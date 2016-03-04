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Для чего можно использовать глину

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CUBIERTAS DE TEJA, TAPARSA, S.L. TAPARSA, S.L. Сад Аксессуары и декор
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Мы продолжаем двигаться в космическую неизвестность. Мир всё больше походит на футуристическую беллетристику. Поэтому таким естественным кажется неестественный по сути возврат к простым, натуральным материалам. 

Другой источник современного стремления к натуральности – перманентный страх экологического коллапса. Экологически чистый дизайн сегодня востребован, как никогда. Именно сегодня глина начинает ассоциироваться с ценностью, вопреки устойчивым прямо противоположным историческим коннотациям. Современный дизайн охотно берет глину в оборот, восторженно обнаруживая её невероятный декоративный и практический потенциал.

Глина в строительстве

Holz-Designs: Larix, Wood², Baita und Barrique, Ceramiche Refin S.p.A Ceramiche Refin S.p.A Стены и полКовры и ковровые покрытия
Ceramiche Refin S.p.A

Ceramiche Refin S.p.A
Ceramiche Refin S.p.A
Ceramiche Refin S.p.A

Глина как материал в современном интерьере имеет весьма широкое применение благодаря своей пластичности. Какой другой материал одинаково употребим и в громоздком строительстве, и в изготовлении тончайших поделок?

Глина, различная по составу и свойствам, сегодня может быть применена едва ли не повсюду.Так, наряду с традиционным – глиняным же! – кирпичом, весьма популярны в качестве строительного материала саманные блоки. Состоящие из глины, песка и органических наполнителей, они обладают и крайне низкой себестоимостью, и замечательными техническими характеристиками. 

Хотя современная технология изготовления саманных блоков и отличается от традиционной: вместо соломы, как правило, используются древесные опилки, да и сами блоки производятся не вручную, а механически, – тем не менее, материал этот продолжает сохранять очарование глубокой древности. 

Саманные блоки сегодня активно применяются в строительстве, и дома, составленные из них, показывают себя лучшим образом, как по техническим критериям, так и эстетически.

Что нужно знать, чтобы использовать глину

かわらかべ 瓦骨材利用塗り壁材, 株式会社エコシステム 株式会社エコシステム Стены и полЛаки и краски
株式会社エコシステム

株式会社エコシステム
株式会社エコシステム
株式会社エコシステム

Полезно знать, что для того, чтобы используя глину самостоятельно, как материал строительный или декоративный, получить удовлетворительный, качественный результат, крайне важно уметь подбирать состав глины. Это становится очевиднее, если знать, к примеру, что сами строительные смеси подчас содержат сразу несколько видов глин, что сообщает им их качества.

Потрясающие возможности глины

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глина как материал обладает поистине неиссякаемыми возможностями применения. Известная человеку с древнейшей поры его становления, она до сих пор остаётся актуальной. Как и тысячи лет назад, глина служит самым разнообразным нашим нуждам, пускай и в ином виде, чем прежде: вместо необожжённой посуды в нашем распоряжении сегодня есть и универсальный фаянс, и тончайший фарфор; вместо глинобитных полов – несметное разнообразие плит и плиток – и так далее. 

Сегодня на основе глины изготавливают штукатурки для стен, строительные смеси, кровельные и облицовочные материалы, лепнину, скульптуры, посуду, декоративные элементы и многое другое. Вопреки распространению инновационных материалов, глина твёрдо удерживает свои традиционные позиции, и даже проникает в стан конкурента, постоянно обнаруживая новые возможности своей реактуализации.

Стены

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Глиняные штукатурки сегодня набирают все большую популярность. Живая поверхность стен, оштукатуренных с применением этого материала, не только весьма привлекательна, но и обладает множеством полезных свойств благодаря своей естественности и экологичности.
Штукатурка из глины – гипоаллергенный материал, действующий на манер фильтра. Она способна поглощать излишнюю влагу, что способствует регуляции микроклимата внутри дома. Она более, чем доступна по цене. Она проста в применении. Обладает прекрасными защитными характеристиками и устойчива к появлению микротрещин, что препятствует её разрушению.

Пол

Ambienti - Finiture parietali con intonaci antichi, Tre Mani Design Tre Mani Design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Tre Mani Design

Tre Mani Design
Tre Mani Design
Tre Mani Design

На сегодняшний день существует ряд технологически отличающихся друг от друга способов устройства глиняного пола. Вместе с этим, состав и основные свойства этих полов практически идентичны.

