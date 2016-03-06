Что полезного можно соорудить из хлама?

Хлам – наваждение наших жилищ. Самым незаметным и хитрым образом, он проникает к нам в дом, претворяясь насущной и первейшей необходимостью, втирается в доверие, порождает привязанность – и оседает повсюду, уходя ото всякой ответственности.
Что делать с ним? Выкинуть? Конечно, это было бы целесообразнее всего. Но как часто по сути бесполезные или лишние вещи вызывают в нас горячечное эстетическое чувство, маниакальную симпатию! Выход из этого состояния подсказывает макроисторическая логика: переосмыслить, деконструировать, наделить новым именем и определить новую функцию.
Мы неоднократно говорили и слышали об апсайклинге и других способах повторного использования переживших свой век и оказавшихся на окраине каждодневного быта вещей. Однако, это явление, не смотря на свои очевидные преимущества, как то экономичность, экологичность, привлекательность и уникальность результата, всё равно остаётся для нас несколько маргинальным.
Тем не менее стоит очередной раз высказаться в пользу DIY во всех его формах. Этот простой, эстетичный способ преображения жилищ и повседневности, помимо того является ещё и инструментом личностной реализации, а равно и способом проявить свою гражданскую и экологическую сознательность.
DIY может быть настоящим творчеством. Даже художественным: если утрудиться хотя бы поверхностным взглядом на истоки этого явления, не сложно прийти к заключению, что эстетизация хлама начиналась именно как художественный жест: воспетые романтиками старьёвщики, бодлеровская поэтика, наконец революционное и эмансипаторное искусство первой четверти XX века. Современный популярный взгляд на создание рукотворных вещей как на возможность реализации и освобождения на самом деле результат долгой работы всей культуры в целом.
Если вас в конце концов начинает одолевать тревожная двойственность: очистить свой дом и одновременно с этим сохранить всю ту гору нажитого хлама, которая делает не возможной любую попытку такого обновления, – значит вариант апсайклинга и повторного использования – именно то, что вам нужно!
Достаточно посмотреть на несколько примеров и распространённых тенденций в DIY и upcycling, чтобы вдохновиться безграничными возможностями, которые они предоставляют.
Порой разрыв между первоначальным предназначением предмета и его новой функцией в апсайклинг настолько велик и настолько не очевидно дизайнерское решение, что для изобретения их необходимыми оказываются изрядная находчивость и даже вдохновение.
Например, идея использовать старые автомобильные диски в качестве основы для открытой садовой печи, кострища или зоны барбекю требует известной смелости. Дело даже не в том, что изначальная природа дисков не подталкивает к такому решению: всё-таки сама их форма делает такое предположение если и не очевидным, всё же не таким уж и удивительным.
Заслуживает внимания то, с каким изяществом преодолевается инерция восприятия этого грубоватого материала. В результате не нужные коннотации устраняются, позволяя без задней мысли наслаждаться огнём и происходящим кругом.
Невероятную популярность приобрела мода использовать в качестве крючков и вешалок всё, что душе угодно. Самыми распространёнными сегодня находками в этой области являются конструкции из водопроводных труб, крючки из ключей, вилок, щеколд и даже грабель. Всё это удивительно органично вписывается в интерьер прихожей, рифмуясь если и не со стилем, так уж с самой природой этого функционального помещения.
Как и в прочих проявлениях апсайклинг, здесь не может быть никаких ограничений, кроме индивидуального вкуса и здравого смысла. Предметы, подвешенные в качестве вешалок и крючков в большой степени сохраняют свою изначальную вещественность, и как следствие этого – привлекательность. Фактически, это можно расценивать как такой хитрый способ “энтомологического” экспонирования “артефактов”
Даже такое казалось бы тривиальное решение, как использование в качестве кашпо или этакой мобильной клумбы старого жестяного таза, может выглядеть свежо и не замыленно. Следует быть только внимательным и разборчивым при выборе растений и контекста для них – в конце концов именно от этого выбора зависит то, хороша ли будет ваша “клумба” или останется таз-тазом.
Некоторые вещи, бог весть каким образом оказавшиеся в конце своей жизни в нашем ведении, обладают настолько мощной, колоритной, обаятельной аурой, что рука не поднимается не только их выкинуть, но даже и существенно исказить или расщепить. Однако, при этом, места они могут занимать крайне много, и в условиях дефицита пространства их холостое содержание может оказаться непозволительной роскошью.
Характерный пример – верстак, наследуемый из штучных мастерских, необходимость в которых давно обнулилась. А вещь осталась. И какая привлекательная!
Естественное желание сохранить красоту верстака и насущная необходимость породили потрясающий результат – уникальный кухонный стол, вокруг которого будет строиться вся композиция интерьера кухни.
Значительно более распространённый, хотя от этого не менее эффектный вариант – столик-тумба из старой бочки. Простое устройство и вариативность декоративных подходов делают старые жестяные бочки крайне востребованным материалом для апсайклинга.
Ещё одна не очевидная находка – светильник, собранный из водопроводных труб. Вообще, трубы – материал слегка костный. Но какую пластическую свободу они предоставляют тому, кто увидит скрытый в них потенциал! Не случайно так часто можно встретить дизайнеров, с известным пиететом относящихся к этому материалу.
Резюмируя, необходимо ещё и ещё раз повторить: DIY и апсайклинг – это по-настоящему ценные веяния современности. И если вы ищите то, что могло бы превратить ваш дом в уникальное, только ваше пространство, а заодно и подчистить закрома от хлама – это именно то, что вам нужно!