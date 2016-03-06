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Простые советы, как сделать уборку в доме легко, словно по волшебству

Перла Вереника Перла Вереника
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Для кого-то уборка – занимательный и приятный процесс наведения порядка в доме, а для других – утомительная обязанность. Все это зависит от характера человека и совсем не обязательно корить себя, если вы относитесь к уборке комнат ярко-отрицательно и каждый раз не знаете, как заставить себя приступить к этому скучному для вас делу. Давайте попробуем придумать несколько хитростей, которые помогут и любителям, и ненавистникам уборки сделать это немного проще и оптимистичнее.

Этап подготовительный: пройтись по магазинам и купить все нужные приспособления для уборки

Putztipp der Woche: Fenster putzen, BOOK A TIGER BOOK A TIGER Окна и двери в классическом стиле
BOOK A TIGER

BOOK A TIGER
BOOK A TIGER
BOOK A TIGER

Скупой платит дважды, а ленивый переделывает трижды – не скупитесь и не ленитесь, готовясь к уборке. Эффективные средства для мытья, удобные щетки и ведерки, все это далеко не лишние помощники в процессе уборки. Составьте себе список покупок: что нужно для мойки окон, что для кухонной техники и пола, какими порошками лучше всего отчистятся сложные пятна. Ведь обидно будет потратить уйму времени, но так и не справится с самими надоедливыми загрязнителями.

Разминка: действуй как профессионал

Lifestyle, simplehuman simplehuman Кухня в стиле модерн
simplehuman

Lifestyle

simplehuman
simplehuman
simplehuman

Настроившись на уборку в доме, осмотрите критично комнаты, как профессионал клининговой компании, представьте что это не ваше родное жилище, а незнакомое доныне помещение. Что более всего бросается в глаза? Какие углы и полки требуют капитальной уборки и разбора вещей? Для начала, соберите все что лежит не на своих местах. Мусор – сразу выбрасывайте, нужные предметы – убирайте туда, где им положено быть. Освободив поверхности, приступайте к основательной очистке с пылесосом, щетками и моющими средствами.

Поехали: в ритме танца!

Pip Studio, PiP Studio PiP Studio Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
PiP Studio

PiP Studio
PiP Studio
PiP Studio

Как было подмечено еще Томом Сойером, даже такое неприятное дело, как покраска забора,  можно сделать интересным приключением. Взявшись за уборку, обеспечьте себе хорошее настроение – включите погромче любимую энергичную музыку, впустите свежий воздух, распахнув окна настежь. В конце концов, это всего лишь уборка своего дома, а не пятый подвиг Геракла по очистке Авгиевых конюшен.

Шаг за шагом: установим таймер, сосредоточимся и не отвлекаемся

Мягкая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяДиваны и кресла
Немецкие кухни

Мягкая мебель

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Процесс уборки, конечно, может быть достаточно утомительным, но главная проблема скорее в том, как сосредоточится не отвлекаясь. Вычищенный диванчик уже манит присесть и передохнуть на пять минуток, а вещи с дальних  полок шкафа оказались давно забытыми и вновь интересными? Так уборка грозит превратиться в незапланированный отдых посреди разложенных на полу раритетов. Чтобы не забыть о целях процесса и точнее держаться ритма, установите себе заранее таймер, это поможет вам побыстрее все закончит и отдыхать в полном комфорте.

Финишная прямая: отметьте все, что вы уже сделали

Кухонный фартук для записей на нем мелом IdeasMarket Кухня в стиле минимализм
IdeasMarket

Кухонный фартук для записей на нем мелом

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Мелкие недоделки могут испортить вам все впечатление от сверкающего чистотой дома, поэтому подходя к завершению уборки, сверьтесь с первоначальными задачами – не упустили какую-нибудь деталь, не оставили неочищенным дальний уголок. 

Расслабьтесь: наградите сами себя и сохраняйте дом в чистоте

Pip Studio, PiP Studio PiP Studio Домашнее хозяйство Хозяйственные товары
PiP Studio

PiP Studio
PiP Studio
PiP Studio

И конечно, после ударного труда по уборке комнат, так приятно расслабиться и вдохнуть свежесть чистого дома. Даже привычный интерьер покажется преобразившимся, словно по мановению волшебной палочки, а комнаты – просторнее и уютней. Прозрачные стекла окон, мягкий пушистый ковер, сверкающая чистотой ванная и торжественная кухня, нарядное покрывало на свежей постели в спальне – столько приятных мелочей в каждом уголке дома. А всего лишь и нужно – потратить немного времени на уборку.

​Шикарные ванные комнаты в стиле SPA
А что вам помогает справиться с уборкой как можно проще?

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