Яркий проект загородного дома

Этот стильный мексиканский загородный коттедж поможет вам полюбить блеск латиноамериканского модерна – кажется, что без него современная архитектура потеряла бы очень многое! Будто смотря на шоу-бурлеск, мы подходим вечером к этому потрясающему зданию. Без сомнения, в нем есть особенное очарование и свойственное современности обаяние красивого дизайна.
Архитектурная студия ARKETIPO-TALLER DE ARQUITECTURA воплотила этот проект общей площадью 350 квадратных метров для семейной пары с маленькими детьми. Интерьер здесь практичен, как и отделка помещений, но при этом выглядит роскошно и смотрится очень современно!
Главным характерным признаком именно латиноамериканского, а не европейского модерна являются сложные комбинации отделки фасадов. Многочисленные декоративные конструкции, выступы, необычные решения для палисадника, геометричные навесы, стильные экраны для балконов и декоративные вставки из дерева и металла делают стандартный и почти типичный проект воплощением современного искусства!
Очень интересно, что этот трехуровневый дом издали кажется двухуровневым, так как на части крыши второго этажа организована терраса с видами на очаровательный пригород. Важной нюансом проекта является подсветка – на многих декоративных выступающих элементах фасада мы найдем встроенные светильники, как и в проекте ландшафтного дизайна при точечной подсветке кустов.
Красиво такой дом выглядит с любого ракурса, в том числе и сбоку в том виде, в котором он открывается подъезжающим гостям. Кажется, что именно так должен выглядеть современный коттедж – блистать, сверкать, демонстрировать роскошь и эстетику хорошей архитектуры.
Со стороны заднего дворика мы найдем шикарную крытую террасу с зоной для летнего отдыха и внутренний дворик с террасами и ландшафтными элементами. Здесь тоже важную роль в дизайне играет подсветка фасадов и внутреннее освещение интерьеров, создающее романтическое настроение.
В дизайне интерьера мы найдем современный подход в стиле модерн – блеск здесь добавляют интерьеру стекло, дизайнерские светильники и глянцевое напольное покрытие. В остальном интерьер практичен и комфортабелен, как и полагается современному дому.
Стильная кухня выглядит более эффектно. Здесь кухонный остров особенно комфортабельных размеров является фокусной точкой всего проекта, что делает его также шикарным зонирующим элементом между кухней и парадной столовой.
Парадная столовая, на латиноамериканский манер, оформлена с помощью насыщенного цветового акцента – здесь создана прекрасная атмосфера для праздника или званого ужина благодаря оттенку марсала в виде декоративных обоев.
Эклектичный и особенно парадный лестничный холл можно сравнить разве что с парадной небольшого театра на Манхэттене. Кажется, что здесь царит творческая атмосфера, и все из-за необычного цвета каменной лестницы, которая похожа на традиционные лестницы из красного дерева в богатых особняках.
Шоколадная спальня супружеской пары (владельцев этого дома) смотрится очень уютно. В ней тоже присутствуют блестящие элементы, но своей сдержанностью она обязана стилю транситионал в дизайне интерьера.
Еще одна спальня в тонах мокко смотрится еще более современно, оформленная на американский манер она наследует лучшие приемы из модерна и классики вместе взятых.
Для двух сыновей хозяев коттеджа была выделена детская комната. Здесь есть встроенные модули для хранения в современном стиле гардеробной и создано оформление, подходящее как младшему сыну (старшекласснику), так и старшему (студенту).
Еще одно место, явно заслуживающее нашего внимания – терраса с зоной патио под навесом со стороны заднего дворика. От парадной столовой этой место отделяют лишь стеклянные двери, пройдя через которые, вы попадаете в райское место для летнего отдыха. Летняя кухня реализована с помощью полноценного гарнитура с плитой, вытяжкой и раковиной, а рядом мы найдем семейную столовую группу, TV и патио с удобной мягкой мебелью для отдыха. Чем не рай?
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