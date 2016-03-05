Антресоль – универсальное решение!

Сегодня мы живём в мире какого-то неясного и коварного дефицита – вроде как и всё есть, и даже позволить себе можно многое, но только для этого потребуется разменять что-то невосполнимое, какой-то эфемерны ресурс, тем не менее крепко накрепко связанный с чем-то очень важным. По традиции жонглирования понятиями популярной физики ресурс этот понимается как время и пространство.
Как использовать ресурс пространства наиболее рационально, если речь идёт о квартире? Ведь совсем не редко случается, что из-за ограниченности полезной площади в горизонтальной плоскости мы не можем насладиться в достаточной степени и преимуществами вертикального раздолья. Именно в великом множестве таких случаев самым изящным и рациональным решением является антресоль.
Устроение антресоли или антресольного этажа – более, чем распространённый способ приращивания полезной площади. Естественным ограничителем всякого строительного энтузиазма в случае с антресолью является высота потолков в квартире: сооружение антресоли имеет смысл в помещениях высотой от пяти метров и более.
Нужно помнить, что квартирная антресоль или полуэтаж радикально отличается от антресольного этажа двухсветного дома – полноценного жилого этажа, устройство которого связано с несущими конструкциями здания и потому требует составления проекта и согласования со специальными службами и авторами проекта дома. Такая антресоль фактически является архитектурным изводом стационарного мебельного гарнитура, или наподобие того. Однако, при всем прочем, антресоль – весьма функциональное сооружение. Здесь могут быть устроены как спальные места с гардеробом, так и кабинет, библиотека, даже детская.
Построить антресоль совсем не так уж и сложно: конструкция его достаточно бесхитростна. Но перед тем, как начинать работы, необходимо точно определиться с тем, как именно вы будете использовать эту площадь, чего ждёте от антресоли и какой хотите её видеть.
Антресоль будет уместна в вытянутом прямоугольном или просторном квадратном помещении с большими окнами. Разумеется, это не ограничение, но нужно понимать, что в ряде случаев даже в помещении с потолками приличной высоты антресоль окажется мрачным и неудобным местом.
При этом стоит иметь в виду, что оптимальная комфортная площадь антресоли традиционно равняется трети от площади комнаты. Это значит, что в небольшой комнате сооружение антресоли может сказаться прямо противоположным интенции образом: съедая изрядную долю света, такой этаж будет в прибавок и крайне не удобен. Так же не следует располагать жилую антресоль над окном или вдоль длинной стены.
Антресольный уровень обычно сооружают на высоте не менее 210 см от пола, чтобы свободно пользоваться пространством под ним. Только в таком случае можно утверждать, что она увеличивает площадь жилого пространства.
Важно учитывать, что конструкция антресоли будет зависеть как от её площади, так и от материала, из которого она изготовлена. Кроме того, в некотором смысле и предполагаемая функция должна сказываться на конечном устройстве антресоли: если в вашем распоряжении находится достаточно обширное помещение для того, чтобы, соорудив здесь антресоль, устроить на ней танцпол, будьте уверены, что типовая конструкция да и антресоль вообще окажутся не самым подходящим для вас вариантом.
Классическая антресоль выполняется из дерева, в чём и сказывается её “мебельная генеалогия”. Но не так редки сегодня сооружения и более капитального свойства: из металла, ДСП, поликарбоната или армированного стекла, даже бетонные конструкции. Конструкция, как правило, опирается на два столба с одно стороны и крепится к стене – с другой. На раму стелится фанера или ДСП. Звукоизоляция пола производится при помощи пробкового дерева или минеральной ваты.
Так как высота антресоли обычно меньше, чем уровень под нею, разместить здесь получится далеко не всё. Тем более, что в конечном счёте, антресоль сооружается для того, чтобы по-настоящему увеличить полезную площадь, а не создать дополнительные преграды для передвижения
Помимо всеразличных норм, сооружая антресоль в собственной квартире, не лишним будет соразмерить высоту дополнительного этажа и свой собственный рост. Минимальным расстоянием до потолка для второго яруса считается 15–20 сантиметров над головой. А учитывая толщину конструкции и то, что пространство на нижнем уровне, как правило, приходится делать чуть выше второго, получаем, что минимальная высота потолка в квартире для обустройства полноценной антресоли должна быть не менее 4,5-5 метров.
Обживая или планируя строить антресоль, нужно учитывать, что второй ярус – пространство специфичное, и далеко не любое функциональное помещение может быть загнано под потолок.
Самым, пожалуй, традиционным вариантом использования антресоли является спальня. Здесь совершенно не придётся биться за компромиссные сантиметры высоты – достаточно будет расстояния, позволяющего беспрепятственно подойти к спальному месту или усесться на кровати. Спальня на антресольном этаже – спасительное решение для небольших квартир. Фактически, сооружая антресоль, вы получаете “полуторку” вместо “однушки”. Антресольный этаж не плохо может быть оборудован в качестве кладовой или гардеробной, учитывая, что хранение требует намного меньшей высоты. Правда, функциональное хранилище может слегка мозолить глаза, поэтому полезно будет озаботиться изящным ограждением такой антресоли. В случае, если антресоль сооружена в одной из двух-трёх комнат и нет необходимости перемещать туда функции основных комнат, хорошим решением организации её станет устройство рабочего кабинета или мастерской, возвышающихся над общим объёмом гостиной. Помещения, вынесенные под потолок, очень любят дети, так что антресоль более, чем успешно может выполнять роль детской или игровой комнаты. Однако, такой вариант требует особых мер безопасности.
Немаловажно и то, каким образом устроена лестница на антресоль. Специалисты призывают не пользоваться приставными лестницами, в силу их небезопасность, да и неудобства. Комфортная для использования лестница должна иметь высоту ступени около 16 см и глубину проступи около 26см. А чтобы лестница не “съедала” площадь, отвоёванную антресолью, пространство под нею по обыкновению используется в качестве дополнительного места хранения.
Важно помнить и об ограждении этажа. Его не стоит делать сплошным или высотой более 90 см: такая стенка будет препятствовать проникновению на антресоль солнечного света и притока воздуха. Спальная на антресоли не требует высокого ограждения, но если на этаже можно встать в полный рост, балюстраду следует сооружать на высоте центра тяжести взрослого человека, то есть около 110см. Удобной и эффектной современной альтернативой традиционному ограждению с балясинами является сетка из переплетённых с широким шагом туго натянутых канатов.
Однако, иногда антресоль может оказаться совершенным излишком. Две причины, по которым антресоль становится необходимой и возможной: высокие потолки и недостаток полезной площади квартиры, – не всегда объединяются совершенно однозначно.
В таких случаях зачастую можно подобрать максимально органичную альтернативу. Например, двухъярусную кровать (в случае когда не слишком высокие потолки сочетаются с необходимостью чуть увеличить жилую площадь), или высокий подиум (для организации дополнительного места хранения под, положим, кабинетом, устроенным на подиуме)
Антресоль, разумеется, не может считаться панацеей ото всех бед, связанных с дефицитом пространства. Однако, к ней стоит присмотреться не только как к служебной постройке, но и как к специфическому декоративно-функциональному сооружению, помогающему дополнительно организовывать сложное пространство современного интерьера.