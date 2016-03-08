​Как сэкономить пространство с помощью модульной мебели?

Энергичный поток современной жизни уносит прочь жесткие рамки и ограничения в интерьерах, у нас попросту нет ни времени, ни желания подстраивать свои привычки и потребности под типовые размеры и функции стандартной мебели. И дизайнеры, и производители предметов интерьера осознали эту тенденцию и стараются делать окружающий нас быт максимально гибким и мобильным. Модульная мебель - это скорее конструктор, набор деталей, чем типичная жесткая структура в виде шкафов или диванов. И собрать из таких элементов можно то, что соответствует вашим задачам здесь и сейчас.