Проекты пристроек к коттеджам

Тема нашего сегодняшнего обсуждения – стильные и современные пристройки к коттеджам, которые добавляют дому общей площади и функциональности. Новая гостиная, столовая, летняя кухня, крытое патио или зимний сад – иногда для масштабных изменений в проекте дома без пристройки вы просто не сможете обойтись.
Собранные нами проекты показывают особенную роль панорамного остекления в проекте пристройки, а также выровненный пол с уровнем террасы или газона, который играет огромное значение во внешнем облике пристройки.
Эта потрясающая солнечная гостиная стала частью проекта этого дома из-за особенной пристройки, которая не просто помогает увеличить площадь дома, но и добавляет ему особенно актуальный внешний вид в трендовом стиле.
Пристройки в стиле минимализм обычно бывают самыми эффектными – лаконичные линии, легкие штрихи и особенное ощущение невесомости строения часто стильно контрастируют с материалами постройки основного дома.
Кухня и гостиная в стиле модерн оформлены в этой пристройке особенно модно – белоснежная отделка и цветовая гамма делают их шикарным местом для отдыха и кулинарии. Что не менее важно, в данном случае пристройка помогает сделать общественную зону первого этажа солнечной, тогда как старое строение не позволяло расширить формат остекления без потерь.
Современные пристройки часто подключены к общей системе отопления, иногда с помощью технологии «теплого пола», иногда в контексте электрических модулей обогрева или системы теплового насоса. Таким образом, актуальные проекты пристроек имеют все шансы стать полноценной частью вашего дома и в зимний период, поэтому не стоит их недооценивать!
Зимний сад тоже чаще всего реализуется именно в формате пристройки к коттеджу. Он не только подключен к системе отопления в доме, но также имеет специальную систему увлажнения воздуха для тропических растений. Очень важно, чтобы в зимнем саду поддерживалась оптимальная температура вечного лета, чтобы хрупкие растения чувствовали себя комфортно.
Еще один интересный вариант пристройки относится к расширению цокольного этажа. В данном случае, часть грунта с участка снимается, а на крыше образуется газонная площадка, видимая из окон дома.
Средиземноморский вариант пристройки подразумевает навесы с деревянным или черепичным потолком/кровлей, оформление в традиционную охристую или белоснежную цветовую гамму и мебель в стиле патио.
Общая пристройка для новых кухни и гостиной даст возможность создать планировку открытого типа. Особенно это важно, если ранее вы пользовались приватными комнатами. На территории старых кухни и гостиной вы можете сделать гостевую спальню, кабинет, фитнес-зал, детскую игровую, расширить прихожую, гардеробную или гостевую туалетную комнату.
Иногда пристройка строится в комплекте с террасой, и тогда они вместе создают шикарную зону отдыха. В таком месте идеально отдыхать по выходным, проводить время с родными и друзьями и она просто незаменима, если в доме есть маленькие дети – солнечные места для отдыха им просто необходимы!
Чаще всего пристройка к дому имеет размер от 30 до 60 кв.м. На такой площади можно расположить шикарную зону гостиной, кухни и столовой и даже оставить немного места для уголка с камином или детской игровой зоны. Пристройка террасы занимает еще около 20-40 кв.м. площади и поможет реализовать идею летней гостиной, места для отдыха у бассейна или патио.
Чаще всего пристройка создается профессиональными архитекторами на ленточном или свайном фундаменте. В строительстве может использоваться каркасная система либо кирпич, блоки или даже монолит, если вы хотите реализовать идею шикарного панорамного остекления.
Пожалуй, одной из самых важных частей строительства пристройки является ее остекление в актуальной манере. Лучше всего смотрятся высокие двери-слайдеры с шириной от 2-х метров и высотой от 1,8 метров. Таких блоков может быть несколько, а выход на террасу смотрится просто идеально в формате пригородного дома!
Остекление может быть реализовано и на крыше пристройки в мансардном формате, либо иметь специальные выступы для остекления, как в традиционных европейских коттеджах. В плоской крыше тоже возможно создание остекления либо по типу выступающей стеклянной «пирамиды», либо в горизонтальном формате.
Самые популярные стили для создания пристроек – минимализм и модерн, они отличаются количеством элементов и насыщенностью декоративных эффектов. Минимализм более легкий и спокойный стиль, тогда как модерн может быть на вид более основательным. Также популярен английский стиль для зимних садов и футуризм, который часто подразумевает наличие дополнительных декоративных конструкций и отделку стильными панелями.
Пристройка может быть создана для коттеджа в любом стиле, но лучше проконсультироваться у архитектора насчет лучшего решения в оформлении экстерьера и интерьера пристройки.
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