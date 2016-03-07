​Как оформить интерьер в стиле арт-деко

Элегантный и артистичный, блестящий и отточенный – вот основные признаки, по которым вы сможете определить присутствие стилистики арт-деко в интерьерах. Несмотря на давнюю историю зарождения этот стиль не стал раритетным и скучным для современных интерьеров, он умело вбирает в себя новые веяния, оставаясь нетривиальным и дерзким. Арт-деко можно назвать учебником по эклектичности в интерьере: как совместить геометричность и изысканность, многообразие экзотических и роскошных текстур без излишеств, классические принципы и декоративность.
Начнем с того, что
арт-деко – это французский термин, обозначающий декоративное искусство. Искусство – в народ, как сказали бы в советском пространстве на момент зарождения этого стиля. Поэтому комнатам, оформленным в этом стиле присуща и некая нарочитая декоративность, утонченность и в тоже время, не чужды каноны классики. Конечно, четкие границы арт-деко в интерьере установить сложно, этот стиль эклектичен по своей природе, сродни истокам джаза – яркий и артистичный, энергичный и искренний.
При всем своем свободолюбии, стиль арт-деко во многом перекликается с классикой, но преобразует стандартные предметы в более художественные образцы. Для оформления интерьера в стилистике арт-деко постарайтесь придать больше смелости и плавности предметам мебели. Изголовье кровати – чуть выше обычного, отделка чуть более яркая, сочетание цветов – контрастнее и креативнее. Интересным признаком арт-деко является и некая гламурность образа, выражающаяся в гладких, глянцевых поверхностях, дорогих материалах отделки.
Мебель в стиле арт-деко отличается от классической более обтекаемыми и в тоже время лаконичными формами. Если в классицизме основным декором служит наличие мелких деталей в виде резных узоров, теплой текстурности древесины, то арт-деко в мебели проявляется глянцевым лаком, блеском витражей и зеркал, инкрустациями и комбинацией материалов. Мебель имеет гнутые ножки, ручки, спинки. Все идет как будто одной сплошной линией, а деревянные детали имеют почти всегда темный цвет. Безусловно, этот стиль отличается умением ценить роскошь и подчеркивать благородные материалы.
Аскетизм не по душе стилистике арт-деко, поэтому и стены также бывают задействованы в оформлении интерьера. В качестве наиболее яркого варианта используется настенная роспись, как признак роскоши и вечной ценности художественного искусства. Сюжеты, цветовая гамма и стилистика такой росписи максимально подчеркивают концепцию арт-деко, а кроме того – позволяют придать пространству дополнительный объем и архитектурную изысканность. Также знаковым признаком арт-деко в интерьере уже традиционно стали оригинальные настенные панно, особенно – в виде солнца, выражающего яркую и экспрессивную натуру этого стиля.
Блеск стиля арт-деко в буквальном смысле проявляется в подборе светящейся позолотой светлой цветовой гаммы. Конечно, не стоит понимать это буквально и покрывать сусальным золотом все поверхности, но вот благородные отблеск текстур будет совсем не лишних. Обычный светлый интерьер смотрится более чем сдержанно и по-домашнему мило, а легкие оттенки позолоты придадут нужный флер и настроение.
Узоры в декорировании интерьера сложны и геометричны одновременно. Отдельно-взятый элемент узора может представлять собой изящное переплетение линий, но в целом размещение таких паттернов будет четким и схематичным, а зачастую – и в сочетании с монохромностью. Это позволяет стилистике арт-деко не перейти грань между искусством и мещанством, украшая комнату изысканными деталями, но оставаясь в границах образа.
Одной из излюбленный текстур в стилистике арт-деко служат узоры мрамора. Этот материал отлично воплощает в себе и идею классической роскоши, и богемную гамму оттенков в сочетании с гладкой поверхностью. Использовать мрамор для декорирования в стиле арт-деко можно вполне свободно, оформляя не только традиционно поверхность пола, но и стены, предметы мебели, аксессуары. Также этому стилю свойственны неожиданные сочетания материалов: мрамора и кожи, слоновой кости, инкрустации камнями и экзотическими материалами.