Влажные окна зимой? Вот как с этим справиться!

Когда в зимний период окна становятся влажными, то нужно ли нам беспокоиться? Немного запотевшие окна не приносят никакого вреда, но чрезмерная конденсация в виде стекающей воды может испортить обои, штукатурку и вообще сам интерьер. Если вы обнаружили именно этот вид конденсации на окнах, то эта статья именно для вас! Учтите, что такая чрезмерная конденсация приносит вред не только самому дому, но и здоровью владельцев. Излишняя влага также приводит к возникновению плесени, которая в свою очередь негативно влияет на легкие. Нужно принять меры предосторожности, пока ситуация не усугубилась.

Итак, в данной статье вы узнаете, как бороться с влажными окнами, что к этому приводит, как это исправить.