Простые советы, как сделать уборку в доме легко, словно по волшебству

Для кого-то уборка – занимательный и приятный процесс наведения порядка в доме, а для других – утомительная обязанность. Все это зависит от характера человека и совсем не обязательно корить себя, если вы относитесь к уборке комнат ярко-отрицательно и каждый раз не знаете, как заставить себя приступить к этому скучному для вас делу. Давайте попробуем придумать несколько хитростей, которые помогут и любителям, и ненавистникам уборки сделать это немного проще и оптимистичнее.
Скупой платит дважды, а ленивый переделывает трижды – не скупитесь и не ленитесь, готовясь к уборке. Эффективные средства для мытья, удобные щетки и ведерки, все это далеко не лишние помощники в процессе уборки. Составьте себе список покупок: что нужно для мойки окон, что для кухонной техники и пола, какими порошками лучше всего отчистятся сложные пятна. Ведь обидно будет потратить уйму времени, но так и не справится с самими надоедливыми загрязнителями.
Настроившись на уборку в доме, осмотрите критично комнаты, как профессионал клининговой компании, представьте что это не ваше родное жилище, а незнакомое доныне помещение. Что более всего бросается в глаза? Какие углы и полки требуют капитальной уборки и разбора вещей? Для начала, соберите все что лежит не на своих местах. Мусор – сразу выбрасывайте, нужные предметы – убирайте туда, где им положено быть. Освободив поверхности, приступайте к основательной очистке с пылесосом, щетками и моющими средствами.
Как было подмечено еще Томом Сойером, даже такое неприятное дело, как покраска забора, можно сделать интересным приключением. Взявшись за уборку, обеспечьте себе хорошее настроение – включите погромче любимую энергичную музыку, впустите свежий воздух, распахнув окна настежь. В конце концов, это всего лишь уборка своего дома, а не пятый подвиг Геракла по очистке Авгиевых конюшен.
Процесс уборки, конечно, может быть достаточно утомительным, но главная проблема скорее в том, как сосредоточится не отвлекаясь. Вычищенный диванчик уже манит присесть и передохнуть на пять минуток, а вещи с дальних полок шкафа оказались давно забытыми и вновь интересными? Так уборка грозит превратиться в незапланированный отдых посреди разложенных на полу раритетов. Чтобы не забыть о целях процесса и точнее держаться ритма, установите себе заранее таймер, это поможет вам побыстрее все закончит и отдыхать в полном комфорте.
Мелкие недоделки могут испортить вам все впечатление от сверкающего чистотой дома, поэтому подходя к завершению уборки, сверьтесь с первоначальными задачами – не упустили какую-нибудь деталь, не оставили неочищенным дальний уголок.
И конечно, после ударного труда по уборке комнат, так приятно расслабиться и вдохнуть свежесть чистого дома. Даже привычный интерьер покажется преобразившимся, словно по мановению волшебной палочки, а комнаты – просторнее и уютней. Прозрачные стекла окон, мягкий пушистый ковер, сверкающая чистотой ванная и торжественная кухня, нарядное покрывало на свежей постели в спальне – столько приятных мелочей в каждом уголке дома. А всего лишь и нужно – потратить немного времени на уборку.