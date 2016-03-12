Проекты пристроек к коттеджам

Эта потрясающая солнечная гостиная стала частью проекта этого дома из-за особенной пристройки, которая не просто помогает увеличить площадь дома, но и добавляет ему особенно актуальный внешний вид в трендовом стиле.

Пристройки в стиле минимализм обычно бывают самыми эффектными – лаконичные линии, легкие штрихи и особенное ощущение невесомости строения часто стильно контрастируют с материалами постройки основного дома.