Luxury-виллы нового поколения

Эта Книга Идей подарит вам тонну вдохновения, даже если сейчас вы подыскиваете вариант бюджетного строительства дома в 100 квадратов или ремонтируете однушку в новостройке! Практически все приемы в архитектуре и дизайне масштабируются. И если вам пока негде воплотить 3 стеклянных стены по периметру гостиной, то при присоединении лоджии вы вполне можете поставить двери-слайдеры в пол и наслаждаться большей свободой, чем раньше.

Искусство маленьких шагов требует терпения и преданности. Постепенно и вы создадите в вашем доме необходимый комфорт и стиль. Важно не смиряться с текущим положением дел, поменьше думать об ограничениях (как мнимых, так и реальных) и держать в фокусе цель. А цель, мы думаем, на самом деле у всех одна – сделать себя и своих близких счастливыми. Весь мир вокруг нас (в том числе и дизайн интерьера комнат, в которых мы живем) очень влияет на это.

Попробуем же увидеть за картинками домиков счастливых людей, которые много сделали для своего развития, чтобы жить в окружении такой вдохновляющей красоты.