Трендовые идеи скандинавского дизайна

Самые модные оттенки этого сезона в скандинавском стиле оказались серыми. Используются они в основном для покраски стен, но также могут быть рекомендованы в белых интерьерах для акцентных стен или для цвета крупной мебели.

Пепельный, голубиный, лила грей, бледно-серый, серо-голубой, угольный, стальной, серебряный, песочный, венге (в оригинале, древесина венге имеет сиреневый отлив), хлопковый и льняной по праву могут считаться самыми модными вариантами для отделки. Также очень популярны оттенки стальной пастели – бледно-розовые, бледно-сиреневые и другие цвета с металлическим серым отливом.