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​TOP-10 потрясающих испанских домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Villa Marbella Club, Originals Interiors Originals Interiors Бассейн в рустикальном стиле
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Национальные подборки на homify – особая гордость нашего мульти-национального сообщества любителей дизайна и архитектуры.  Мы уже создавали такие для Японии и Швейцарии, и на очереди у нас еще множество стран.  На этот раз мы представляем вам испанскую летнюю подборку проектов коттеджей, которые понравятся многим желающим переехать в теплую страну на ПМЖ!

​Каменный домик

Reforma de una casa de invitados en la montaña, dom arquitectura dom arquitectura Дома в стиле модерн
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Маленькие каменные домики постройки начала прошлого, 19-ого или 18-ого века после реконструкции выглядят не менее современно! Маленькие каменные домики под реконструкцию продаются в Испании по цене от 3-5 до 80 тыс. евро. Домик, как на фотографии выше, стоил бы около 10-15 тыс. евро до ремонта, и еще как минимум в два раза больше потребовалось бы в Испании на его ремонт. Тем не менее, в итоге данная сумма не является слишком высокой.

​Белый средиземноморский

Villa San Diego Alejandro Giménez Architects Терраса в средиземноморском стиле
Alejandro Giménez Architects

Villa San Diego

Alejandro Giménez Architects
Alejandro Giménez Architects
Alejandro Giménez Architects

Данный проект выглядит, как настоящая сказка! Расположенный в Малаге, Испания, он излучает атмосферу идеальной жизни! Внутри нас ждут вдохновляющие испанские интерьеры и красивый формат остекления.

Такие виллы можно встретить как в Испании, так и в Греции, Турции или Египте. Белый цвет здесь является очень важной частью образа так же, как и множество патио, асимметричная форма здания, наличие внутреннего дворика, черепичной крыши и бассейна.

​Сборный дом

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM Дома в стиле модерн
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

Этот маленький сборный дом – образец того, как в Испании развивается частная архитектура совершенного нового плана. Сборные дома (prefabricado), изначально изготовленные на фабрике и лишь затем установленные на фундамент на вашем участке, завоевывают сердца молодых семей со скромным бюджетом и желающих купить виллу на море по маленькой цене!

​Средиземноморская вилла

Villa Marbella Club, Originals Interiors Originals Interiors Бассейн в рустикальном стиле
Originals Interiors

Originals Interiors
Originals Interiors
Originals Interiors

Эта шикарная вилла в средиземноморском стиле поразит кого угодно своей красотой! Бассейн изумрудного цвета, колонны на террасах, черепичная крыши и испанская отделка делают дом невероятно привлекательным. Эта находится в Марбелье, Испания, но подобные виллы мы можем встретить и в Голливуде, и в Мексике, и по всему Средиземноморью.

​Современный модерн

PORTICUS. Érase una vivienda a un porche pegada., Chiarri arquitectura Chiarri arquitectura Дома в средиземноморском стиле
Chiarri arquitectura

Chiarri arquitectura
Chiarri arquitectura
Chiarri arquitectura

Современный испанский дом выглядит иначе – он основан на стиле модерн, имеет комбинированную отделку фасадов и создан на основе строгих линий.

​Традиционная вилла

Casa Clásica en Segovia, Canexel Canexel Загородные дома
Canexel

Canexel
Canexel
Canexel

На севере страны, в холмистой и горной местности есть дома и с иным шармом. Они слегка напоминают шале благодаря темной древесине и каменной отделке первого этажа или цоколя.

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Обратитесь к нам!

​Новый шик

Casa Nathalia, Alicante Arquitectura y Urbanismo SLP Alicante Arquitectura y Urbanismo SLP Дома в средиземноморском стиле
Alicante Arquitectura y Urbanismo SLP

Alicante Arquitectura y Urbanismo SLP
Alicante Arquitectura y Urbanismo SLP
Alicante Arquitectura y Urbanismo SLP

Современная испанская вилла в стиле модерн может выглядеть и так – объединять панорамное остекление, ровные линии и средиземноморские патио и черепицу.

​Арабские террасы 21-ого века

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Дома в стиле модерн
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Некоторые из современных проектов копируют интересные традиции Средиземноморья и арабского мира. Например, если вы когда-либо были в настоящем арабском городе с многоуровневыми домами с террасами, то знаете, как этот облик поражает любого европейца!

Копируя многоуровневые патио и террасы на крышах, в современной вилле можно получить потрясающий эффект приватности. Одна терраса находится при столовой, другая – при главной спальне, третья – на крыше с джакузи, четвертая и пятая относятся к детским. И ни с одной из них не видно другую!

​Минимализм по-голливудски

CASA ÉQUER, Molins Design Molins Design Дома в средиземноморском стиле Керамика Белый
Molins Design

Molins Design
Molins Design
Molins Design

В Испании есть и вилы особенного класса, выполненные с любовью к тропическому глянцу. Своим панорамным остеклением лишь с одной стороны фасада и обширной мульти-террасой у бассейна они напоминают голливудские. Эта вилла расположена в Барселоне.

​Стильный и комфортабельный

Vivienda en Menorca, dom arquitectura dom arquitectura Дома в стиле модерн
dom arquitectura

dom arquitectura
dom arquitectura
dom arquitectura

Еще один вариант современного испанского дома подразумевает асимметричный формат, трендовые дополнения в виде панорамного остекления, дверей-слайдеров, углового остекления, открытой планировки и реечных экранов.

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