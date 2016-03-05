Как создать экзотический интерьер

В нашей повседневности должно быть что-то, что могло бы нас удивлять, ломать обыденную привычку, создавать радужную перспективу – в общем, что-то такое, чем в детстве для нас являлись книги приключений и яркие картинки невиданных стран. В противном случае, мы будем лишены предельных координат на шкале переживаний, лишены чувственности и, как следствие, умения радоваться жизни.

Экзотический интерьер – один из проверенных временем способов привнести в свой дом и свою жизнь такое удивление. Естественное желание человека – сделать своим, взять с собой какую-то черту того, что приносило ему удовольствие,- превратилось со временем в эклектичный, исполненный разнообразных и разнородных черт стиль. Яркие, эффектные экзотические трофеи впервые в новой европейской культуре стали обосновываться в аристократических английских интерьерах в пору особенно активной колонизационной политики. И с тех пор прочно закрепились как незаменимый атрибут роскошного интерьера.Причудливые австралийские диковинки, африканские маски и статуэтки, азиатские вазы и посуда, стулья, столы,двери… – до сего дня романтический ореол далёкого и таинственного не потерял своей привлекательности.