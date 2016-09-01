Эта Книга Идей подарит вам тонну вдохновения, даже если сейчас вы подыскиваете вариант бюджетного строительства дома в 100 квадратов или ремонтируете однушку в новостройке! Практически все приемы в архитектуре и дизайне масштабируются. И если вам пока негде воплотить 3 стеклянных стены по периметру гостиной, то при присоединении лоджии вы вполне можете поставить двери-слайдеры в пол и наслаждаться большей свободой, чем раньше.
Искусство маленьких шагов требует терпения и преданности. Постепенно и вы создадите в вашем доме необходимый комфорт и стиль. Важно не смиряться с текущим положением дел, поменьше думать об ограничениях (как мнимых, так и реальных) и держать в фокусе цель. А цель, мы думаем, на самом деле у всех одна – сделать себя и своих близких счастливыми. Весь мир вокруг нас (в том числе и дизайн интерьера комнат, в которых мы живем) очень влияет на это.
Попробуем же увидеть за картинками домиков счастливых людей, которые много сделали для своего развития, чтобы жить в окружении такой вдохновляющей красоты.
Необычное видение будущего рождает нестандартные формы, сложную структуру и расположение объемов в домах для людей настоящего времени. Необыкновенная роскошь интерьеров, сейчас доступная только избранным, надеемся, в будущем станет более доступной.
Luxury-виллы нового поколения – это огромные пространства, выполненные с величайшей эстетичностью. Сочетание стекла и бетона (и больше все же стекла!) превращает дома в искусно подсвеченные прозрачные шкатулки с драгоценностями.
Но виллы в люксовом формате по-прежнему остаются очень приятным местом для семейной жизни. Ценность обустроенного домашнего очага даже повышается для живущих в этом пространстве, потому что жизнь у таких людей более концентрированная, насыщенная, а значит и семейные радости ощущаются ярче. И встречи с друзьями ценятся гораздо больше, потому что времени так мало.
Даже имея внушительные габариты, дом все же не прячет все внутрь себя, а обрастает по периметру многочисленными террасами и разнообразными зонами отдыха.
Сегодня модерн и минимализм от архитектурных брендов больше не пугает своей обезличенной громадой. Используя разные материалы для отделки фасадов, обилие стеклянных поверхностей, он пытается скрыть свои размеры. В этом помогают и правильные пропорции окружающих деталей. Например, построив перед домом соответствующий по размеру бассейн, можно обмануть зрение.
И даже вилла маленьких размеров в люксовом варианте не лишает себя тотальной роскоши во всем. В подсветке фасадов, бассейна, в блеске стекол и ограждающих экранов, в идеальном ландшафтом дизайне, во всем чувствуется высочайшее качество исполнения.
При использовании самых лучших материалов для отделки, самых модных оттенков в дизайне интерьеров, самой трендовой мебели от именитых брендов, получается пространство, которое с каждого ракурса выглядит абсолютно безупречно.
И даже если минимализм остается минимализмом (без лишнего декора, с простыми формами и миниатюрным размером), люкса можно добиться простой, но изысканной цветовой палитрой типа белоснежного и бирюзового.
Люксовый минимализм в природном окружении не стремится быть максимально заметным, напротив, своей отделкой и структурой он пытается максимально раствориться в окружающем пейзаже. Дом, в панорамных окнах которого отражается лес, сам становится лесом, как этот в Австралии.
Но когда полная мимикрия просто невозможна, тогда люкс остается просто люксом. Максимально эффектным и невероятно восхитительным.
Современный люкс можно сделать и вполне доступным, если использовать его главные атрибуты, типа максимально возможного остекления и максимально просторных террас перед домом.
Или повысить статус пальмами перед домом (пусть даже в контейнерах, которые уже осенью вы заносите внутрь).
Или воплотить беспроигрышную греческую комбинацию в виде роскошного бирюзового бассейна (вровень с дорожками!) перед белоснежной виллой.
Поможет вам и комбинированный формат отделки фасадов. Использую дерево, камень и штукатурку, подсветив всю композицию в нужных местах или даже разработав специальные сценарии для подсветки в разное время суток, добавив парочку для особо праздничных моментов, вы получите люксовую атмосферу и с меньшими вложениями в проект.
Для тех, кто обожает архитектуру:
— 10 фантастичных современных домов;
— Идеи хранения в спальне и Цвета спальни;