Террасы с барбекю: пошаговая инструкция

Изначально терраса или беседка для барбекю должны иметь фундамент и опору для кровли. Количество и размер стен в данном случае могут быть разными, в том числе стены могут полностью отсутствовать. Главное, что следует учесть после фундамента и кровли – это место для дровяной печи или мангала. Как правило, они весят немало и им нужен настоящий прочный фундамент с укреплениями, тогда как сама терраса может быть установлена на столбчатый фундамент легкого типа.