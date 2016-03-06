Что полезного можно соорудить из хлама?

Хлам – наваждение наших жилищ. Самым незаметным и хитрым образом, он проникает к нам в дом, претворяясь насущной и первейшей необходимостью, втирается в доверие, порождает привязанность – и оседает повсюду, уходя ото всякой ответственности.

Что делать с ним? Выкинуть? Конечно, это было бы целесообразнее всего. Но как часто по сути бесполезные или лишние вещи вызывают в нас горячечное эстетическое чувство, маниакальную симпатию! Выход из этого состояния подсказывает макроисторическая логика: переосмыслить, деконструировать, наделить новым именем и определить новую функцию.