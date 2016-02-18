​До и после: из пустого бунгало в эко-дом

Перестройка самого обычного бунгало постройки 70-х годов на этот раз обернулась настоящим позитивным фурором! Архитектурная студия HELENE LAMBOLEY ARCHITECTE DPLG сделала на его основе изящный эко-дом, который позволяет экономить потребление ресурсов!

Архитектор Эллен Лабле сделала так, что данный дом стал настоящим предметом гордости в ее портфолио. Комбинированная отделка с использованием трендового оттенка марсала и натурального местного дерева, а также утепление стен и установка «теплых» стеклопакетов позволили снизить энергопотребление в доме, связанное с отоплением. Данный проект нельзя назвать «пассивным» домом из-за его более стандартных характеристик, но именно к такому званию он и стремится.

Весь проект был реализован в 2011 году за 9 месяцев, а дом в итоге имеет общую площадь в 160 квадратных метров (супротив старых 70 квадратов). Для внутренней отделки была использована местная древесина дуба, для внешней – кедр. Также были поставлены новые окна в пол с алюминиевыми рамами и организовано отопление с системой подогрева пола.