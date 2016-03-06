Простые советы, как сделать уборку в доме легко, словно по волшебству

Для кого-то уборка – занимательный и приятный процесс наведения порядка в доме, а для других – утомительная обязанность. Все это зависит от характера человека и совсем не обязательно корить себя, если вы относитесь к уборке комнат ярко-отрицательно и каждый раз не знаете, как заставить себя приступить к этому скучному для вас делу. Давайте попробуем придумать несколько хитростей, которые помогут и любителям, и ненавистникам уборки сделать это немного проще и оптимистичнее.