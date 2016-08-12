​TOP-10 потрясающих испанских домов

Некоторые из современных проектов копируют интересные традиции Средиземноморья и арабского мира. Например, если вы когда-либо были в настоящем арабском городе с многоуровневыми домами с террасами, то знаете, как этот облик поражает любого европейца!

Копируя многоуровневые патио и террасы на крышах, в современной вилле можно получить потрясающий эффект приватности. Одна терраса находится при столовой, другая – при главной спальне, третья – на крыше с джакузи, четвертая и пятая относятся к детским. И ни с одной из них не видно другую!