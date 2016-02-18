​До и после: из пустого бунгало в эко-дом

Перестройка самого обычного бунгало постройки 70-х годов на этот раз обернулась настоящим позитивным фурором! Архитектурная студия HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG сделала на его основе изящный эко-дом, который позволяет экономить потребление ресурсов!
Архитектор Эллен Лабле сделала так, что данный дом стал настоящим предметом гордости в ее портфолио. Комбинированная отделка с использованием трендового оттенка марсала и натурального местного дерева, а также утепление стен и установка «теплых» стеклопакетов позволили снизить энергопотребление в доме, связанное с отоплением. Данный проект нельзя назвать «пассивным» домом из-за его более стандартных характеристик, но именно к такому званию он и стремится.
Весь проект был реализован в 2011 году за 9 месяцев, а дом в итоге имеет общую площадь в 160 квадратных метров (супротив старых 70 квадратов). Для внутренней отделки была использована местная древесина дуба, для внешней – кедр. Также были поставлены новые окна в пол с алюминиевыми рамами и организовано отопление с системой подогрева пола.
Купленный по очень приемлемой цене маленький бунгало, которому уже более 40 лет, не ожидал радикальных перемен, что ему предстоят во внешнем облике. После укрепления главных опорных стен и замены перекрытий дому был добавлен дополнительный этаж, а также пристройки.
Сам дом расположен в Роман-Сюр-Изер – потрясающем французском городке, стоящем на живописной реке и привлекающей туристов своей очаровательной традиционностью.
Обновленный вид фасадов этого дома очень вдохновляет – благодаря пристройке общая площадь первого уровня увеличилась достаточно, чтобы здесь уместились комфортабельные и современные гостиная, столовая и кухня. А наверху расположились традиционные спальни (главная и детская) и две ванные комнаты.
Также благодаря пристройке у дома появился балкон с деревянным навесом – излюбленное место для отдыха в теплое время года. Сама пристройка выделяется по дизайну от основного здания, она оформлена с помощью декоративных панелей цвета марсала и выглядит наиболее современно.
Натуральное дерево – основа дизайна экстерьера в этом проекте – выглядит в этом проекте особенно современно благодаря минималистичному характеру отделки. Комбинирование древесины и декоративных панелей сейчас на пике в дизайне фасадов и смотрится особенно стильно в формате эко-дома.
Важная часть проекта – отделка именно местной древесиной. Таким образом, экономятся драгоценные ресурсы на транспортировке, поощряется местный бизнес, а у дома появляется особенная энергетика, которая гармонично связана с местным природным окружением. Важной частью отделки фасадов древесиной является и обработка антисептиком (даже в холодных странах), а также покрытие лаком или краской, в данном случае, исключительно на натуральной основе.
Современная пристройка нужна была для того, чтобы увеличить общую полезную площадь дома. Старое бунгало не располагало достаточным количеством места для того, чтобы обеспечить комфортабельную жизнь для семьи из 21-ого века. Так, в доме благодаря стараниям архитектора появилась пристройка, в которой разместилась кухня с шикарным функциональным гарнитуром на 5-персон и кухонным островом – отличным местом для завтраком и семейных обедов.
Кухонный остров в принципе – частый гость французских проектов, который помогает сделать кухню более дружественной и активной частью вашего дома. Он делает открытую планировку не просто свободной, но еще и очень комфортабельной, а также позволяет зонировать первый уровень визуально.
Декоративные панели цвета молодого вина на солнце кажутся более яркими, а в традиционную французскую слегка пасмурную погоду выглядят, как оттенок сицилийского марсала. А еще было проведено полноценное утепление утеплителем фирмы ISOVER, который позволил сделать бунгало более энергоэффективным.
Заканчиваем мы наш тур по этому современному и стильному дому фотографией балкона. Здесь получилось отличное место для игр детей, а из спален сюда можно попасть через шикарные стеклянные двери-слайдеры.
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