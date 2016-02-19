Террасы с барбекю: пошаговая инструкция

Ваша мечта – сидеть с друзьями в окружении чарующих ароматов только что запеченного мясного блюда на собственной террасе? Тогда вам наверняка пригодятся дизайн-проекты архитекторов homify и наша пошаговая инструкция, которая поможет спланировать формат и функции пристройки.
Изначально терраса или беседка для барбекю должны иметь фундамент и опору для кровли. Количество и размер стен в данном случае могут быть разными, в том числе стены могут полностью отсутствовать. Главное, что следует учесть после фундамента и кровли – это место для дровяной печи или мангала. Как правило, они весят немало и им нужен настоящий прочный фундамент с укреплениями, тогда как сама терраса может быть установлена на столбчатый фундамент легкого типа.
В планировании проекта очень важно учесть стороны света, популярное направление ветра и необходимые функции. На такую веранду вы можете провести электричество, организовать раковину для мойки овощей и фруктов, а также разделочный стол или остров и место для сервировки. Популярны также барные стойки для коктейлей и холодильники для мини-бара.
Стандартный же набор состоит просто из дровяной печи и одной тумбы (60-1,2 метра) для сервировки блюд. Такой минимум подойдет для бюджетного варианта террасы с барбекю, но остается достаточно комфортабельным. Плюс к этому стоит учесть дровницу – место для хранения дров, которое должно быть не на земле (нужна защита от влаги) и желательно – под навесом от дождя.
Вы можете купить установку на электричестве или газе, построить настоящую дровяную печь из кирпича, установить переносной железный мангал или купить шикарную машину для барбекю. Дизайнерские вариации последних могут стоить до 1 млн. рублей и особенно популярны в американской преппи-культуре люксового северо-востока.
Для небольшого переносного железного мангала вам не нужен фундамент вовсе, а вот для дровяной печи из кирпича – нужен и весьма основательный. Выбрав тип печи, вы можете переходить к вопросу о дополнительной бытовой технике.
Если вы проведете на террасу электричество и оставите место для мелких бытовых приборов, здесь отлично поместятся тостер, кофемашина, вафельница, миксер для молочных коктейлей и смузи и микроволновка. Все бытовые приборы вы можете установить за стеклом или в закрытом уголке террасы, чтобы они не были подвержены погодным условиям.
Яркие краски и живые растения – лучшее украшение террасы для барбекю. Добавьте к ним шикарную вечернюю подсветку – гирлянду, светильники для кустов, этнические подвесные светильники или неоновую подсветку барной стойки, и у вас будет идеальная терраса!
Декором может также послужить орнамент керамической плитки, использованной как напольное покрытие, кухонный фартук для зоны готовки, а также мебель. Плетеная мебель и мебель из техноротанга – самый популярный и аутентичный выбор для террасы с барбекю. Отличным вариантом станет и просто деревянная мебель или кованая садовая (с мягкими подушками для стульев), которая выглядит особенно очаровательно.
Многие считают деревянную террасу – эталонным типом террас, хотя на самом деле стилизация под средиземноморское патио с керамической плиткой или арабское патио с мозаикой тоже выглядит очень эффектно. Для стен вы можете использовать каменную и кирпичную кладку, дополнить террасу или беседку деревянными или пластмассовыми экранами для вьющихся растений, а кровлю сделать из натуральной черепицы.
Обратившись к дизайнеру и показав ему ваши любимые террасы на homify, вы наверняка добьетесь потрясающего результата и эксклюзивного проекта. Главное – выбрать стилистику и цветовую гамму, и вы получите именно то, что хотите.
Ландшафтный проект участка – важная часть вашего отдыха, поэтому используя декоративные водоемы, фонтаны, ландшафтные бассейны, альпийские горки, кусты под стрижку и клумбы, вы можете существенно увеличить качество вашего отдыха.
Альтернативный вариант организации места для барбекю при загородном доме – строительство отдельной беседки для барбекю на прочном фундаменте, со стенами, остеклением и настоящей дровяной печью в стиле кантри. Плюс террасы в данном случае в прочной взаимосвязи патио и дома, а беседки – как раз в ее автономности и возможности расположить в другой части участка, например, под деревьями.
Интересные материалы для вас на homify:
— Идеи дизайна каменных фасадов;