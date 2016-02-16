Как обновить дом дешево и со вкусом

Сегодня в каждый дом напичкан современной техникой, которая, конечно же, устанавливается уже после завершения всех ремонтов. Стремительное развитие технологий позволяет приносить в дом последние достижения технического прогресса, требующих подключения к электрической сети. Опутывая дом, кабеля, пролегающие по всех комнатах, создают ощущение беспорядка. Бороться с этим не сложно. Спрятать их можно в специальные декоративные короба. Они имеют современный внешний вид и не испортят собой интерьер. Если нужно провести новый кабель для подключения какого-либо устройства, питающегося от сети, отрезайте необходимую длину кабеля без запаса, чтоб он не лежал свернутым в клубки по дому.

Если есть возможность установить беспроводные соединения компьютерной техники, нужно этим воспользоваться.

Наружным способом без ремонта дома, со вкусом, дешево кабеля легко прячутся при помощи нехитрых приемов:

При помощи растений. Кабеля от настенного телевизора закрываются ветками высоких драцен, плетущихся по стенам плющей и др. Задекорировать кабель можно и искусственными растениями. Применив приемы декорирования можно сделать провода частью интерьера.

С помощью мебели. Сделать расстановку шкафа, дивана, стола или комода так, чтобы мебель максимально закрывала проложенные по дому кабеля. Это поможет спрятать провода в том случае, если мебель не имеет ножек или сделана с небольшим зазором от пола.

Прокладка кабелей по дверям и наличникам. Так они будут не очень бросаться в глаза. Такой вариант подходит для одного проложенного провода.

Напольное покрытие. Спрятанный под краем ковра кабель, проложенный возле стен, не будет бросаться в глаза, и мешать передвигаться по комнате. Только не укладывайте провод посредине комнаты под ковром, чтобы избежать неровностей напольного покрытия, выглядящего при этом не очень аккуратно постеленным.