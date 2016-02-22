Влажные окна зимой? Вот как с этим справиться!

Когда в зимний период окна становятся влажными, то нужно ли нам беспокоиться? Немного запотевшие окна не приносят никакого вреда, но чрезмерная конденсация в виде стекающей воды может испортить обои, штукатурку и вообще сам интерьер. Если вы обнаружили именно этот вид конденсации на окнах, то эта статья именно для вас! Учтите, что такая чрезмерная конденсация приносит вред не только самому дому, но и здоровью владельцев. Излишняя влага также приводит к возникновению плесени, которая в свою очередь негативно влияет на легкие. Нужно принять меры предосторожности, пока ситуация не усугубилась.
Итак, в данной статье вы узнаете, как бороться с влажными окнами, что к этому приводит, как это исправить.
Почему зимой окна становятся влажными? Это связано с тем, что поверхность окна является одним из самых холодных мест в доме. Теплый воздух при соприкосновении с холодной поверхностью стекла образует воздух, опущенный ниже точки росы, что приводит к появлению влаги на стекле. Чем теплее и выше влажность внутри и чем ниже температура снаружи, то тем выше будет слой конденсата.
Обычные каждодневные домашние дела, такие как приготовление пищи, принятие душа и даже дыхание, добавляют влажности воздуху. Когда в доме тепло, влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью окна, она остывает, и происходит конденсация. Если у вас есть проблемы с конденсацией на окне, это происходит потому, что вы живете в современном доме небольшой площади, фактически в закупоренном помещении, так как дома сейчас строятся в соответствии с энергосберегающей технологией. Проблема конденсации также возможно является результатом всей трудосберегающей бытовой техники, которая делает жизнь проще.
Если не бороться с влажными окнами, не предпринимать никаких мер, то возможным последствием будет появление плесени на стенах, откосах. На подоконниках образуются лужи, выглядящие не эстетично. В квартире возникает сырость. Также воздух будет застойным, без нужного количества кислорода.
Правильная вентиляция может эффективно уменьшать излишнюю влагу в воздухе. Именно поэтому иногда старые, плохо изолированные дома с одинарным остеклением окон зачастую не имеют проблем в виде мокрых стекол в зимний период. Помните, что в каком-либо месте воздух должен выходить из дома. Кроме того, чем меньше ваш дом, тем теплее воздух будет, а значит, появится больше влаги. Поэтому не забывайте время от времени проветривать дом. Откройте окна, впустите свежий воздух, даже если за окном мороз.
Как мы упоминали выше, в теплом воздухе удерживается больше влаги, и когда он вступает в контакт с холодными поверхностями, такими как внутренняя поверхность оконного стекла, теплый воздух охлаждается и высвобождает всю свою влагу в виде капель воды, то есть в форме конденсации. Поэтому, чтобы избежать чрезмерного конденсата на окнах, нужно регулировать температуру внутри дома. Важно, чтобы не было огромной температурной разницы в доме и снаружи. Не должно быть в помещении слишком жарко.
Многие владельцы домов выбирают однокамерные стеклопакеты, но стоит учесть, что у них слишком низкий показатель сопротивления теплопередаче. Поэтому конденсат будет появляться при температуре на улице -8°C. Тут единственным решением является замена такого стеклопакета. Также конденсат может появляться из-за неправильного монтажа окон. Обычно установщики стараются избегать ошибок при установке. Но не совсем большой опыт, иногда и безответственность работников может привести к ошибкам при установке окон или откосов, а, следовательно, и к образованию конденсата. Решение здесь одно — нужно переустановить окно. Можно улучшить остекление вашего окна – заменить двойной стеклопакет на тройной или на пакет с закаченным внутрь газом. Это приведет к лучшей теплоизоляции, поэтому внутренняя поверхность стекла не будет так сильно охлаждаться, а значит, конденсат на окнах перестанет образовываться.
Как устранить влажные окна зимой? Старайтесь поменьше использовать увлажнитель воздуха, чтобы снизить уровень влаги. Особенно это нужно, если упала температура воздуха на улице. Также специалисты рекомендуют купить осушитель, уменьшающий влагу в воздухе. Хорошо использовать климатические системы с наружными сенсорами, которые следят за влагой автоматически. Не забывайте использовать системы вентиляции во время готовки еды, принятия душа. Это поможет воздуху оставаться более сухим. Вентиляторы или обогревательные приборы, направленные на окна, способны помочь испарить жидкость с окна и перевести ее снова в газообразную форму. Несколько раз в день, хотя бы 3 или 4 раза, проветривайте комнаты.
Надеемся, что здесь вы нашли для себя полезную информацию и советы, как бороться с влажными окнами. Если вы последуете рекомендациям, то сможете успешно решить проблему.