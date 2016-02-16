Очаровательный домик для семьи

Архитектурная студия 08023 ARCHITECTS базируется в Барселоне и занимается исключительно эксклюзивными проектами, где нужно узнать семью, ее образ жизни, в точности передать настроение и создать планировочное решение, идеальное для каждого члена семьи. В данном случае все получилось достаточно просто – взгляды каждого на то, каким должен быть их идеальный дом, совпали. Традиционный, белоснежный, но функциональный и современный внутри – такой проект стал и практичным, и эстетичным воплощением мечты о жизни в пригороде.

То, как удачно в данном проекте сочетаются современность и традиционность европейского коттеджа, поражает. Буквально каждый нюанс в нем содержит элементы и того, и другого направления в дизайне, что выглядит очень стильно.