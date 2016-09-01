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Luxury-виллы нового поколения

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
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Эта Книга Идей подарит вам тонну вдохновения, даже если сейчас вы подыскиваете вариант бюджетного строительства дома в 100 квадратов или ремонтируете однушку в новостройке! Практически все приемы в архитектуре и дизайне масштабируются. И если вам пока негде воплотить 3 стеклянных стены по периметру гостиной, то при присоединении лоджии вы вполне можете поставить двери-слайдеры в пол и наслаждаться большей свободой, чем раньше.

Искусство маленьких шагов требует терпения и преданности. Постепенно и вы создадите в вашем доме необходимый комфорт и стиль. Важно не смиряться с текущим положением дел, поменьше думать об ограничениях (как мнимых, так и реальных) и держать в фокусе цель. А цель, мы думаем, на самом деле у всех одна – сделать себя и своих близких счастливыми. Весь мир вокруг нас (в том числе и дизайн интерьера комнат, в которых мы живем) очень влияет на это.

Попробуем же увидеть за картинками домиков счастливых людей, которые много сделали для своего развития, чтобы жить в окружении такой вдохновляющей красоты.

​1. Футуристический минимализм

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Дома в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Необычное видение будущего рождает нестандартные формы, сложную структуру и расположение объемов в домах для людей настоящего времени. Необыкновенная роскошь интерьеров, сейчас доступная только избранным, надеемся, в будущем станет более доступной.

​2. Люксовый модерн

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Дома в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Luxury-виллы нового поколения – это огромные пространства, выполненные с величайшей эстетичностью. Сочетание стекла и бетона (и больше все же стекла!) превращает дома в искусно подсвеченные прозрачные шкатулки с драгоценностями.

3. ​Шоколадно-кофейный восторг

SUNSET STRIP RESIDENCE , McClean Design McClean Design Дома в стиле модерн
McClean Design

SUNSET STRIP RESIDENCE

McClean Design
McClean Design
McClean Design

Но виллы в люксовом формате по-прежнему остаются очень приятным местом для семейной жизни. Ценность обустроенного домашнего очага даже повышается для живущих в этом пространстве, потому что жизнь у таких людей более концентрированная, насыщенная, а значит и семейные радости ощущаются ярче. И встречи с друзьями ценятся гораздо больше, потому что времени так мало.

4. ​Тотальный релакс

Casa Dalias, grupoarquitectura grupoarquitectura Бассейн в стиле минимализм
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Даже имея внушительные габариты, дом все же не прячет все внутрь себя, а обрастает по периметру многочисленными террасами и разнообразными зонами отдыха.

​5. Безупречный модерн

Casa CG, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Дома в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Сегодня модерн и минимализм от архитектурных брендов больше не пугает своей обезличенной громадой. Используя разные материалы для отделки фасадов, обилие стеклянных поверхностей, он пытается скрыть свои размеры. В этом помогают и правильные пропорции окружающих деталей. Например, построив перед домом соответствующий по размеру бассейн, можно обмануть зрение.

6. ​Максимум люкса на минимуме пространства

ELYSIUM PREMIER-OFTON, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Дома в стиле модерн Мрамор Белый
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

И даже вилла маленьких размеров в люксовом варианте не лишает себя тотальной роскоши во всем. В подсветке фасадов, бассейна, в блеске стекол и ограждающих экранов, в идеальном ландшафтом дизайне, во всем чувствуется высочайшее качество исполнения.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​7. Роскошный материализм

Aloe Ridge, Metropole Architects - South Africa Metropole Architects - South Africa Модерн
Metropole Architects – South Africa

Aloe Ridge

Metropole Architects - South Africa
Metropole Architects – South Africa
Metropole Architects - South Africa

При использовании самых лучших материалов для отделки, самых модных оттенков в дизайне интерьеров, самой трендовой мебели от именитых брендов, получается пространство, которое с каждого ракурса выглядит абсолютно безупречно.

​8. Аскетичный люкс

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Садовые бассейны
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

И даже если минимализм остается минимализмом (без лишнего декора, с простыми формами и миниатюрным размером), люкса можно добиться простой, но изысканной цветовой палитрой типа белоснежного и бирюзового.

9. ​Минимализм на природе

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Дома в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Люксовый минимализм в природном окружении не стремится быть максимально заметным, напротив, своей отделкой и структурой он пытается максимально раствориться в окружающем пейзаже. Дом, в панорамных окнах которого отражается лес, сам становится лесом, как этот в Австралии.

​10. Эффектный модерн

Casa M, monovolume architecture + design monovolume architecture + design Бассейн в стиле модерн
monovolume architecture + design

monovolume architecture + design
monovolume architecture + design
monovolume architecture + design

Но когда полная мимикрия просто невозможна, тогда люкс остается просто люксом. Максимально эффектным и невероятно восхитительным.

11. ​Доступный люкс

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Современный люкс можно сделать и вполне доступным, если использовать его главные атрибуты, типа максимально возможного остекления и максимально просторных террас перед домом.

​12. Роскошный модерн в тропиках

Residência LB - Carlos Bratke , Joana França Joana França Дома в стиле минимализм
Joana França

Joana França
Joana França
Joana França

Или повысить статус пальмами перед домом (пусть даже в контейнерах, которые уже осенью вы заносите внутрь).

13. ​Средиземноморский люкс

Herrero House, 08023 Architects 08023 Architects Бассейн в стиле модерн
08023 Architects

Herrero House

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Или воплотить беспроигрышную греческую комбинацию в виде роскошного бирюзового бассейна (вровень с дорожками!) перед белоснежной виллой.

14. Трендовые комбинации

CASA WIP, Trama Arquitectos Trama Arquitectos Дома в стиле модерн
Trama Arquitectos

Trama Arquitectos
Trama Arquitectos
Trama Arquitectos

Поможет вам и комбинированный формат отделки фасадов. Использую дерево, камень и штукатурку, подсветив всю композицию в нужных местах или даже разработав специальные сценарии для подсветки в разное время суток, добавив парочку для особо праздничных моментов, вы получите люксовую атмосферу и с меньшими вложениями в проект.

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А вам какой люксовый проект понравился больше остальных?

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