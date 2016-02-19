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Террасы с барбекю: пошаговая инструкция

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
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Ваша мечта – сидеть с друзьями в окружении чарующих ароматов только что запеченного мясного блюда на собственной террасе? Тогда вам наверняка пригодятся дизайн-проекты архитекторов homify и наша пошаговая инструкция, которая поможет спланировать формат и функции пристройки.

​Основные принципы

Villa, GRNT3D GRNT3D Сад в классическом стиле
GRNT3D

GRNT3D
GRNT3D
GRNT3D

Изначально терраса или беседка для барбекю должны иметь фундамент и опору для кровли. Количество и размер стен в данном случае могут быть разными, в том числе стены могут полностью отсутствовать. Главное, что следует учесть после фундамента и кровли – это место для дровяной печи или мангала. Как правило, они весят немало и им нужен настоящий прочный фундамент с укреплениями, тогда как сама терраса может быть установлена на столбчатый фундамент легкого типа.

Планирование проекта

Casa Imbassaí, Jamile Lima Arquitetura Jamile Lima Arquitetura Веранда и терраса в тропическом стиле
Jamile Lima Arquitetura

Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura
Jamile Lima Arquitetura

В планировании проекта очень важно учесть стороны света, популярное направление ветра и необходимые функции. На такую веранду вы можете провести электричество, организовать раковину для мойки овощей и фруктов, а также разделочный стол или остров и место для сервировки. Популярны также барные стойки для коктейлей и холодильники для мини-бара.

​Стандартный набор

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited Сад в рустикальном стиле
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

Стандартный же набор состоит просто из дровяной печи и одной тумбы (60-1,2 метра) для сервировки блюд. Такой минимум подойдет для бюджетного варианта террасы с барбекю, но остается достаточно комфортабельным. Плюс к этому стоит учесть дровницу – место для хранения дров, которое должно быть не на земле (нужна защита от влаги) и желательно – под навесом от дождя.

​Виды печи

homify ГостинаяКамины и аксессуары
homify

homify
homify
homify

Вы можете купить установку на электричестве или газе, построить настоящую дровяную печь из кирпича, установить переносной железный мангал или купить шикарную машину для барбекю. Дизайнерские вариации последних могут стоить до 1 млн. рублей и особенно популярны в американской преппи-культуре люксового северо-востока.

Нужен ли основательный фундамент?

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Балкон и терраса в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Для небольшого переносного железного мангала вам не нужен фундамент вовсе, а вот для дровяной печи из кирпича – нужен и весьма основательный. Выбрав тип печи, вы можете переходить к вопросу о дополнительной бытовой технике.

​Бытовая техника

беседка для отдыха Студия дизайна Дарьи Одарюк Балконы и веранды в эклектичном стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

беседка для отдыха

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Если вы проведете на террасу электричество и оставите место для мелких бытовых приборов, здесь отлично поместятся тостер, кофемашина, вафельница, миксер для молочных коктейлей и смузи и микроволновка. Все бытовые приборы вы можете установить за стеклом или в закрытом уголке террасы, чтобы они не были подвержены погодным условиям.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Мебель и украшения

Летняя кухня Rash_studio Терраса в средиземноморском стиле
Rash_studio

Летняя кухня

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

Яркие краски и живые растения – лучшее украшение террасы для барбекю. Добавьте к ним шикарную вечернюю подсветку – гирлянду, светильники для кустов, этнические подвесные светильники или неоновую подсветку барной стойки, и у вас будет идеальная терраса!

Декор террасы

Proyecto, Bondian Living Bondian Living Балкон и терраса в стиле модерн
Bondian Living

Proyecto

Bondian Living
Bondian Living
Bondian Living

Декором может также послужить орнамент керамической плитки, использованной как напольное покрытие, кухонный фартук для зоны готовки, а также мебель. Плетеная мебель и мебель из техноротанга – самый популярный и аутентичный выбор для террасы с барбекю. Отличным вариантом станет и просто деревянная мебель или кованая садовая (с мягкими подушками для стульев), которая выглядит особенно очаровательно.

​Материалы

La casita del mar, Selecta HOME Selecta HOME Дома в стиле модерн
Selecta HOME

Selecta HOME
Selecta HOME
Selecta HOME

Многие считают деревянную террасу – эталонным типом террас, хотя на самом деле стилизация под средиземноморское патио с керамической плиткой или арабское патио с мозаикой тоже выглядит очень эффектно. Для стен вы можете использовать каменную и кирпичную кладку, дополнить террасу или беседку деревянными или пластмассовыми экранами для вьющихся растений, а кровлю сделать из натуральной черепицы.

​Дизайнерские хитрости

Шале в Крымских горах, Дорогой Дом Дорогой Дом Балкон в скандинавском стиле
Дорогой Дом

Шале в Крымских горах

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

Обратившись к дизайнеру и показав ему ваши любимые террасы на homify, вы наверняка добьетесь потрясающего результата и эксклюзивного проекта. Главное – выбрать стилистику и цветовую гамму, и вы получите именно то, что хотите.

​Ландшафтный проект

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

Ландшафтный проект участка – важная часть вашего отдыха, поэтому используя декоративные водоемы, фонтаны, ландшафтные бассейны, альпийские горки, кусты под стрижку и клумбы, вы можете существенно увеличить качество вашего отдыха.

​Беседка vs терраса

Rum Point, Tye Architects Tye Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Альтернативный вариант организации места для барбекю при загородном доме – строительство отдельной беседки для барбекю на прочном фундаменте, со стенами, остеклением и настоящей дровяной печью в стиле кантри. Плюс террасы в данном случае в прочной взаимосвязи патио и дома, а беседки – как раз в ее автономности и возможности расположить в другой части участка, например, под деревьями.

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