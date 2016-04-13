Что делать с чаем и кофе в доме?

Большинству из нас сложно представить свою жизнь без таких ароматных напитков, как чай и кофе. Кому то по нраву первый, кому-то – второй, а некоторые в одинаковой мере предпочитают оба упомянутых напитка.
Не важно, чем именно вы заняты дома – отдыхаете или работаете, чай и кофе помогут вам взбодриться и ощутить прилив сил. Главное правило – не злоупотреблять и выпивать не более 2-3 чашек в день.
В этой статье мы предлагаем детальнее рассмотреть все нюансы приготовления, потребления и хранения указанных напитков в вашем доме, а также оценить применение данной тематики в дизайне интерьера.
Можно с уверенностью сказать, что от правильности употребления чая и кофе во многом зависит восприятие и вкус данных напитков. Не даром чайные царемонии стали известны на весь мир, прославляя не только напиток, но и правила его приготовления и потребления.
Прежде всего, помните золотое правило – чай и кофе нужно пить свежими, сразу же после заваривания. Со временем, остывая, эти напитки теряют свой истинный вкус и аромат.
Не спешите заедать горячие напитки сладостями, ведь так вы не сможете в полной мере насладиться ними. Аккуратно используйте дополнительные ингредиенты, такие как сливки, сахар, специи. Переборщив с добавками, можно
потерять настоящий вкус напитков. Рекомендуем употреблять их в отличном настроении и спокойной атмосфере, не спеша и в хорошей компании.
Горячие напитки употребляют не только в холодное время года. Они актуальны всегда и везде. Бодрящий кофе с ароматной пенкой способен окончательно разбудить вас утром и настроить на рабочий лад. Травяной чай станет отличным напитком в конце дня, он успокоит нервную систему и подготовит организм ко сну.
У каждого есть свои предпочтения в сортах и вкусах данных напитков, способах их приготовления и употребления. Но бесспорным остается только одно: без чая и кофе представить жизнь современного человека невозможно.
Как правило, чай и кофе хранится на кухне. Но где именно и как лучше сохранять эти продукты, чтобы не растерять их аромат? Правильный ответ – в специальных емкостях.
Современные производители аксессуаров для кухни придумывают невероятные модели таких емкостей, поэтому они не только выполняют свои прямые функции, но и украшают кухню. Пример тому – удивительные образцы на фото.
Винтажные емкости для чая и кофе изготовлены из черного металла, который искусственно состарен. Такой дизайн станет изюминкой на вашей кухне и наверняка запомнится всем гостям и знакомым.
Существует множество вариантов приготовления чая и кофе и у каждого гурмана есть свой уникальный рецепт, который проверен многократно.
Но если говорить о классическом подходе к данному процессу, то он весьма прост. Для приготовления ароматного чая используют специальные емкости с ситечками, в которых и размещают выбранный сорт заварки. Для придания напитку особого вкуса можно использовать дополнительные специи и продукты – имбирь, корицу, лимон и прочее. Залив сухую массу крутым кипятком, по истечении 5-7 минут можно наслаждаться любимым напитком. Маленький секрет: чтобы чай не утратил ни капельки своего аромата, накройте заварник полотенцем во время настаивания.
Для получения чашечки бодрящего кофе можно воспользоваться новомодной кофеваркой или кофемашиной. Но самый простой вариант – залить небольшое количество молотых зерен водой и поставить на медленный огонь. Когда жидкость будет готова закипеть – снимайте ее с плиты и аккуратно перелейте в чашку. Добавляйте по вкусу сахар, сливки или корицу – и наслаждайтесь любимым напитком.
Какой бы высокотехнологичной кухней вы не обладали, в ней точно найдется место для классической посуды, с помощью которой можно приготовить чай и кофе. Речь идет о традиционных чайниках и кофейниках.
Сегодня встречаются различные вариации названных приспособлений, но их конструкция остается неизменной. Чайники представляют собой небольшую емкость с ситечком или без него, в которой заварка заливается кипятком и настаивается. Обычно чайники производятся из керамики.
Что касается кофейников, то они оснащены специальными прессами, которые помогают заварить и отфильтровать кофе. Чаще всего такая посуда изготавливается из термостойкого стекла, поэтому приготовление кофе – это не только ароматная процедура, но и красивая.
Чтобы напитки быстрее заваривались и дольше оставались горячими, можно использовать вязанные аксессуары для них, примеры которых вы можете увидеть на фото. Это не только практично, но и довольно привлекательно.
Для чая и кофе принято использовать посуду разного типа.
Чайные кружки должны быть вместительными, объемом 250 мл и более. По крайней мере, так принято в нашей стране, где чашка чая, как правило, большая. Что касается стилистики такой посуды, то она может иметь самую разную форму и дизайн. Обычно чайные кружки яркие, с интересными рисунками или надписями. Они должны поднимать настроение и мотивировать.
Чашки для кофе отличаются небольшим объемом и лаконичным дизайном. Если на них и присутствуют рисунки, то это, как правило, природные орнаменты и самые простые геометрические узоры. Чашки для кофе всегда идут в комплекте с изящным блюдцем аналогичного дизайна.
Дизайнеры кухонных комнат нередко используют кофейную и чайную тематику, создавая новомодные интерьеры. Все дело в том, что такая концепция у многих вызывает самые приятные ассоциации и пробуждает аппетит.
Посмотрите, как красиво смотрится увеличенная фотография кофейных зерен, нанесенная на термостойкое стекло на стене! Изображение пара придает рисунку особый шарм и, едва заприметив его, каждый вспомнит пьянящий аромат свежесваренного кофе.