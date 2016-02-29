Современная землянка: как это устроено?

Современные землянки – это отнюдь не простое жилище-окоп, без удобств, в сырости и духоте. Основоположником современного землянкостроительства стал швейцарский архитектор Петер Ветш. Он начал проектировать элитные земляные дома в Европе еще с 1974 года. Философия такого строительства – органическая архитектура, создание домов в сотрудничестве с природой, гармонично использующих особенности окружающей местности. По его мнению, социальные изменения, происходящие в нашем обществе, требуют гибких, многофункциональных архитектурных решений. По сравнению с традиционными жилыми домами, построенными на земле, цель строительства земляного дома совсем иная: жить не под землею и не в земле, а жить с нею.