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​Как оформить интерьер в стиле арт-деко

Перла Вереника Перла Вереника
Весна. Огонь и Бирюза, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
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Элегантный и артистичный, блестящий и отточенный – вот основные признаки, по которым вы сможете определить присутствие стилистики арт-деко в интерьерах. Несмотря на давнюю историю зарождения этот стиль не стал раритетным и скучным для современных интерьеров, он умело вбирает в себя новые веяния, оставаясь нетривиальным и дерзким. Арт-деко можно назвать учебником по эклектичности в интерьере: как совместить геометричность и изысканность, многообразие экзотических и роскошных текстур без излишеств, классические принципы и декоративность. 

Что такое арт-деко?

Living Room Luke Cartledge Photography Гостиная в классическом стиле
Luke Cartledge Photography

Living Room

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

Начнем с того, что арт-деко – это французский термин, обозначающий декоративное искусство. Искусство – в народ, как сказали бы в советском пространстве на момент зарождения этого стиля. Поэтому комнатам, оформленным в этом стиле присуща и некая нарочитая декоративность, утонченность и в тоже время, не чужды каноны классики. Конечно,  четкие границы арт-деко в интерьере установить сложно, этот стиль эклектичен по своей природе, сродни истокам джаза – яркий и артистичный, энергичный и искренний. 

Арт-деко в комнате – что нам понадобится для этого стиля

Спальни в стиле артдеко Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Спальная комната Аксессуары и декор
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Спальни в стиле артдеко

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

При всем своем свободолюбии, стиль арт-деко во многом перекликается с классикой, но преобразует стандартные предметы в более художественные образцы. Для оформления интерьера в стилистике арт-деко постарайтесь придать больше смелости и плавности предметам мебели. Изголовье кровати – чуть выше обычного, отделка чуть более яркая, сочетание цветов – контрастнее и креативнее. Интересным признаком арт-деко является и некая гламурность образа, выражающаяся в гладких, глянцевых поверхностях, дорогих материалах отделки.

Элегантная мебель из дерева

Salones, GLAMOUR LORCA GLAMOUR LORCA Гостиная в колониальном стиле
GLAMOUR LORCA

GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA

Мебель в стиле арт-деко отличается от классической более обтекаемыми и в тоже время лаконичными формами. Если в классицизме основным декором служит наличие мелких деталей в виде резных узоров, теплой текстурности древесины, то арт-деко в мебели проявляется глянцевым лаком, блеском витражей и зеркал, инкрустациями и комбинацией материалов. Мебель имеет гнутые ножки, ручки, спинки. Все идет как будто одной сплошной линией, а деревянные детали имеют почти всегда темный цвет. Безусловно, этот стиль отличается умением ценить роскошь и подчеркивать благородные материалы.  

Настенные панно

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Аскетизм не по душе стилистике арт-деко, поэтому и стены также бывают задействованы в оформлении интерьера. В качестве наиболее яркого варианта используется настенная роспись, как признак роскоши и вечной ценности художественного искусства. Сюжеты, цветовая гамма и стилистика такой росписи максимально подчеркивают концепцию арт-деко, а кроме того – позволяют придать пространству дополнительный объем и архитектурную изысканность. Также знаковым признаком арт-деко в интерьере уже традиционно стали оригинальные настенные панно, особенно –  в виде солнца, выражающего яркую и экспрессивную натуру этого стиля. 

Светлые цвета с позолотой

Квартира для артистической натуры, Interior Design Studio Tut Yut Interior Design Studio Tut Yut Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Бежевый
Interior Design Studio Tut Yut

Квартира для артистической натуры

Interior Design Studio Tut Yut
Interior Design Studio Tut Yut
Interior Design Studio Tut Yut

Блеск стиля арт-деко в буквальном смысле проявляется в подборе светящейся позолотой светлой цветовой гаммы. Конечно, не стоит понимать это буквально и покрывать сусальным золотом все поверхности, но вот благородные отблеск текстур будет совсем не лишних. Обычный светлый интерьер смотрится более чем сдержанно и по-домашнему мило, а легкие оттенки позолоты придадут нужный флер и настроение.

Геометрия узоров

homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Узоры в декорировании интерьера сложны и геометричны одновременно. Отдельно-взятый элемент узора может представлять собой изящное переплетение линий, но в целом размещение таких паттернов будет четким и схематичным, а зачастую – и в сочетании с монохромностью. Это позволяет стилистике арт-деко не перейти грань между искусством и мещанством, украшая комнату изысканными деталями, но оставаясь в границах образа.

Текстура мрамора в интерьере

homify Гостиная в классическом стиле Бежевый
homify

homify
homify
homify

Одной из излюбленный текстур в стилистике арт-деко служат узоры мрамора. Этот материал отлично воплощает в себе и идею классической роскоши, и богемную гамму оттенков в сочетании с гладкой поверхностью. Использовать мрамор для декорирования в стиле арт-деко можно вполне свободно, оформляя не только традиционно поверхность пола, но и стены, предметы мебели, аксессуары. Также этому стилю свойственны неожиданные сочетания материалов: мрамора и кожи, слоновой кости, инкрустации камнями и экзотическими материалами.

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