Глиняный пол заливается или выстилается смесью из глины, песка, соломы, щебня или других добавок. В результате пол приобретает уникальную по свойствам и наружности гладкую поверхность, устойчивую к износу. Такие полы обладают антисептическими и антистатическими качествами. Они способствуют поддержанию оптимального баланса влажности, способны сдерживать и даже нейтрализовать неприятные запахи. Кроме того, они обладаю способностью сохранять тепло: нагреваясь в течение дня, они постепенно отдают его в ночное время. 

Важно так же и то, что поверхность глиняного пола не требует специального обслуживания и легко ремонтируется в случае необходимости.

Облицовка

かわらかべ 瓦骨材利用塗り壁材, 株式会社エコシステム 株式会社エコシステム Стены и полЛаки и краски
株式会社エコシステム

株式会社エコシステム
株式会社エコシステム
株式会社エコシステム

Облицовка наружных стен при помощи глины – дело не простое: глина хорошо впитывает и отдает воду при намокании и нагревании, что в результате приводит к образованию трещин. Это требует применения специальных технологий при обработке готового покрытия и производстве облицовочных материалов. В таком качестве глина может быть использована в виде керамической наружной плитки и штукатурных смесей

Стены, сложенные из самана, так же не слишком влагостойки, поэтому нуждаются в дополнительном оштукатуривании. С этой целью традиционно используется известь, компенсирующая естественный недостаток глиняных блоков и сообщающая особое очарование постройке.

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Крыша

CUBIERTAS DE TEJA, TAPARSA, S.L. TAPARSA, S.L. Сад Аксессуары и декор
TAPARSA, S.L.

TAPARSA, S.L.
TAPARSA, S.L.
TAPARSA, S.L.

Традиционная керамическая черепица производится путём простого обжига глины. Не смотря на простую технологию, не менявшуюся с глубокой древности, такая черепица способна служить многие десятки лет, иногда даже не нуждаясь в ремонте. Производители, как правило, дают гарантию на свои изделия до 30 лет.

Такая черепица не боится перепадов температуры, пересушивания от прямых солнечных лучей, и даже открытого огня и кислотных дождей. Глиняная крыша очень медленно охлаждается и нагревается, что обеспечивает особый комфортный климат внутри. 

При выборе черепицы специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что поры на её поверхности обязательно должны быть замкнуты: чем “пористее” черепица, тем выше её способность удерживать и поглощать влагу, что может привести в итог к её разрушению. Помимо этого, склонность к поглощению большого объёма влаги значительно снижает морозостойкость глиняной черепицы.

Гончарные исделия

Работы, Mazachi_home Mazachi_home КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
Mazachi_home

Работы

Mazachi_home
Mazachi_home
Mazachi_home

Не смотря на огромное количество новомодных материало для изготовления посуды, глина не теряет своих позиций. Всё так же распространены и востребованы изделия из керамики, фарфора, терракоты и фаянса.

Керамическая посуда не выделяет вредных веществ при нагреве. В ней не бывает накипи.Она химически инертна – словом, керамика едва ли не идеальный вариант посуды, применяемой в нашем быту. Терракота изготовляется из особых красных сортов глины. После обжига она приобретает характерную фактуру, при этом может быть и грубозернистой, и тонкой. Цвет терракоты варьируется в пределах от красно-коричневого до кремово-телесного.

Сегодня терракота применяется для изготовления посуды, чего прежде не делали: бытовало представление о нелюбви терракоты к воде. Развитие же технологии производства терракоты изменило ситуацию, и ныне множество производителей обратилось к этому материалу в поисках новых интересных решений.

Домашнее спа

Hamam | SPA Dekoratif Fayans Baskılar, FayansArt FayansArt Спа в классическом стиле Керамика Многоцветный
FayansArt

FayansArt
FayansArt
FayansArt

У глины в современном быту есть и совсем неординарное применение. С тех же давних пор глина зарекомендовала себя не только в качестве строительного или декоративного материала, но и как косметическое средство.

Глина хорошо тонизирует, дезинфицирует, отбеливает кожу. Отлично подходит для приготовления масок для волос, так как содержит большое количество кремния, что способствует росту и укреплению волосяной луковицы.

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Хотя сегодня глина по странному стечению обстоятельств как строительный либо декоративный материал воспринимается нами с лёгким оттенком экзотики или даже социальной неустроенности, тем не менее общемировое поветрие и курс на экологичность всё активнее меняют это положение дел. 

С каждым годом проекты и способы использования глины становятся всё смелее и интереснее. Так что вполне можно ожидать, что через какое-то время облик наших жилищ и городов может значительно измениться, в том числе и благодаря глине.

​Проект коттеджа из SIP-панелей
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