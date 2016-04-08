10 красивых домов для настоящего семьянина

Данный проект был реализован в городке Перт, Австралия и выполнен в стиле модерн. Узкий участок и компактный формат застройки позволил создать эргономичные пространства даже на маленькой площади, тогда как сам дом выглядит основательно и роскошно.

Внутри нас ждут интерьеры на стыке модерна и ар-деко и свежий взгляд на декор загородного дома для семьи с маленькими детьми.