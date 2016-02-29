Современная землянка: как это устроено?

Экологичная архитектура все более уверенно противостоит классическим формам особняков. Энергоэффективный дом, пассивный дом, и наконец – полное растворение в окружающем ландшафте, дом-землянка. Казалось бы – зачем? Ведь технологии строительства и архитектура веками развивались для того, чтобы в небо взмывали стремительно и безапелляционно готические шпили и небоскребы. Но видимо, человечество, как капризный ребенок – наигравшись в самостоятельность, иной раз задумывается о возвращении к своим природным истокам.
Современные землянки – это отнюдь не простое жилище-окоп, без удобств, в сырости и духоте. Основоположником современного землянкостроительства стал швейцарский архитектор Петер Ветш. Он начал проектировать элитные земляные дома в Европе еще с 1974 года. Философия такого строительства – органическая архитектура, создание домов в сотрудничестве с природой, гармонично использующих особенности окружающей местности. По его мнению, социальные изменения, происходящие в нашем обществе, требуют гибких, многофункциональных архитектурных решений. По сравнению с традиционными жилыми домами, построенными на земле, цель строительства земляного дома совсем иная: жить не под землею и не в земле, а жить с нею.
Земляной дом не обязательно строить полностью под землей, основная идея здесь заключается в плавном включении строений в общую линию ландшафта. Хорошая землянка – это конструкция наиболее отвечающая потребностям человека: экологичная, энергоэффективная и надежная. Дизайн земляного дома предусматривает создание органичного проекта, требующего от специалиста чувства пространства и креативного мышления. Особенностью земляки как снаружи, так и изнутри является гибкое подстраивание, как под природные условия, так и под задачи жилища. Здесь нет четкой, жестко-заданной извне геометрии, формы комнат плавные и отвечают исключительно потребностям владельца жилища.
Современные землянки сочетают в себе природную естественность и последние технологические инновации, берут все лучшее из каждого подхода. Углубленный в землю нижний ярус жилища, крыша покрытая слоем земли и дерна, полный простор в планировке внутренних помещений сочетаются с широкими стеклянными панорамными стенами, просторными верандами и куполообразными сводами комнат.
Земляной дом укрыт основательным одеялом из грунта и травы, что естественным образом обеспечивает надежную тепло- и звуко-изоляцию. Микроклимат внутри комнат идеально-сбалансированный: зимой теплый, а летом прохладный. Причем все это достигается без серьезных затрат на отопление и систему кондиционирования. Ведь главного вредителя энергоэффективности – сквозняков, в герметично-закрытой землянке просто нет. Эта же особенность помогает сохранять идеальную влажность воздуха. Немаловажным нюансом для многих территорий является также абсолютная устойчивость таких жилищ к землетрясениям, ураганам и прочим природным неприятностям.
Земляные дома строятся по принципу «не не навреди», жилище получается максимально естественное, вживленное в окружающую природу и сохраняющее все ее особенности. Причем делается это не в ущерб комфортности проживания в таком доме, плюсы согласованной с природой жизни абсолютно обоюдны – и для человека, и для окружающей среды.
По сравнению с обычными зданиями земляные дома отлично вписываются в окрестности. Их покрытые почвой крыши смешиваются с окружающей средой и не портят природный пейзаж. Покрытые дерном крыши (от 0,8 до 3 метров высота грунта) являются составной частью зеленого ландшафта и поэтому способствуют кислородно-азотному круговороту. В противоположность обычным крышам крыши земляных домов представляют собой пригодные к эксплуатации поверхности. Элитные землянки могут также строиться как террасированные сооружения, если позволяет уклон ландшафта. Кроме того, конструкция земляного дома может легко быть возведена на холмистой местности, в отличие от обычных зданий, которым необходима равнина.
К недостаткам земляных домов можно отнести пожалуй их явную инновационность для стандартных строительных бригад, да и большого количества проектировщиков. Поэтому, решившись на постройку такого нетривиального жилища, будьте готовы самостоятельно разбираться во многих вопросах и особенностях подземных домов – начиная от проектирования архитектуры и интерьера, до оборудования отвечающих специфике дома инженерных систем.