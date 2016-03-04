Для чего можно использовать глину

Глина как материал в современном интерьере имеет весьма широкое применение благодаря своей пластичности. Какой другой материал одинаково употребим и в громоздком строительстве, и в изготовлении тончайших поделок?

Глина, различная по составу и свойствам, сегодня может быть применена едва ли не повсюду.Так, наряду с традиционным – глиняным же! – кирпичом, весьма популярны в качестве строительного материала саманные блоки. Состоящие из глины, песка и органических наполнителей, они обладают и крайне низкой себестоимостью, и замечательными техническими характеристиками.

Хотя современная технология изготовления саманных блоков и отличается от традиционной: вместо соломы, как правило, используются древесные опилки, да и сами блоки производятся не вручную, а механически, – тем не менее, материал этот продолжает сохранять очарование глубокой древности.

Саманные блоки сегодня активно применяются в строительстве, и дома, составленные из них, показывают себя лучшим образом, как по техническим критериям, так и эстетически.