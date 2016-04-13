Что делать с чаем и кофе в доме?

Большинству из нас сложно представить свою жизнь без таких ароматных напитков, как чай и кофе. Кому то по нраву первый, кому-то – второй, а некоторые в одинаковой мере предпочитают оба упомянутых напитка.

Не важно, чем именно вы заняты дома – отдыхаете или работаете, чай и кофе помогут вам взбодриться и ощутить прилив сил. Главное правило – не злоупотреблять и выпивать не более 2-3 чашек в день.

В этой статье мы предлагаем детальнее рассмотреть все нюансы приготовления, потребления и хранения указанных напитков в вашем доме, а также оценить применение данной тематики в дизайне интерьера.