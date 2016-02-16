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Очаровательный домик для семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в стиле модерн
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Архитектурная студия 08023 ARCHITECTS базируется в Барселоне и занимается исключительно эксклюзивными проектами, где нужно узнать семью, ее образ жизни, в точности передать настроение и создать планировочное решение, идеальное для каждого члена семьи. В данном случае все получилось достаточно просто – взгляды каждого на то, каким должен быть их идеальный дом, совпали. Традиционный, белоснежный, но функциональный и современный внутри – такой проект стал и практичным, и эстетичным воплощением мечты о жизни в пригороде.

То, как удачно в данном проекте сочетаются современность и традиционность европейского коттеджа, поражает. Буквально каждый нюанс в нем содержит элементы и того, и другого направления в дизайне, что выглядит очень стильно.

​Дизайн экстерьера

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Данный коттедж – это твинхаус, т.е. дубль-дом, который стоит на одном участке, но принадлежит двум хозяевам. Две симметричные части здесь работают сообща, а два палисадника находятся с двух разных сторон.

Дизайн экстерьера в данном случае был выбран максимально традиционный – белая штукатурка, нежные светлые деревянные ставни и расстекловка на окнах напоминают многие французские коттеджи в Провансе.

​Дизайн интерьера

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Гостиная в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Очарование этого проекта заключается в том, что благодаря минимальному оформлению яркими элементами он остался легким и воздушным, не переполненным мелкими деталями. Светлые оттенки отделки и декора также позволяют сделать дом максимально солнечным, а новое панорамное остекление, особенно в зоне столовой, делают его буквально полностью залитым светом!

​Дизайн гостиной

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Гостиная в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

В солнечной Барселоне, которая по удивительной атмосфере напоминает волшебную Калифорнию, такие проекты не редкость, но есть в них особенная, характерная черта. Заключается она в том, что дизайнеры воплотили множество маленьких мечт хозяйки и детей, позволяя им быть сопричастными к процессу создания концепции и декора интерьера. Например, шикарные стеллажи в гостиной – мечта главы семейства, а солнечная столовая в эркере с остеклением в пол очень хотела хозяйка.

​Кухня

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Кухня в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Исключительно практичная кухня оформлена в стиле модерн с использованием нескольких белых оттенков и интересной встроенной подсветки, которая расположена на потолке по середине комнаты и будто делит ее пополам. Интересная конфигурация гарнитура представляет собой рабочие поверхности без верхних шкафов и модули хранения от пола до потолка на противоположной стороне. 

Для вытянутого пространства – это оптимальное решение! В конце комнаты находится прачечная, стиральная и сушильная машины, а гладильная доска и модули для хранения расположены в удобной зоне за перегородкой. Здесь же находится и дополнительный выход во двор, в зону сушки белья на свежем воздухе.

​Столовая

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Столовая комната в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Но особенного внимания в данном проекте заслуживает столовая – лучшее место для проведения досуга для всей семьи, она обустроена таким образом, чтобы солнце проникало в нее с трех сторон с помощью окон в пол. Складные двери на фронтальной стене летом делают столовую частью сада, что особенно шикарно при семейном образе жизни.

​Главная спальня

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Спальня в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

На мансардном этаже находятся маленькие спальни, оформленные в светлых тонах традиционной цветовой гаммы. Например, главная спальня родителей имеет теплые бежевые акценты и белую мебель.

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​Домашний кинотеатр

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Рабочий кабинет в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Плюс к гостевой гостиной с камином на первом этаже на самом верхнем мы найдем зону домашнего кинотеатра для всей семьи, а ранее чердак не использовался вовсе.

​Детская

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Детская комната в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Позитивная детская для двух дочерей хозяев изобилует розовыми акцентами и может похвастаться дюжиной различных оттенков в интерьере. Организация теплого пола и отопления – также важная часть создания уютного дома, даже в столь теплом климате.

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