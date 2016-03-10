Трендовые идеи скандинавского дизайна

Скандинавский дизайн не стоит на месте, и он уже не тот простейший минимализм в бюджетном формате, о котором мы все говорили ранее. Теперь он – местами немного гламурный, местами – сложный и мультифункциональный, но до сих пор самое интересное в нем – это цветовые гаммы и мелкие предметы декора, о которых мы и расскажем в нашей статье.
В скандинавский стиль все чаще приходит эклектика и раскрывает весь потенциал нордического минимализма. Добавьте сюда кофейный столик в стиле американский винтаж с эффектом шебби, акриловый прозрачный стул-медальон, зеркальную мебель из стилей ар-деко или гламурный шик или стеклянную мебель на золотой конструкции и вы увидите, как эффектно преобразится скандинавский минимализм!
Самые модные оттенки этого сезона в скандинавском стиле оказались серыми. Используются они в основном для покраски стен, но также могут быть рекомендованы в белых интерьерах для акцентных стен или для цвета крупной мебели.
Пепельный, голубиный, лила грей, бледно-серый, серо-голубой, угольный, стальной, серебряный, песочный, венге (в оригинале, древесина венге имеет сиреневый отлив), хлопковый и льняной по праву могут считаться самыми модными вариантами для отделки. Также очень популярны оттенки стальной пастели – бледно-розовые, бледно-сиреневые и другие цвета с металлическим серым отливом.
Постеры, фотографии, дизайнерский светильник и блокноты, особенные аксессуары и декор делают рабочее место в скандинавском стиле персонализированным и особенно характерным. Используется это место для того, чтобы раскрыть образ жизни своей мечты – добавьте фотографии пальм, если мечтаете о жизни на море, модные вырезки из журналов, если хотите быть дизайнером одежды, или вдохновляющие вас цитаты.
Постеры, фотографии, иллюстрации, наброски, вырезки из журналов, снимки Polaroid и даже просто распечатанные картинки из Pinterest – коллекция, которая определяет ваш образ жизни и просто обязана быть выставлена на показ! Не храните все в папках на ноутбуке, а оживляйте интерьер своими мечтами, местами, в которых хотите побывать, вдохновляющими фразами и памятными моментами, снимками из отпусков и Дней Рождений!
Декоративные подушки в форме сердечка, с пайетками, валики или просто маленькие квадратные преобразят вашу спальню гораздо сильнее, чем вы думаете! Добавьте к этому шикарное дизайнерское покрывало в нейтральных тонах и плед, который будет украшать нижнюю часть кровати, и вы увидите, что ваш интерьер наконец-то обретает завершенность.
Над обеденным столом на кухне, в прихожей, ванной комнате, на балконе или в зоне будуара светильники, поставленные или подвешенные в линеечку, выглядят очень современно!
Раковина – есть (!), плита и духовка – есть (!), холодильник – встроен в модуль справа! Что еще нужно для стартовой квартиры молодой пары или для бюджетного ремонта? Такую кухню можно реализовать на пространстве от 5 квадратных метров, что поможет любой маленькой квартире стать лучше!
Столики, стоящие вместе парами или даже в формате трио – тренд сезона в дизайне гостиной сразу во многих стилях: скандинавском, гламурном шике, минимализме, бразильяно, турецком гламуре, модерне и других.
Переливающиеся оттенки – хит, позволяющий создавать вдохновляющие и очаровательные интерьеры! Для примера вы можете посмотреть на эту спальню – белый, бледно-розовый и сиреневый здесь переходят в более насыщенные цвета – фиолетовый, сливовый и розовато-лиловый!
Лаванда, мятный, коралловый, розовый кварц, чирок, сиреневый, бирюзовый, серебряный и золотой, слоновая кость, жемчужный, оливковый, пурпурный, фиолетовый, цвет ночного неба, клубничный, гранатовый, малиновый и фуксия – модные акцентные цвета для позитивного варианта скандинавского интерьера.
Стиль австралийский минимализм первым разглядел особенный тренд в креслах типа Acapulco chair (на фото), Barcelona chair и похожих и сделал садовую мебель популярной и для использования дома. Дизайн кресла относят к 50-ым годам, и такую модель, например, турецкого производства можно купить от 6 тыс. рублей, оригинал – от 300 евро. В принципе, кресла с плетеными спинками и сиденьем (натянутые нити, решетка и т.п.) очень популярны в скандинавском стиле.
Средиземноморская мозаика в сером, черном или нейтральных светлых тонах стала полноценной частью скандинавского стиля. Выполненная в арабском стиле, она является простой керамической плиткой с орнаментом, обычно – небольшого квадратного размера. Используется на кухне, в ванной комнате, прихожей и на балконе.
Прозрачные стулья, кофейные столики, прикроватные тумбочки и обеденные столы из акрила сделают ваш скандинавский интерьер гламурным и стильным в мгновение ока!
Золото, серебро, медь, а также окрашенные в розовый, жемчужный, бледно-голубой и другие пастельные цвета металлы – важный тренд в дизайне интерьера в скандинавском стиле. Все более популярным становится использование натурального камня, в основном, белого и черного мрамора и гранита для столешниц, декорирования стен и напольного покрытия.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию в мир актуального скандинавского дизайна и надеемся, что вы, так же как и мы, получили от нее эстетическое удовольствие!
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