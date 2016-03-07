​Как оформить интерьер в стиле арт-деко

Начнем с того, что арт-деко – это французский термин, обозначающий декоративное искусство. Искусство – в народ, как сказали бы в советском пространстве на момент зарождения этого стиля. Поэтому комнатам, оформленным в этом стиле присуща и некая нарочитая декоративность, утонченность и в тоже время, не чужды каноны классики. Конечно, четкие границы арт-деко в интерьере установить сложно, этот стиль эклектичен по своей природе, сродни истокам джаза – яркий и артистичный, энергичный и искренний.