Стильный пляжный домик

То, как искусно архитекторы из студии TREWIN DESIGN ARCHITECTS управляются с дизайном комбинированных фасадов, невероятно впечатляет! Этот пляжный домик расположен в удивительном месте с особенной атмосферой, и дизайн экстерьера лишь увеличивает эффектное настроение этого места. Расположенный в окружении холмов в очаровательном прибрежном коттеджном поселке клубного типа, он наверняка понравится тем, кто считает, что загородный дом должен быть воплощением наших мечт о спокойном месте для полноценного отдыха.
Оформленный в стиле коастал с использованием элементов стиля модерн этот дом порадует вас залитыми солнцем комнатами, шикарным панорамным остеклением, террасой, которая напоминает палубу корабля, и красивыми акцентами в морском стиле.
Идеальный вариант для загородного дома, в котором воссоздается атмосфера вечного лета, всегда окупается! Коттедж всегда выглядит позитивным и аккуратным, а стиль коастал в дизайне интерьера обеспечивает неизменно хорошее настроение внутри дома.
В данном случае дом оформлен особенно интересно – сам он напоминает небольшую шхуну, а комбинированная отделка из серого сайдинга и оштукатуренных фасадов выглядит современно и традиционно одновременно!
Но главная часть дизайна фасадов – асимметричный формат здания и панорамное остекление – выводит весь проект на совершенно иной, люксовый уровень, позволяя наслаждаться панорамными видами из гостиной и спален с наилучшими ракурсами.
Удивительный край Корнвелл с одной стороны выглядит сухим и особенно умиротворяющим, а с другой стороны предлагает нашему вниманию бушующие воды прохладного моря. Данный проект находится всего в 5 минутах от побережья, но имеет вид именно на естественные пейзажи традиционного Корнвелла – холма и луга, проселочные дороги и цветущие дикие поляны. Интересно, что камни, использованные для мощения террасы, были взяты с побережья всего в 1 км отсюда, а забор для террасы создан из местной древесины и белой бечевки – в стиле коастал.
Участки в этом приморском городке под названием Ползет стоят дорого благодаря искренней любви туристов к данному региону. Узкие фасады со стороны фронта дома выглядят очень аккуратно и стараются в мультифункциональной манере обеспечить дом солнечным светом и красивыми видами.
Из гостиной и главной спальни над ней открываются шикарные пейзажи побережья – вдали виднеется домик хранителя маяка, что был разрушен задолго до того, как был построен этот дом. Напольное покрытие – натуральная деревянная доска с особенным рельефом – изготовлено в люксовой фирме по индивидуальному заказу, а остекление позволяет сделать и без того светлую комнату всегда солнечной.
Рядом с гостиной мы найдем изысканную столовую, оформленную в стиле ретро. Идеальное место для семейного ужина в окружении морского вида и любимых людей!
Поднимаясь на второй уровень, мы обнаруживаем себя в лестничном холле с особенным типом остекления – в крыше есть окна с небольшим изгибом, повторяющим линии кровли.
Как мы упоминали ранее, над гостиной на втором уровне находится главная спальня. Она оформлена в стиле коастал с использованием голубых акцентов и плетеной мебели, а за ширмой – уголок будуара с выходом в приватные гардеробную и ванную комнаты.
Рядом находится и детская со вторым чердачным этажом для игр и размещения библиотеки. Высокие потолки в этой комнате особенно эффектно смотрятся в солнечный день.
Стильная душевая оформлена в стиле рустик с использованием специально состаренных деревянных досок в стиле винтаж. Керамическая плитка песочного света и минималистичные стеклянные экраны отлично поддерживают оформление в стиле коастал.
Именно так выглядит современный пляжный домик – комфортабельный, люксовый и просто очень красивый!
Фотограф Ричард Дауни запечатлел для нас красоту этого интересного места, за что мы выражаем ему искреннюю благодарность и желаем успехов в работе!
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