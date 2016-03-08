​Как сэкономить пространство с помощью модульной мебели?

Свободное пространство – лучшее украшение любого интерьера. А если при этом имеющееся в комнате небольшое количество мебели выполняет все те же функции, что и полный комплект, то задача создания удобного жилища для современного человека выполнена полностью. Модульная мебель в этом вопросе справляется намного лучше своих традиционных аналогов: совмещение нескольких функций, лаконичная форма, простота в использовании.
С одной стороны, каждая полка – это геометрический элемент, имеющий вполне четкие формы и линии. Но именно полки легче всего комбинируются в различные модули. Просто не стоит вводить себе дополнительных ограничений в виде одинакового размера или симметричного размещения полок на стене. Если сделать каждый элемент в нужном размере, не взирая на соседние, то общая картина скорее выиграет от этого.
Гостиная постепенно впитала в себя столько задач и функций, что уместить все это в одной комнате подчас – достаточно сложная задача. От традиционного приема гостей до уединенного вечернего отдыха после дневной суеты: и количество людей, и разнообразие задач заставляет задуматься о применении простых и элегантных решений вместо нагромождения мебилировки. Набор пуфов – вместо стационарного дивана, несколько тумб – составляющих вместе широкий стол, журнальный столик – превращающийся в обеденный. Такая модульная организация интерьера позволит не загружать интерьер гостиной множеством предметов на все случаи жизни.
Энергичный поток современной жизни уносит прочь жесткие рамки и ограничения в интерьерах, у нас попросту нет ни времени, ни желания подстраивать свои привычки и потребности под типовые размеры и функции стандартной мебели. И дизайнеры, и производители предметов интерьера осознали эту тенденцию и стараются делать окружающий нас быт максимально гибким и мобильным. Модульная мебель - это скорее конструктор, набор деталей, чем типичная жесткая структура в виде шкафов или диванов. И собрать из таких элементов можно то, что соответствует вашим задачам здесь и сейчас.
Единственным способом уместить на ограниченной площади кухонного пространства все нужные полки, столы, рабочие поверхности, ящички, да еще и разнообразную бытовую технику - это, конечно же, использовать модульное построение мебели. Основной принцип такой системы – форма подстраивается под содержание, но никак не наоборот. Именно это поможет вам держать под рукой и мелкую кухонную утварь, и массивные кастрюли, не искать нужный предмет в глубине однотипных ящиков. И чем насыщеннее будет оборудован каждый из модулей внутренней начинкой, тем удобнее станет ваша кухня.
В вопросах хранения вещей модульная система не знает равных. Во-первых, благодаря использованию модулей вместо стандартного шкафа, вы наконец-то перестанете мучится вопросами – как вместить какую-либо вещь в имеющиеся размеры ящиков и полочек. Во-вторых, меняется и само качество хранения вещей. Каждому предмету отводится не только своя полочка, но и своя система хранения: подставки для обуви, держатели для брюк, крючки для ремней, сетчатые ящички для мелочевки, выдвижные штанги для одежды. Ну и, что немаловажно, дизайн таких модульных систем для хранения вы также выбираете сами – от полностью закрытых шкафов-купе до полупрозрачных стеллажей из стальных реек.
В стандартной спальне большую часть комнаты занимает кровать и сделать что-либо с этим фактом кажется уже нельзя. Но можно взглянуть на спальню и под совсем иным углом зрения: кровать нужна только для ночного сна, так зачем этот массивный предмет будет занимать столько места целый день? Превратите спальное место в еще один модуль, который опускается для сна, а в остальное время выглядит как обычный шкаф у стены.
Обычные комплект стола и стульев занимают достаточно много места в комнате, при этом форма этих предметов может гармонично дополнять друг друга, что используется при создании модульных предметов. Стол и стул, сочетающиеся по форме, превращаются в лаконичный куб и занимают в пространстве в два раза меньше места.