​TOP-10 потрясающих испанских домов

Национальные подборки на homify – особая гордость нашего мульти-национального сообщества любителей дизайна и архитектуры. Мы уже создавали такие для Японии и Швейцарии, и на очереди у нас еще множество стран. На этот раз мы представляем вам испанскую летнюю подборку проектов коттеджей, которые понравятся многим желающим переехать в теплую страну на ПМЖ!
Маленькие каменные домики постройки начала прошлого, 19-ого или 18-ого века после реконструкции выглядят не менее современно! Маленькие каменные домики под реконструкцию продаются в Испании по цене от 3-5 до 80 тыс. евро. Домик, как на фотографии выше, стоил бы около 10-15 тыс. евро до ремонта, и еще как минимум в два раза больше потребовалось бы в Испании на его ремонт. Тем не менее, в итоге данная сумма не является слишком высокой.
Данный проект выглядит, как настоящая сказка! Расположенный в Малаге, Испания, он излучает атмосферу идеальной жизни! Внутри нас ждут вдохновляющие испанские интерьеры и красивый формат остекления.
Такие виллы можно встретить как в Испании, так и в Греции, Турции или Египте. Белый цвет здесь является очень важной частью образа так же, как и множество патио, асимметричная форма здания, наличие внутреннего дворика, черепичной крыши и бассейна.
Этот маленький сборный дом – образец того, как в Испании развивается частная архитектура совершенного нового плана. Сборные дома (prefabricado), изначально изготовленные на фабрике и лишь затем установленные на фундамент на вашем участке, завоевывают сердца молодых семей со скромным бюджетом и желающих купить виллу на море по маленькой цене!
Эта шикарная вилла в средиземноморском стиле поразит кого угодно своей красотой! Бассейн изумрудного цвета, колонны на террасах, черепичная крыши и испанская отделка делают дом невероятно привлекательным. Эта находится в Марбелье, Испания, но подобные виллы мы можем встретить и в Голливуде, и в Мексике, и по всему Средиземноморью.
Современный испанский дом выглядит иначе – он основан на стиле модерн, имеет комбинированную отделку фасадов и создан на основе строгих линий.
На севере страны, в холмистой и горной местности есть дома и с иным шармом. Они слегка напоминают шале благодаря темной древесине и каменной отделке первого этажа или цоколя.
Современная испанская вилла в стиле модерн может выглядеть и так – объединять панорамное остекление, ровные линии и средиземноморские патио и черепицу.
Некоторые из современных проектов копируют интересные традиции Средиземноморья и арабского мира. Например, если вы когда-либо были в настоящем арабском городе с многоуровневыми домами с террасами, то знаете, как этот облик поражает любого европейца!
Копируя многоуровневые патио и террасы на крышах, в современной вилле можно получить потрясающий эффект приватности. Одна терраса находится при столовой, другая – при главной спальне, третья – на крыше с джакузи, четвертая и пятая относятся к детским. И ни с одной из них не видно другую!
В Испании есть и вилы особенного класса, выполненные с любовью к тропическому глянцу. Своим панорамным остеклением лишь с одной стороны фасада и обширной мульти-террасой у бассейна они напоминают голливудские. Эта вилла расположена в Барселоне.
Еще один вариант современного испанского дома подразумевает асимметричный формат, трендовые дополнения в виде панорамного остекления, дверей-слайдеров, углового остекления, открытой планировки и реечных экранов.
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