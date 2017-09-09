​TOP-10 способов сделать вашу гостиную люксовой

Что есть в гостиной на вилле отличного от гостиной в многоэтажке? Конечно же, много всего! Например, панорамное остекление, высокие потолки, дизайнерская мебель, шикарный дизайн интерьера с интегрированной подсветкой и удивительные материалы – бархат, керамогранит, а иногда даже оникс и мрамор.

Роскошные гостиные в этой подборке на самом деле показывают, как все мы мечтаем жить и к чему следует стремиться. Как минимум, вам стоит подумать над тем, чтобы реализовать концепцию такой гостиной в настроении своего интерьера. Чаще всего люксовые гостиные – это смесь минимализма и ар-деко или минимализма и этнического шика, поэтому вам следует ориентироваться как раз на эти стили в дизайне интерьера.

Так, мы советуем вам присмотреться к предлагаем сегодня идеям в дизайне гостиной и вынести свой вердикт – какие модные тренды останутся, продолжат свой путь в следующих сезонах и будут еще более популярными. Мы будем рады, если вы поделитесь с нами своим мнением.

Хотим подчеркнуть, что эти эффектные гостиные – отличные примеры и для дизайна более маленьких и не столь дорогостоящих пространств, нужно просто уметь масштабировать дизайнерские приемы.

Так, давайте посмотрим, какие идеи помогут вам сделать и вашу гостиную люксовой.