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Проекты пристроек к коттеджам

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
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Тема нашего сегодняшнего обсуждения – стильные и современные пристройки к коттеджам, которые добавляют дому общей площади и функциональности. Новая гостиная, столовая, летняя кухня, крытое патио или зимний сад – иногда для масштабных изменений в проекте дома без пристройки вы просто не сможете обойтись.

Пристройка с террасой

Broadgates Road, Granit Architects Granit Architects Дома в стиле модерн
Granit Architects

Broadgates Road

Granit Architects
Granit Architects
Granit Architects

Собранные нами проекты показывают особенную роль панорамного остекления в проекте пристройки, а также выровненный пол с уровнем террасы или газона, который играет огромное значение во внешнем облике пристройки.

​Гостиная в стиле минимализм

Rear elevation at dusk Mustard Architects Сад в стиле лофт
Mustard Architects

Rear elevation at dusk

Mustard Architects
Mustard Architects
Mustard Architects

Эта потрясающая солнечная гостиная стала частью проекта этого дома из-за особенной пристройки, которая не просто помогает увеличить площадь дома, но и добавляет ему особенно актуальный внешний вид в трендовом стиле.

Пристройки в стиле минимализм обычно бывают самыми эффектными – лаконичные линии, легкие штрихи и особенное ощущение невесомости строения часто стильно контрастируют с материалами постройки основного дома.

​Кухня и гостиная в современном стиле

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Кухня и гостиная в стиле модерн оформлены в этой пристройке особенно модно – белоснежная отделка и цветовая гамма делают их шикарным местом для отдыха и кулинарии. Что не менее важно, в данном случае пристройка помогает сделать общественную зону первого этажа солнечной, тогда как старое строение не позволяло расширить формат остекления без потерь.

Пристройка как полноценная часть дома

Tiana House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в стиле модерн
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Современные пристройки часто подключены к общей системе отопления, иногда с помощью технологии «теплого пола», иногда в контексте электрических модулей обогрева или системы теплового насоса. Таким образом, актуальные проекты пристроек имеют все шансы стать полноценной частью вашего дома и в зимний период, поэтому не стоит их недооценивать!

​Пристройка к дому: зимний сад

A House, 08023 Architects 08023 Architects Дома в средиземноморском стиле
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Зимний сад тоже чаще всего реализуется именно в формате пристройки к коттеджу. Он не только подключен к системе отопления в доме, но также имеет специальную систему увлажнения воздуха для тропических растений. Очень важно, чтобы в зимнем саду поддерживалась оптимальная температура вечного лета, чтобы хрупкие растения чувствовали себя комфортно.

Пристройка к цокольному этажу

Trinity Hall, Riach Architects Riach Architects Гостиная в стиле модерн
Riach Architects

Trinity Hall

Riach Architects
Riach Architects
Riach Architects

Еще один интересный вариант пристройки относится к расширению цокольного этажа. В данном случае, часть грунта с участка снимается, а на крыше образуется газонная площадка, видимая из окон дома.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Пристройка навеса с патио

Villa San Diego Alejandro Giménez Architects Терраса в средиземноморском стиле
Alejandro Giménez Architects

Villa San Diego

Alejandro Giménez Architects
Alejandro Giménez Architects
Alejandro Giménez Architects

Средиземноморский вариант пристройки подразумевает навесы с деревянным или черепичным потолком/кровлей, оформление в традиционную охристую или белоснежную цветовую гамму и мебель в стиле патио.

​Возможность открытой планировки

Por ahí..., r79 r79 Кухня в стиле модерн
r79

r79
r79
r79

Общая пристройка для новых кухни и гостиной даст возможность создать планировку открытого типа. Особенно это важно, если ранее вы пользовались приватными комнатами. На территории старых кухни и гостиной вы можете сделать гостевую спальню, кабинет, фитнес-зал, детскую игровую, расширить прихожую, гардеробную или гостевую туалетную комнату.

​В стиле релакс: гостиная и терраса

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf, illiz architektur Wien Zürich illiz architektur Wien Zürich Дома в классическом стиле
illiz architektur Wien Zürich

Sanierung Jugendstilvilla in Perchtoldsdorf

illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich
illiz architektur Wien Zürich

Иногда пристройка строится в комплекте с террасой, и тогда они вместе создают шикарную зону отдыха. В таком месте идеально отдыхать по выходным, проводить время с родными и друзьями и она просто незаменима, если в доме есть маленькие дети – солнечные места для отдыха им просто необходимы!

​Площадь современной пристройки

Dovecote Barn, Tye Architects Tye Architects Дома в стиле модерн
Tye Architects

Dovecote Barn

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

Чаще всего пристройка к дому имеет размер от 30 до 60 кв.м. На такой площади можно расположить шикарную зону гостиной, кухни и столовой и даже оставить немного места для уголка с камином или детской игровой зоны. Пристройка террасы занимает еще около 20-40 кв.м. площади и поможет реализовать идею летней гостиной, места для отдыха у бассейна или патио.

​Материалы строительства

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Чаще всего пристройка создается профессиональными архитекторами на ленточном или свайном фундаменте. В строительстве может использоваться каркасная система либо кирпич, блоки или даже монолит, если вы хотите реализовать идею шикарного панорамного остекления.

​Остекление для пристройки

Herenhuis 1890, Amsterdam, VASD interieur & architectuur VASD interieur & architectuur
VASD interieur &amp; architectuur

VASD interieur & architectuur
VASD interieur &amp; architectuur
VASD interieur & architectuur

Пожалуй, одной из самых важных частей строительства пристройки является ее остекление в актуальной манере. Лучше всего смотрятся высокие двери-слайдеры с шириной от 2-х метров и высотой от 1,8 метров. Таких блоков может быть несколько, а выход на террасу смотрится просто идеально в формате пригородного дома!

Остекление может быть реализовано и на крыше пристройки в мансардном формате, либо иметь специальные выступы для остекления, как в традиционных европейских коттеджах. В плоской крыше тоже возможно создание остекления либо по типу выступающей стеклянной «пирамиды», либо в горизонтальном формате.

​Стиль пристройки

Gretel House, Simon Gill Architects Simon Gill Architects Балкон и терраса в рустикальном стиле
Simon Gill Architects

Gretel House

Simon Gill Architects
Simon Gill Architects
Simon Gill Architects

Самые популярные стили для создания пристроек – минимализм и модерн, они отличаются количеством элементов и насыщенностью декоративных эффектов. Минимализм более легкий и спокойный стиль, тогда как модерн может быть на вид более основательным. Также популярен английский стиль для зимних садов и футуризм, который часто подразумевает наличие дополнительных декоративных конструкций и отделку стильными панелями.

Пристройка может быть создана для коттеджа в любом стиле, но лучше проконсультироваться у архитектора насчет лучшего решения в оформлении экстерьера и интерьера пристройки.

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