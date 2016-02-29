Как чистить и ухаживать за холодильником?

О том, как правильно выбрать холодильник, мы вам рассказывали ранее. И вот, когда названная техника уже гордо установлена на кухне, самое время задуматься над тем, как же обеспечить достойный уход за ней.
В данное понятие входит не только очистка внешней и внутренней поверхности холодильника, но и разморозка, устранение неприятных запахов, ежедневное наведение порядка на полочках. Нужно понимать, что хранение продуктов должно быть правильным и продуманным, ведь члены вашей семьи их потребляют. Именно поэтому содержание холодильника в чистоте и исправности – важное условие пищевой гигиены и здоровья.
Далее мы поделимся с вами наиболее эффективными методами очистки холодильника и расскажем обо всех нюансах ухода за данной техникой.
Для того, чтобы ваш холодильник был аккуратным и чистым, нужно уделять ему каждый день пару минут. Посмотрите, нет ли просроченных или испорченных продуктов, плотно ли закрыты дверцы и не нужно ли разморозить морозильную камеру.
Помните о правильном хранении различных типов продуктов. Так, мясо и молокопродукты лучше размещать в самой холодной части (обычно, это верхние полки холодильника), овощи и фрукты – в нижних контейнерах, а яйца и напитки удобно располагать непосредственно на дверце.
Холодильник – это довольно дорогая кухонная техника. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы максимизировать срок его службы.
Для этого важно, чтобы устройство оставалось практичным и эстетически актуальным. Поэтому рекомендуем приобретать классические модели холодильников, которые останутся привлекательными спустя много лет и украсят кухню любой стилистики. Конечно, современные дизайнеры любят делать такую технику акцентной точкой помещения, отдавая предпочтение ярким и нетривиальным моделям. Но задумайтесь – нужно ли это вам?
Обеспечить длительную и бесперебойную работу холодильника довольно просто. Разместите его подальше от источников тепла, проводите регулярную очистку и разморозку – и техника будет радовать вас долгие годы.
Важное правило, которое нужно непременно соблюдать при выборе места для холодильника, заключается в обеспечении хорошей вентиляции. Оставляйте зазор между техникой и стеной не менее 5 сантиметров, чтобы поток воздуха мог свободно перемещаться вдоль стенки холодильника. Это обеспечит правильную работу двигателя и устройство будет охлаждать продукты быстрее.
Обратите внимание на металлическую сетку-ограждение, которая размещена сзади. Она довольно быстро припадает пылью, что может затруднять вентиляцию холодильника. Приучите себя периодически очищать ее, чтобы обеспечить бесперебойную работу кухонной техники.
Современные модели холодильников иногда имеют встроенную систему разморозки. В таком случае устройство самостоятельно определяет, когда настало время избавиться от льда в морозильной камере, и производит процедуру без участия человека.
Но если вы являетесь обладателем техники попроще, то вам нужно своевременно размораживать холодильник. Детальная пошаговая инструкция для конкретной модели размещена в технической документации, которая идет в комплекте к устройству.
Чтобы разморозить морозильную камеру, нужно отключить холодильник и, по мере возможности, аккуратно убирать подтаявший лед с внутренней поверхности. Для этого нужно использовать деревянную лопатку или специальную ложечку из мягкого пластика, которая прилагается. Ни в коем случае не откалывайте лед ножом, чтобы не повредить устройство. По окончании протрите поверхности сухой губкой и только после этого подключайте холодильник к электропитанию.
Несвоевременная разморозка данной техники влечет повышенное потребление энергии, плохую вентиляцию воздуха внутри, а также может привести к поломке устройства.
Плохой запах в холодильнике – это не только неприятно, но и опасно, ведь он может свидетельствовать о наличии бактерий. Чтобы минимизировать вероятность его появления, перед отправкой продуктов в холодильник старайтесь правильно их упаковать и плотно закрыть все емкости.
Довольно действенными в данном вопросе являются так называемые бабушкины методы устранения неприятных запахов. Все они доступны, безопасны и проверены не одним поколением хозяек. Вот некоторые из них:
- пищевая сода прекрасно впитывает неприятные запахи; для стандартного холодильника достаточно будет чашки с тремя столовыми ложками данного средства;
- разрезанный пополам лимон не только избавит холодильник от плохих запахов, но и придаст ему аромат цитруса;
- если разместить на верхней полке холодильника уксус в блюдечке – то вы забудете о неприятных запахах надолго.
Холодильник на вашей кухне должен быть образцом чистоты и благоухания. И следить за состоянием данной техники нужно как внутри, так и снаружи.
Поддерживать устройство в чистом виде вовсе несложно. Внешние поверхности нужно периодически протирать влажной губкой, смоченной в мыльном растворе. После такой процедуры обязательно просушите все грани бумажным полотенцем или сухой тряпкой. Защитную сетку на задней части техники проще всего очистить с помощью пылесоса, который в считанные секунды избавит ее от накопившейся пыли.
Не рекомендуем использовать для работы жесткие щетки и абразивные чистящие средства, поскольку ними очень легко повредить поверхность, особенно если она выполнена из нержавеющей стали.
Что касается уборки внутри, то для это нужно освободить холодильник от продуктов. Поочередно вынимайте полочки и решетки, протирая каждую из них. Труднодоступные места и изгибы можно очищать с помощью зубной щетки. Применять химические средства для работы опасно, ведь если вы оставите их частицы внутри, они могут попасть на продукты. Поэтому обходитесь эффективными, но безопасными помощниками в вопросах чистоты – лимонным соком, уксусом и сухой горчицей.
Основным источником появления бактерий в холодильнике являются испорченные продукты. Ежедневно проводите ревизию и без сожаления избавляйтесь от просроченных товаров, подгнивших овощей и фруктов, заплесневелых блюд.
Убедитесь, что в холодильной и морозильной камерах поддерживается оптимальный температурный режим: для первой он должен быть от 0 до 4 градусов, а для второй – от – 18 до – 30 градусов. Соблюдение указанных норм препятствует размножению вредоносных микроорганизмов.
Еще одно правило – перед отправкой продуктов в холодильник их необходимо охладить до комнатной температуры, чтобы горячее испарение не нарушило температурный режим и не привело к появлению бактерий.