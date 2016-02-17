Стильный пляжный домик

То, как искусно архитекторы из студии TREWIN DESIGN ARCHITECTS управляются с дизайном комбинированных фасадов, невероятно впечатляет! Этот пляжный домик расположен в удивительном месте с особенной атмосферой, и дизайн экстерьера лишь увеличивает эффектное настроение этого места. Расположенный в окружении холмов в очаровательном прибрежном коттеджном поселке клубного типа, он наверняка понравится тем, кто считает, что загородный дом должен быть воплощением наших мечт о спокойном месте для полноценного отдыха.

Оформленный в стиле коастал с использованием элементов стиля модерн этот дом порадует вас залитыми солнцем комнатами, шикарным панорамным остеклением, террасой, которая напоминает палубу корабля, и красивыми акцентами в морском стиле.