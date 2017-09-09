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​TOP-10 способов сделать вашу гостиную люксовой

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa das Gerais, Denise Macedo Arquitetos Associados Denise Macedo Arquitetos Associados Гостиная в стиле минимализм
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Что есть в гостиной на вилле отличного от гостиной в многоэтажке? Конечно же, много всего! Например, панорамное остекление, высокие потолки, дизайнерская мебель, шикарный дизайн интерьера с интегрированной подсветкой и удивительные материалы – бархат, керамогранит, а иногда даже оникс и мрамор.

Роскошные гостиные в этой подборке на самом деле показывают, как все мы мечтаем жить и к чему следует стремиться. Как минимум, вам стоит подумать над тем, чтобы реализовать концепцию такой гостиной в настроении своего интерьера. Чаще всего люксовые гостиные – это смесь минимализма и ар-деко или минимализма и этнического шика, поэтому вам следует ориентироваться как раз на эти стили в дизайне интерьера.

Так, мы советуем вам присмотреться к предлагаем сегодня идеям в дизайне гостиной и вынести свой вердикт – какие модные тренды останутся, продолжат свой путь в следующих сезонах и будут еще более популярными. Мы будем рады, если вы поделитесь с нами своим мнением.

Хотим подчеркнуть, что эти эффектные гостиные – отличные примеры и для дизайна более маленьких  и не столь дорогостоящих пространств, нужно просто уметь масштабировать дизайнерские приемы.

Так, давайте посмотрим, какие идеи помогут вам сделать и вашу гостиную люксовой.

​Не бойтесь бархата! Он добавляет роскошь в атмосферу гостиной, особенно в свете подсветки

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Используйте встроенную подсветку в потолке и вы получите романтичную атмосферу на каждый вечер

Casa das Gerais, Denise Macedo Arquitetos Associados Denise Macedo Arquitetos Associados Гостиная в стиле минимализм
Denise Macedo Arquitetos Associados

Denise Macedo Arquitetos Associados
Denise Macedo Arquitetos Associados
Denise Macedo Arquitetos Associados

Подумайте о белой мебели и выбеленной цветовой гамме. Они позволяют сделать маленькую гостиную более просторной, а большую – люксовой

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Бассейн в стиле минимализм
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Рассмотрите вариант с зеркальной отделкой стен и глянцевой мебелью. Они визуально увеличивают пространство

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Выбирайте шоколадные, бежевые либо бледно-серые тона для дизайна пола. Именно они сейчас самые популярные

The Harry Potter staircase Zodiac Design Рабочий кабинет в стиле модерн
Zodiac Design

The Harry Potter staircase

Zodiac Design
Zodiac Design
Zodiac Design

Модульные кофейные столики способны вдохнуть люксовую нотку в любую гостиную

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Гостиная в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

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Керамогранит для пола – еще одно потрясающее решение, которое позволит вам сделать комнату более модной

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura Гостиная в стиле минимализм
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

Комбинированная отделка стен (из камня, декоративных панелей с орнаментом, деревянных декоративных панелей и подсветки) смотрится шикарно на любой площади

homify Гостиная в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Длинные шторы – способ показать, что вы любите и цените эстетику и дизайн в своей гостиной. Заказывайте эксклюзивные варианты!

Casa Birre 3, Areacor, Projectos e Interiores Lda Areacor, Projectos e Interiores Lda Гостиная в стиле минимализм
Areacor, Projectos e Interiores Lda

Areacor, Projectos e Interiores Lda
Areacor, Projectos e Interiores Lda
Areacor, Projectos e Interiores Lda

Встроенный в перегородку камин – шикарная идея для гостиной, которая хочет быть в центре внимания гостей

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Гостиная в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design
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