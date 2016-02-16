Как обновить дом дешево и со вкусом

Чтобы сделать дом уютным необязательно тратить много денег. Попробуйте приложить некоторые усилия, используйте свою фантазию, примените креативный подход, и создайте своими руками без финансовых затрат райский уголок у себя в доме. Достойный результат не заставит себя ждать, если есть желание что-то изменить, даже не тратя на это дополнительных средств.
Чтобы обновить и украсить жилище можно воспользоваться услугами специалиста или применить на практике советы, которые помогут достичь максимального эффекта в обновлении своего жилья. А сделанный со вкусом дом, дешево, красиво и интересно будет радовать хозяев, и заставит гостей восторгаться его теплом и уютом.
Есть несколько способов обновить стены в доме без серьезных финансовых затрат.
Попробуйте очистить стены от обоев практически до бетона или кирпича. Шероховатые и неровные поверхности швов кладки могут стать отличительной особенностью помещения, создавая особый стиль. Такие стены не будут осыпаться и распространять грязь и пыль, если на них нанести слой специальной грунтовки. Такой оригинальный способ отделки можно часто видоизменять, перекрашивая поверхность стен в любой цвет при помощи водоэмульсионной краски.
Если хочется поклеить обои, выбирайте недорогие виниловые. Они прекрасно маскируют неровности, и стены перед поклейкой не нужно будет выравнивать. Таким образом, можно избежать излишних трат. Во время выбора обоев обратите внимание на рисунок. Лучше всего подойдет вариант без всяких изображений. Обои, имеющие раппорт (с повторяющимися рисунками) при подгонке дают большие отходы, покупать их приходится с запасом. А это лишняя трата средств. Однотонная расцветка красивого оттенка и с интересной фактурой, или с вертикальными полосами – самый подходящий способ отделки стен дома со вкусом, дешево и красиво.
Для обновления немного износившихся обоев используют специальные наклейки. Ими можно прикрыть грязные засалившиеся участки стен, даже если на них нанесена краска или штукатурка. Для этих целей подходит пленка из оракала.
Сегодня в каждый дом напичкан современной техникой, которая, конечно же, устанавливается уже после завершения всех ремонтов. Стремительное развитие технологий позволяет приносить в дом последние достижения технического прогресса, требующих подключения к электрической сети. Опутывая дом, кабеля, пролегающие по всех комнатах, создают ощущение беспорядка. Бороться с этим не сложно. Спрятать их можно в специальные декоративные короба. Они имеют современный внешний вид и не испортят собой интерьер. Если нужно провести новый кабель для подключения какого-либо устройства, питающегося от сети, отрезайте необходимую длину кабеля без запаса, чтоб он не лежал свернутым в клубки по дому.
Если есть возможность установить беспроводные соединения компьютерной техники, нужно этим воспользоваться.
Наружным способом без ремонта дома, со вкусом, дешево кабеля легко прячутся при помощи нехитрых приемов:
При помощи растений. Кабеля от настенного телевизора закрываются ветками высоких драцен, плетущихся по стенам плющей и др. Задекорировать кабель можно и искусственными растениями. Применив приемы декорирования можно сделать провода частью интерьера.
С помощью мебели. Сделать расстановку шкафа, дивана, стола или комода так, чтобы мебель максимально закрывала проложенные по дому кабеля. Это поможет спрятать провода в том случае, если мебель не имеет ножек или сделана с небольшим зазором от пола.
Прокладка кабелей по дверям и наличникам. Так они будут не очень бросаться в глаза. Такой вариант подходит для одного проложенного провода.
Напольное покрытие. Спрятанный под краем ковра кабель, проложенный возле стен, не будет бросаться в глаза, и мешать передвигаться по комнате. Только не укладывайте провод посредине комнаты под ковром, чтобы избежать неровностей напольного покрытия, выглядящего при этом не очень аккуратно постеленным.
Чрезмерное накопление украшений не добавит дому красоты, какими бы они оригинальными не были. Это может свидетельствовать о плохом вкусе хозяев. Кроме того, вся коллекция вещей, расставленных по дому, требует тщательного ухода, очистки от пыли и грязи.
Украсить дом со вкусом, дешево обилием лишних предметов интерьера получается очень редко. Уменьшите количество подушек на диванах и креслах, если их слишком много. Хоть эти декоративные элементы прекрасно дополняют интерьер, но большое количество приводит к кажущемуся беспорядку в доме.
Картин на стенах должно быть немного. Если есть ценные экземпляры, которые вам дороги, оставьте только их. Все лишнее нужно убрать. Только этим шагом можно легко изменить пространство и сделать более приятным интерьер дома, со вкусом, дешево и без лишних трат приведенным в порядок.
В то же время лучше избегать минимализма в оформлении дома со вкусом, дешево, но строго. Уюта в таком месте будет мало. Такого типа интерьер будет напоминать офисное помещение. Поэтому нужно выбрать золотую середину в создании уютного дома. Со вкусом и дешево можно украсить комнаты без особых излишеств, главное, собрать гармонично сочетающиеся в цвете и стиле предметы, дополняющие общий интерьер дома.
Необязательно затевать ремонт, чтобы сделать убранство дома со вкусом и дешево одновременно. Осмотритесь по сторонам и определите, все ли вещи находятся на своих местах. Смена обстановки может быть сделана простой перестановкой мебели и определением для всех вещей их законных мест. Приучите себя и всех домочадцев возвращать вещи, которыми пользовались, в определенные для них места. Кухонные стулья должны находиться на кухне. Верхняя одежда, не соответствующая текущему сезону должна быть убрана в шкаф на хранение, а обувь после чистки упакована в коробки или уложена в места ее хранения. Оставляйте на виду только те предметы, которыми пользуетесь постоянно или они вам нужны под рукой всегда.
Часто многие хранят старые поломанные стулья, хромой диван или тумбочку с оторванной дверкой только потому, что несколько лет подряд надеются это все отремонтировать. Если что-то из мебели поломалось, нужно ремонтировать сразу, если поломку можно устранить. Если же повреждения не подлежат ремонту и мебель хранится как память или для возможного использования ее деталей – смело избавляйтесь от нее. Захламляя балконы, лоджии и другие комнаты сломанными стульями, можно превратить дом в свалку, но никак не в уютный дом со вкусом и дешево обустроенный.
Однако, если у вас есть склонность к творчеству – вы легко сможете сделать из своей старой мебели эксклюзивную. Это можно сделать при помощи декупажа, смены оббивки или же любой другой техники, которая вам симпатична.
Очень интересным решением по обустройству дома со вкусом, дешево и оригинально будет использование в его декорировании книг. Из них можно сделать подставку для журнального столика или полочку на стену. Если накопилось много журналов, они удачно послужат мягким табуретом. Связав стопку ремнями и уложив при этом вместо сидения мягкую подушечку, журналы легко превращаются в табурет.
Открытые книжные полки можно украсить книгами, если сделать своими руками для каждой из них переплет в одинаковом цвете. Можно комбинировать цветовую гамму, чтобы создать яркие и сочные пятна, которые удачно смогут дополнить убранство любого интерьера, так как книги уместны везде.
Оригинально смотрятся фрагменты стен, задекорированные книгами. Такой способ может радикально изменить внешность комнаты и привнести в интерьер особенное настроение.
Воплощайте дизайнерские идеи в декорировании дома со вкусом, дешево и интересно. Заимствуйте что-то из идей у других и делайте свое жилье удобным и комфортным с минимальными затратами.
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