10 красивых домов для настоящего семьянина

Десять красивых, стильных, вдохновляющих проектов коттеджей наверняка порадуют вас мульти-функциональностью и особой практичностью. Выполненные в таких стилях, как модерн, коастал, стиль прерий и других, они являются настоящим Домом для семей по всему миру.
Краснокирпичный проект коттеджа у реки был реализован в Нидерландах. Традиционные схемы оформления экстерьера здесь сочетаются с американским размахом и немецкой точностью. Кроме того, этот дом идеально подходит для большой семьи.
Данный проект был реализован в городке Перт, Австралия и выполнен в стиле модерн. Узкий участок и компактный формат застройки позволил создать эргономичные пространства даже на маленькой площади, тогда как сам дом выглядит основательно и роскошно.
Внутри нас ждут интерьеры на стыке модерна и ар-деко и свежий взгляд на декор загородного дома для семьи с маленькими детьми.
Этот необычный проект с голубыми окнами и дверьми стал изюминкой коллекции одного корейского архитектора. В нем есть элементы, точно скопированные с европейских стилей, и кажется, что дом идеально подходит для пригорода Амстердама, хотя стоит он на окраине Сеула.
Шикарный дом из красного кирпича, построенный еще в начале прошлого века, получил сразу две пристройки – для кухни-столовой и гостиной, а также новую мансарду для дополнительной детской комнаты. Дом расположен в провинции, а сам проект был выполнен лондонскими архитекторами с особым вниманием к деталям.
Резкий скат крыши в этом доме – как переход между готическим и викторианским стилем – составляет изюминку проекта. Этот особняк не только имеет историческое значение, но и модернизирован в столь люксовом ключе, что может стать уютным гнездышком для семьи, которая стремится к аристократичности и чтит историю.
Стиль прерий появился на северо-западе США как попытка создать дом, максимально близкий к природе, оставив его комфортабельность на уровне городского жилья. Сейчас данная традиция вышла за пределы нескольких штатов, примечательными своей особенной природой всех цветов пряных специй, и теперь подобные проекты появляются везде. Например, этот дом построен в Бангалоре, Индия.
Шикарный пляжный домик в стиле модерн – настоящая мечта для тех, кто любит теплый климат, пляжное настроение и вечное лето! Кажется, ничто не может помешать вашему счастью в таких условиях.
Семейные пляжные дома – целая веха в загородном строительстве, которая берет корни в Великобритании и даже еще более популярна в США.
Этот блестящий и столь эффектный проект дома в стиле модерн выполнен в Латинской Америке. Здесь коттеджные поселки обычно имеют очень строгую разметку из продолговатых участков, которые заставляют архитекторов думать только о проектах с ультра-узкими фасадами. Тем не менее, этот дом прекрасно справился с задачей устроить идеальный семейный рай в столь стесненных условиях. Три уровня (последний – невидимый для прохожих с улицы) и стильные интерьеры – тому подтверждение.
Компактный коттедж с обращенными только в одну сторону фасадами, панорамным остеклением, четкой геометрией и свободной планировкой выглядит идеальным вариантом для семьи, которая любит практичность. Внизу – гостиная, столовая и кухня, освещенные солнечным светом и имеющие вид на сад, вверху – маленькие спальни с большими окнами.
Этот стильный дом выполнен в стиле модерн и особенно примечателен игрой контрастов – черный и белый, линии и фоновая белая штукатурка, черный мрамор и галька… Даже пальмовые листья здесь играют важную роль в оформлении фасада, добавляя дикую природную нотку столь же геометричного дизайна.
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— 10 проектов домов с панорамным остеклением;