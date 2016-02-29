Как чистить и ухаживать за холодильником?

О том, как правильно выбрать холодильник, мы вам рассказывали ранее. И вот, когда названная техника уже гордо установлена на кухне, самое время задуматься над тем, как же обеспечить достойный уход за ней.

В данное понятие входит не только очистка внешней и внутренней поверхности холодильника, но и разморозка, устранение неприятных запахов, ежедневное наведение порядка на полочках. Нужно понимать, что хранение продуктов должно быть правильным и продуманным, ведь члены вашей семьи их потребляют. Именно поэтому содержание холодильника в чистоте и исправности – важное условие пищевой гигиены и здоровья.

Далее мы поделимся с вами наиболее эффективными методами очистки холодильника и расскажем обо всех нюансах ухода за данной техникой.