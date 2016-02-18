Яркий проект загородного дома

Этот стильный мексиканский загородный коттедж поможет вам полюбить блеск латиноамериканского модерна – кажется, что без него современная архитектура потеряла бы очень многое! Будто смотря на шоу-бурлеск, мы подходим вечером к этому потрясающему зданию. Без сомнения, в нем есть особенное очарование и свойственное современности обаяние красивого дизайна.

Архитектурная студия ARKETIPO-TALLER DE ARQUITECTURA воплотила этот проект общей площадью 350 квадратных метров для семейной пары с маленькими детьми. Интерьер здесь практичен, как и отделка помещений, но при этом выглядит роскошно и смотрится очень современно!