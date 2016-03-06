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Что полезного можно соорудить из хлама?

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Хлам – наваждение наших жилищ. Самым незаметным и хитрым образом, он проникает к нам в дом, претворяясь насущной и первейшей необходимостью, втирается в доверие, порождает привязанность – и оседает повсюду, уходя ото всякой ответственности. 

Что делать с ним? Выкинуть? Конечно, это было бы целесообразнее всего. Но как часто по сути бесполезные или лишние вещи вызывают в нас горячечное эстетическое чувство, маниакальную симпатию! Выход из этого состояния подсказывает макроисторическая логика: переосмыслить, деконструировать, наделить новым именем и определить новую функцию.

Апсайклинг и повторное использование

homify ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Мы неоднократно говорили и слышали об апсайклинге и других способах повторного использования переживших свой век и оказавшихся на окраине каждодневного быта вещей. Однако, это явление, не смотря на свои очевидные преимущества, как то экономичность, экологичность, привлекательность и уникальность результата, всё равно остаётся для нас несколько маргинальным. 

Тем не менее стоит очередной раз высказаться в пользу DIY во всех его формах. Этот простой, эстетичный способ преображения жилищ и повседневности, помимо того является ещё и инструментом личностной реализации, а равно и способом проявить свою гражданскую и экологическую сознательность.

Как это работает?

Escalera de pintor vintage, Ein Mamëll Ein Mamëll Домашнее хозяйство Хранение
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

DIY может быть настоящим творчеством. Даже художественным: если утрудиться хотя бы поверхностным взглядом на истоки этого явления, не сложно прийти к заключению, что эстетизация хлама начиналась именно как художественный жест: воспетые романтиками старьёвщики, бодлеровская поэтика, наконец революционное и эмансипаторное искусство первой четверти XX века. Современный популярный взгляд на создание рукотворных вещей как на возможность реализации и освобождения на самом деле результат долгой работы всей культуры в целом.

Вторая жизнь вещей

Вешалки для одежды из водопроводных труб, Home Loft Studio Home Loft Studio Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
Home Loft Studio

Вешалки для одежды из водопроводных труб

Home Loft Studio
Home Loft Studio
Home Loft Studio

Если вас в конце концов начинает одолевать тревожная двойственность: очистить свой дом и одновременно с этим сохранить всю ту гору нажитого хлама, которая делает не возможной любую попытку такого обновления, – значит вариант апсайклинга и повторного использования – именно то, что вам нужно!

Достаточно посмотреть на несколько примеров и распространённых тенденций в DIY и upcycling, чтобы вдохновиться безграничными возможностями, которые они предоставляют.

Старые автомобильные диски – как кострище

Allum'Fastoch™ - C'est si facile d'allumer un barbecue !, Allum'Fastoch™ Allum'Fastoch™ Сад Грильницы
Allum&#39;Fastoch™

Allum'Fastoch™
Allum&#39;Fastoch™
Allum'Fastoch™

Порой разрыв между первоначальным предназначением предмета и его новой функцией в апсайклинг настолько велик и настолько не очевидно дизайнерское решение, что для изобретения их необходимыми оказываются изрядная находчивость и даже вдохновение. 

Например, идея использовать старые автомобильные диски в качестве основы для открытой садовой печи, кострища или зоны барбекю требует известной смелости. Дело даже не в том, что изначальная природа дисков не подталкивает к такому решению: всё-таки сама их форма делает такое предположение если и не очевидным, всё же не таким уж и удивительным. 

Заслуживает внимания то, с каким изяществом преодолевается инерция восприятия этого грубоватого материала. В результате не нужные коннотации устраняются, позволяя без задней мысли наслаждаться огнём и происходящим кругом.

Все что угодно вместо крючков и вешалок.

Garderobe aus Altholz , KAI:HAMBURG KAI:HAMBURG Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки Изделия из древесины
KAI:HAMBURG

KAI:HAMBURG
KAI:HAMBURG
KAI:HAMBURG

Невероятную популярность приобрела мода использовать в качестве крючков и вешалок всё, что душе угодно. Самыми распространёнными сегодня находками в этой области являются конструкции из водопроводных труб, крючки из ключей, вилок, щеколд и даже грабель. Всё это удивительно органично вписывается в интерьер прихожей, рифмуясь если и не со стилем, так уж с самой природой этого функционального помещения.

Как и в прочих проявлениях апсайклинг, здесь не может быть никаких ограничений, кроме индивидуального вкуса и здравого смысла. Предметы, подвешенные в качестве вешалок и крючков в большой степени сохраняют свою изначальную вещественность, и как следствие этого – привлекательность. Фактически, это можно расценивать как такой хитрый способ “энтомологического” экспонирования “артефактов”

Старый таз вместо клумбы

Two Zinc Oval Pots With Handles Lilac Coast Сад Горшки и вазы
Lilac Coast

Two Zinc Oval Pots With Handles

Lilac Coast
Lilac Coast
Lilac Coast

Даже такое казалось бы тривиальное решение, как использование в качестве кашпо или этакой мобильной клумбы старого жестяного таза, может выглядеть свежо и не замыленно. Следует быть только внимательным и разборчивым при выборе растений и контекста для них – в конце концов именно от этого выбора зависит то, хороша ли будет ваша “клумба” или останется таз-тазом.

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Верстак вместо кухонного стола

homify КухняСтолы и стулья Твердая древесина Коричневый
homify

homify
homify
homify

Некоторые вещи, бог весть каким образом оказавшиеся в конце своей жизни в нашем ведении, обладают настолько мощной, колоритной, обаятельной аурой, что рука не поднимается не только их выкинуть, но даже и существенно исказить или расщепить. Однако, при этом, места они могут занимать крайне много, и в условиях дефицита пространства их холостое содержание может оказаться непозволительной роскошью.

Характерный пример – верстак, наследуемый из штучных мастерских, необходимость в которых давно обнулилась. А вещь осталась. И какая привлекательная! 

Естественное желание сохранить красоту верстака и насущная необходимость породили потрясающий результат – уникальный кухонный стол, вокруг которого будет строиться вся композиция интерьера кухни.

Столик из бочки

Barrel 12, StudioDodici Architettura, Design, Interior StudioDodici Architettura, Design, Interior Балкон, веранда и террасаМебель
StudioDodici Architettura, Design, Interior

StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior
StudioDodici Architettura, Design, Interior

Значительно более распространённый, хотя от этого не менее эффектный вариант – столик-тумба из старой бочки. Простое устройство и вариативность декоративных подходов делают старые жестяные бочки крайне востребованным материалом для апсайклинга.

Настенная лампа из труб

homify Спальня в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Ещё одна не очевидная находка – светильник, собранный из водопроводных труб. Вообще, трубы – материал слегка костный. Но какую пластическую свободу они предоставляют тому, кто увидит скрытый в них потенциал! Не случайно так часто можно встретить дизайнеров, с известным пиететом относящихся к этому материалу.

Резюмируя, необходимо ещё и ещё раз повторить: DIY и апсайклинг – это по-настоящему ценные веяния современности. И если вы ищите то, что могло бы превратить ваш дом в уникальное, только ваше пространство, а заодно и подчистить закрома от хлама – это именно то, что вам нужно!

До и После: Обустройство и ремонт миниатюрной квартиры
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