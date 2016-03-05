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Как создать экзотический интерьер

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Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
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В нашей повседневности должно быть что-то, что могло бы нас удивлять, ломать обыденную привычку, создавать радужную перспективу – в общем, что-то такое, чем в детстве для нас являлись книги приключений и яркие картинки невиданных стран. В противном случае, мы будем лишены предельных координат на шкале переживаний, лишены чувственности и, как следствие, умения радоваться жизни.

Экзотический интерьер – один из проверенных временем способов привнести в свой дом и свою жизнь такое удивление. Естественное желание человека – сделать своим, взять с собой какую-то черту того, что приносило ему удовольствие,- превратилось со временем в эклектичный, исполненный разнообразных и разнородных черт стиль. Яркие, эффектные экзотические трофеи впервые в новой европейской культуре стали обосновываться в аристократических английских интерьерах в пору особенно активной колонизационной политики. И с тех пор прочно закрепились как незаменимый атрибут роскошного интерьера.Причудливые австралийские диковинки, африканские маски и статуэтки, азиатские вазы и посуда, стулья, столы,двери… – до сего дня романтический ореол далёкого и таинственного не потерял своей привлекательности.

Экзотический стиль

Квартира в Москве 166 кв. м., MM-STUDIO MM-STUDIO Гостиная в колониальном стиле
MM-STUDIO

Квартира в Москве 166 кв. м.

MM-STUDIO
MM-STUDIO
MM-STUDIO

Едва ли не всю историю людей привлекает разнообразие традиций, искусство и культура отличных от них народов. Экзотический стиль как порождение европейской цивилизации, соответственно, акцентирует внимание на инаковости культур Азии, Африки и, позже, Австралии с Океанией и аутентичной Америки.

Эклектичный по самому определению, этот стиль не предполагает каких-то чрезмерно строгих законов и правил: он только стилизуется, мимикрирует под чистый стиль экзотических культур. То тут, то там в экзотическом интерьере встречаются множество деталей различного происхождения, порождающими особую атмосферу, сталкиваясь в непривычных комбинациях и составляя удивительные ансамбли.

С чего начать?

homify Спальня в колониальном стиле Красный
homify

homify
homify
homify

Вполне уместным кажется соединение черт разнообразных культурных традиций экзотических стран: при чём соседствовать могут не только Китай с Японией или индийскими мотивами, но и совершенно различные культуры, вроде малайзийской, к примеру, и перуанской. Основным законом здесь будет только чувство меры и вкус.

Но есть кое-какие универсальные черты, позволяющие нам воспринимать пространство или предметы как экзотику.

Природные цвета

Colonian style, DA-Design DA-Design Гостиная в колониальном стиле
DA-Design

Colonian style

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Выбор палитры для экзотического интерьера во многом обусловлен нашим представлением о тех странах, с которых мы берем пример. В различных традициях используются самые разнообразные материалы для строительства домов и отделки интерьеров. Но все они – натуральные, что делает возможным некоторое обобщение.

 Таким образом, общим местом является то, что экзотические культуры мы привычно соотносим с некоторой особой природностью, нетронутостью. А поэтому и цвета, по крайней мере доминирующие, следует подчинять этому началу: выбирать земляные, терракотовые, древесные цвета для полов. Цвет обожжённой или сырой глины, натурального камня или дерева – для стен и потолка.

Простая мебель

Interior Design e Progettazione | Villa I Gelsi, Studio Maggiore Architettura Studio Maggiore Architettura Гостиная в колониальном стиле
Studio Maggiore Architettura

Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura

Экзотическая мебель, как правило, нам представляется этаким комплектом из пары ротанговых кресел и круглого невысокого столика – на манер некоего викторианского экспедиционного кабинета. 

Однако, выбор экзотической мебели несравненно обширнее. В ход идут и лоза, тик, бамбук, тростник или пальмовые листья, и редкие породы кряжистой древесины или корней деревьев. Мало того, даже самые традиционные материалы или предметы меблировки могут создавать настроение экзотики, если в них соблюдены пропорции и стиль, характерные для иных культур. Вообще говоря, экзотический стиль в мебели зачастую более, чем скромен. Акцент делается на удобстве и естественной простоте конструкций мебели. Да, и усердствовать с обстановкой мебелью помещения в экзотическом стиле не стоит: здесь значительно более к месту придётся некоторая сдержанность, почти аскетичность.

Роскошные материалы

Trompe l'oeil elefante, INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI Гостиная в колониальном стиле
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI

INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI
INTERNO78.IT – DECORAZIONI D&#39;INTERNI
INTERNO78.IT - DECORAZIONI D'INTERNI

Создавая экзотический интерьер, скитайтесь мысленным взором по глобусу. Ваша “экспедиция” пройдёт не только по девственным джунглям и саваннам. Культуры Востока противостоят выразительной простоте африканской или австралийской культур.
Восток вычурен и чрезмерен. Среди всех качеств он особо ценит роскошь. Роскошный текстиль повсюду: балдахин, драпировки, шторы, подушки, ковры. Дорогие породы дерева. Драгоценные безделушки – рассыпанные то тут, то там, роскошные материалы создают особый контрапункт аскетичности простых материалов экзотического стиля – тем самым заставляя все элементы звучать.

Больше орнаментов!

Гостиная, столовая Abwarten! Гостиная в колониальном стиле
Abwarten!

Гостиная, столовая

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Нет, кажется, ни одного другого стиля, который бы так терпимо относился к неумеренности в орнаменте! Орнамент тут может присутствовать во всём. Контрастный рисунок декоративного текстиля вступает в борьбу с орнаментами изразцов, а плетёные узоры мебели противостоят органическим принтам обоев. 

Сложные спонтанные сочетания ритмов и повторений, увлекающие в варварский счастливый пляс все мелочи интерьера, разражаются всполохами ярких цветов, как фонарики играющих в общем естественном колорите.

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Свет

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Крайне важен для экзотического интерьера свет. Ведь ненатуральная, броская сказочность мотивов этого выдуманного, по большому счёту, мира требует такой де почти неправдоподобной открытости и нескончаемого дня чудесных островов. 

Света должно быть много. Особое место здесь отводится дневному свету, в то время как искусственным освещением слегка пренебрегают. Для того, чтобы подчеркнуть интенсивность естественного освещения, в интерьере можно расположить одно или пару больших зеркал, поставить плетёную ширму, оттеняющую яркость основного объёма помещения. На окнах можно расположить несколько редко расставленных фрагментов ярких витражных стёкол, или подвесить перед ними фигурки индонезийского театра теней – всякая выдумка, обнаруживающая обилие света, прекрасно впишется в экзотический интерьер. Искусственное же освещение может быть редуцировано до напольных и навесных осветителей, имитирующих освещение факелом или керосиновой лампой.

Особенный декор

homify Гостиная в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Завершением и венцом экзотического интерьера являются трофеи: все возможные статуэтки, вазы, бусы, ..- то ради чего, собственно, подчас и создаётся экзотический интерьер: служить органической средой для хранения свидетельств чудес дальних и невообразимых стран.

Экзотический стиль едва ли может стать идеальным решением для интерьера всего дома Но, например, в гостиной или столовой такое решение придётся замечательно к месту, способствуя погружению компании гостей или обедающих близких в состояние общего переживания сопричастности чему-то необыкновенному.

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