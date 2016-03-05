Антресоль – универсальное решение!

Сегодня мы живём в мире какого-то неясного и коварного дефицита – вроде как и всё есть, и даже позволить себе можно многое, но только для этого потребуется разменять что-то невосполнимое, какой-то эфемерны ресурс, тем не менее крепко накрепко связанный с чем-то очень важным. По традиции жонглирования понятиями популярной физики ресурс этот понимается как время и пространство.

Как использовать ресурс пространства наиболее рационально, если речь идёт о квартире? Ведь совсем не редко случается, что из-за ограниченности полезной площади в горизонтальной плоскости мы не можем насладиться в достаточной степени и преимуществами вертикального раздолья. Именно в великом множестве таких случаев самым изящным и рациональным решением является антресоль.