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один тип бассейна выглядит особенно дорогим, но у него существуют и очень бюджетный вариации. Голливудский бассейн в стиле лагунеты (маленькой лагуны) с лаунж-зоной имеет глубину всего лишь около 50 см и интегрированную прямо в него мебель. Такая мини-лагуна идеальна для игр детей до 6-ти лет, строит недорого, а при правильной подсветке выглядит просто невероятно красиво!

​Тропический остров в океане

Maison Piscine, St Cyr sur Mer, MOA architecture MOA architecture Переливные бассейны
MOA architecture

MOA architecture
MOA architecture
MOA architecture

Бассейн с террасой по центру и мостиком или, как в данном случае, лестницей, ведущей в дом – очень впечатляющее зрелище! Организация узкого, обрамляющего террасу бассейна позволяет сделать ваш участок похожим на райский тропический сад с реками и лагунами! Такой сад по периметру обычно обрамляется высокими деревьями и кустарниками, а «на острове» может расти кустарник, похожий на пальму. Так, плывя вокруг террасы, создается ощущение, что вы плывете в настоящем тропическом раю!

​Озеро в мангровых зарослях

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

Минималистичный бассейн с нотками SPA может привлечь современных эстетов. Приглушенные тона с насыщенными оттенками ценной древесины, восточной символичностью и шикарными тропическими растениями сложно не полюбить!

Такой небольшой бассейн выглядит скорее,  как озеро в мангровых зарослях  – в нем столько эстетики и первобытного затененного шарма, что сложно не проникнуться атмосферой и не забыть обо всем на свете!

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​Изумрудная лагуна с водопадом

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Бассейн в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Еще один бассейн, похожий на лагуну и имеющий настоящий водопад (и даже три!), расположен на этой шикарной вилле на холме с видом на город. Главные ее достоинства – цвет (уникальный матовый изумрудный оттенок) и расположение прямо возле гостиной. Вы можете сидеть на диване, смотря сериал, и наслаждаться журчанием воды и красотой подсветки!

​Копируя Йеллоустоун

Casa Sevilla, MARIO COREA ARQUITECTURA MARIO COREA ARQUITECTURA Бассейн
MARIO COREA ARQUITECTURA

MARIO COREA ARQUITECTURA
MARIO COREA ARQUITECTURA
MARIO COREA ARQUITECTURA

Постоянно меняющий свой цвет из-за подсветки различного типа, этот бассейн по праву заслужил свое место в нашей топ-подборке! Он может быть алым, розовым, желтым и оранжевым, голубым и зеленым, изумрудным и даже фиолетовым! Копируя главные цвета йеллоустоунского Озера Утренней Славы в США, он выглядит просто потрясающе!

​Дивное горное озеро

Moderne Pools, MINNOVA BNS GmbH MINNOVA BNS GmbH Бассейн в стиле модерн
MINNOVA BNS GmbH

MINNOVA BNS GmbH
MINNOVA BNS GmbH
MINNOVA BNS GmbH

Еще один тип бассейнов – ландшафтные, они копируют не тропические лагуны, а горные озера. В них есть специальные зоны для посадок водных растений и обрамления камнями, а также отдельные плавательные зоны для детей и взрослых.

​Океанический пляж

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Последний тип бассейнов копирует океаническое побережье. Как правило, он имитирует белое песчаное мелководье, которое мы можем встретить в Канкуне, на Мальдивах и в Австралии, и выглядит, как лазурная уходящая вдаль бесконечность.

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