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Стильный пляжный домик

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
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То, как искусно архитекторы из студии TREWIN DESIGN ARCHITECTS управляются с дизайном комбинированных фасадов, невероятно впечатляет! Этот пляжный домик расположен в удивительном месте с особенной атмосферой, и дизайн экстерьера лишь увеличивает эффектное настроение этого места. Расположенный в окружении холмов в очаровательном прибрежном коттеджном поселке клубного типа, он наверняка понравится тем, кто считает, что загородный дом должен быть воплощением наших мечт о спокойном месте для полноценного отдыха.

Оформленный в стиле коастал с использованием элементов стиля модерн этот дом порадует вас залитыми солнцем комнатами, шикарным панорамным остеклением, террасой, которая напоминает палубу корабля, и красивыми акцентами в морском стиле.

​Идеализация лета

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Идеальный вариант для загородного дома, в котором воссоздается атмосфера вечного лета, всегда окупается! Коттедж всегда выглядит позитивным и аккуратным, а стиль коастал в дизайне интерьера обеспечивает неизменно хорошее настроение внутри дома.

В данном случае дом оформлен особенно интересно – сам он напоминает небольшую шхуну, а комбинированная отделка из серого сайдинга и оштукатуренных фасадов выглядит современно и традиционно одновременно!

Но главная часть дизайна фасадов – асимметричный формат здания и панорамное остекление – выводит весь проект на совершенно иной, люксовый уровень, позволяя наслаждаться панорамными видами из гостиной и спален с наилучшими ракурсами.

​Пейзажи Корнвелла

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Удивительный край Корнвелл с одной стороны выглядит сухим и особенно умиротворяющим, а с другой стороны предлагает нашему вниманию бушующие воды прохладного моря. Данный проект находится всего в 5 минутах от побережья, но имеет вид именно на естественные пейзажи традиционного Корнвелла – холма и луга, проселочные дороги и цветущие дикие поляны. Интересно, что камни, использованные для мощения террасы, были взяты с побережья всего в 1 км отсюда, а забор для террасы создан из местной древесины и белой бечевки – в стиле коастал.

​Парадный вход

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Участки в этом приморском городке под названием Ползет стоят дорого благодаря искренней любви туристов к данному региону. Узкие фасады со стороны фронта дома выглядят очень аккуратно и стараются в мультифункциональной манере обеспечить дом солнечным светом и красивыми видами.

​Гостиная

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Гостиная в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Из гостиной и главной спальни над ней открываются шикарные пейзажи побережья – вдали виднеется домик хранителя маяка, что был разрушен задолго до того, как был построен этот дом. Напольное покрытие – натуральная деревянная доска с особенным рельефом – изготовлено в люксовой фирме по индивидуальному заказу, а остекление позволяет сделать и без того светлую комнату всегда солнечной.

​Столовая

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Столовая комната в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Рядом с гостиной мы найдем изысканную столовую, оформленную в стиле ретро. Идеальное место для семейного ужина в окружении морского вида и любимых людей!

​Лестничный холл

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Поднимаясь на второй уровень, мы обнаруживаем себя в лестничном холле с особенным типом остекления – в крыше есть окна с небольшим изгибом, повторяющим линии кровли.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Главная спальня

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Спальня в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Как мы упоминали ранее, над гостиной на втором уровне находится главная спальня. Она оформлена в стиле коастал с использованием голубых акцентов и плетеной мебели, а за ширмой – уголок будуара с выходом в приватные гардеробную и ванную комнаты.

​Детская

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Спальня в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Рядом находится и детская со вторым чердачным этажом для игр и размещения библиотеки. Высокие потолки в этой комнате особенно эффектно смотрятся в солнечный день.

​Ванная комната

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Ванная комната в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Стильная душевая оформлена в стиле рустик с использованием специально состаренных деревянных досок в стиле винтаж. Керамическая плитка песочного света и минималистичные стеклянные экраны отлично поддерживают оформление в стиле коастал.

​Современный пляжный домик

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Именно так выглядит современный пляжный домик – комфортабельный, люксовый и просто очень красивый!

Фотограф Ричард  Дауни запечатлел для нас красоту этого интересного места, за что мы выражаем ему искреннюю благодарность и желаем успехов в работе!

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