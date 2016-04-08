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10 красивых домов для настоящего семьянина

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Десять красивых, стильных, вдохновляющих проектов коттеджей наверняка порадуют вас мульти-функциональностью и особой практичностью. Выполненные в таких стилях, как модерн, коастал, стиль прерий и других, они являются настоящим Домом для семей по всему миру.

​Голландская идиллия

Nieuwbouw aan de Zwette in Sneek, Kat Koree Architecten Kat Koree Architecten Дома в стиле модерн Кирпичи Красный
Kat Koree Architecten

Kat Koree Architecten
Kat Koree Architecten
Kat Koree Architecten

Краснокирпичный проект коттеджа у реки был реализован в Нидерландах. Традиционные схемы оформления экстерьера здесь сочетаются с американским размахом и немецкой точностью. Кроме того, этот дом идеально подходит для большой семьи.

​Австралийский модерн

Floreat Residence Moda Interiors Дома в стиле модерн
Moda Interiors

Floreat Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Данный проект был реализован в городке Перт, Австралия и выполнен в стиле модерн. Узкий участок и компактный формат застройки позволил создать эргономичные пространства даже на маленькой площади, тогда как сам дом выглядит основательно и роскошно.

Внутри нас ждут интерьеры на стыке модерна и ар-деко и свежий взгляд на декор загородного дома для семьи с маленькими детьми.

​Очаровательный кантри

Blue windows, 국민대학교 국민대학교 Дома в стиле кантри
국민대학교

국민대학교
국민대학교
국민대학교

Этот необычный проект с голубыми окнами и дверьми стал изюминкой коллекции одного корейского архитектора. В нем есть элементы, точно скопированные с европейских стилей, и кажется, что дом идеально подходит для пригорода Амстердама, хотя стоит он на окраине Сеула.

​Британская роскошь

KSR Architects | Hampstead Village Home | Exterior homify Дома в стиле модерн
homify

KSR Architects | Hampstead Village Home | Exterior

homify
homify
homify

Шикарный дом из красного кирпича, построенный еще в начале прошлого века, получил сразу две пристройки – для кухни-столовой и гостиной, а также новую мансарду для дополнительной детской комнаты. Дом расположен в провинции, а сам проект был выполнен лондонскими архитекторами с особым вниманием к деталям.

​Английская готика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Резкий скат крыши в этом доме – как переход между готическим и викторианским стилем – составляет изюминку проекта. Этот особняк не только имеет историческое значение, но и модернизирован в столь люксовом ключе, что может стать уютным гнездышком для семьи, которая стремится к аристократичности и чтит историю.

​Стиль прерий

House of Lines & Courts, studio XS studio XS Дома в стиле модерн
studio XS

studio XS
studio XS
studio XS

Стиль прерий появился на северо-западе США как попытка создать дом, максимально близкий к природе, оставив его комфортабельность на уровне городского жилья. Сейчас данная традиция вышла за пределы нескольких штатов, примечательными своей особенной природой всех цветов пряных специй, и теперь подобные проекты появляются везде. Например, этот дом построен в Бангалоре, Индия.

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​Для тех, кто мечтает о море

Rockside, Polzeath, Cornwall, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Rockside, Polzeath, Cornwall

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Шикарный пляжный домик в стиле модерн – настоящая мечта для тех, кто любит теплый климат, пляжное настроение и вечное лето! Кажется, ничто не может помешать вашему счастью в таких условиях.

Семейные пляжные дома – целая веха в загородном строительстве, которая берет корни в Великобритании и даже еще более популярна в США.

​Чистый модерн

Casa Lirio, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Дома в стиле модерн
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Этот блестящий и столь эффектный проект дома в стиле модерн выполнен в Латинской Америке. Здесь коттеджные поселки обычно имеют очень строгую разметку из продолговатых участков, которые заставляют архитекторов думать только о проектах с ультра-узкими фасадами. Тем не менее, этот дом прекрасно справился с задачей устроить идеальный семейный рай в столь стесненных условиях. Три уровня (последний – невидимый для прохожих с улицы) и стильные интерьеры – тому подтверждение.

​Ультра-модерн

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Дома в стиле модерн
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Компактный коттедж с обращенными только в одну сторону фасадами, панорамным остеклением, четкой геометрией и свободной планировкой выглядит идеальным вариантом для семьи, которая любит практичность. Внизу – гостиная, столовая и кухня, освещенные солнечным светом и имеющие вид на сад, вверху – маленькие спальни с большими окнами.

Роскошный модерн

homify Дома в стиле модерн Белый
homify

homify
homify
homify

Этот стильный дом выполнен в стиле модерн и особенно примечателен игрой контрастов – черный и белый, линии и фоновая белая штукатурка, черный мрамор и галька… Даже пальмовые листья здесь играют важную роль в оформлении фасада, добавляя дикую природную нотку столь же геометричного дизайна.

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