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Как использовать силу года огненной обезьяны для улучшения энергетики в доме?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Villa Tantangan, Word of mouth WOM Word of mouth WOM Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
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Вот и наступил такой долгожданный 2016 год! Как многим известно, по восточному календарю это год огненной обезьяны. Что же это значит и как использовать с выгодой для себя особенности данного символа?

Главным словом, описывающим наступивший год во всех его сферах, можно назвать активность. Это и не удивительно, если вспомнить действенность и неусидчивость обезьян в природе. Если проявлять себя активно и быть энергичным, то можно достигнуть поставленных целей и стать первым в любимом деле. 

Но как использовать невероятную силу года огненной обезьяны в своем доме? Мы расскажем о главных методах улучшения энергетики жилища в наступившем году.

Как украшать дом в год огненной обезьяны?

BANKSY STREETART: coole Wandsticker, Urban ART Berlin Urban ART Berlin Рабочий кабинет в эклектичном стиле
Urban ART Berlin

Urban ART Berlin
Urban ART Berlin
Urban ART Berlin

В 2016 году основным цветом в интерьере будет красный и все его оттенки. Это объясняется тем, что символом года является не простая обезьяна, а огненная. 

Если верить восточным учениям, то именно красной палитре подконтрольна стихия огня. Но, как и в жизни, в дизайне интерьера нужно быть особенно аккуратным с применениям языков пламени, чтобы не сделать пространство агрессивным и слишком насыщенным. Рекомендуем изучить оптимальные зоны для декорирования в названных цветах согласно системе фэн-шуй

Также уместными в наступившем году будут украшения для дома в тропическом стиле. Именно они придутся по нраву задорной обезьяне, напоминая ей естественную среду обитания. Это могут быть различные статуэтки из дерева, плетенная мебель, пальмы и лианы. Покупайте игрушки и наклейки с изображением обезьян и смело вводите их в интерьер своего дома. 

Не забывайте побаловать обезьянку чем-то вкусненьким! Пусть в доме всегда будут тропические фрукты (бананы, ананасы, апельсины), а также конфеты в ярких обертках – это задобрит символ года и поднимет настроение вам. 

Что символизирует обезьяна?

Malerei Tiere, Dietrich Art Dietrich Art Произведения искусстваКартины и принты МДФ Синий
Dietrich Art

Dietrich Art
Dietrich Art
Dietrich Art

Встретившись с обезьянами в зоопарке или цирке, все отмечают их подвижность, игривость и непредсказуемость. Именно эти характеристики и являются определяющими в 2016 году. 

Обезьяна символизирует активность и энергичность во всем, поэтому возьмите себе за правило в наступившем году не терять время понапрасну и использовать его с максимальной эффективностью. Только так вы сумеете достигнуть желаемого результата довольно быстро. 

Если говорить о значении данного символа в интерьере, то на первый план выходят тропические мотивы и веселый характер обезьян. Вне зависимости от того, каким именно способом вы привнесете в дом их образы (картины, статуэтки, фотографии и прочее), в любом случае это положительно скажется на энергетике помещения.

Используйте белый и синий цвет в интерьере

Апартаменты с одной спальней в комплексе "Garden of eden" Болгария, Студия Татьяны Гребневой Студия Татьяны Гребневой ГостинаяДиваны и кресла
Студия Татьяны Гребневой

Апартаменты с одной спальней в комплексе Garden of eden Болгария

Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой
Студия Татьяны Гребневой

Помимо красного цвета, который нужно использовать в интерьере только для создания акцентов, у огненной обезьяны есть другие, более спокойные фавориты. Например – синий и белый оттенки.

Названная палитра отличается умиротворением и спокойствием, что поможет слегка уравновесить активность обезьяны. Синяя гамма символизирует стихию воды, мудрость и здоровье, а белая – чистоту и одухотворенность. Если удачно комбинировать эти цвета с натуральными деревянными материалами, то можно без особых трудностей наполнить дом тропическими мотивами, которые нынче особо актуальные. 

На фото вы видите гостиную комнату, которая оформлена с использованием указанной палитры. 

Создайте доброжелательную атмосферу в коридоре

Холл в цокольном этаже Aledoconcept Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
Aledoconcept

Холл в цокольном этаже

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Год огненной обезьяны предполагает активное общение и социальные контакты. Поэтому сделайте свой дом радушным и гостеприимным. 

Начать предлагаем с коридора, который располагается у входной двери. Создайте в нем уютный дизайн, который бы сразу понравился гостям, пришедшим к вам, и продемонстрировал им расположение хозяев. Для этого подойдут яркие отделочные материалы, интересные аксессуары в виде статуэток и ваз, живые цветы. Особое внимание стоит уделить освещению: мягкий лучи и необычные светильники сделают атмосферу в коридоре доброжелательной и гостеприимной. 

Металлические элементы в домашнем офисе, читальной комнате и зоне отдыха

homify Рабочий кабинет в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Металлические предметы в рабочей зоне будут способствовать успеху в творчестве и финансах. Если стальная мебель и аксессуары кажутся вам грубоватыми, достаточно обзавестись связкой из звонких монет или небольшой статуэткой с их изображением. 

Что касается зоны, предназначенной для отдыха и чтения, то металлические элементы в ее интерьере будут способствовать гармонизации чрезмерной активности огненной обезьяны, расслаблять и успокаивать. Дизайнеры рекомендуют комбинировать их с натуральным деревом.

Деревянные предметы на кухне и в столовой

Villa Tantangan, Word of mouth WOM Word of mouth WOM Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Word of mouth WOM

Word of mouth WOM
Word of mouth WOM
Word of mouth WOM

Излюбленное место обитания обезьян в природе – это тропические деревья. Вот почему деревянные предметы в интерьере становятся особенно актуальными в 2016 году.

Кроме эстетической привлекательности, предметы из натурального дерева несут тепло и уют. Их положительная энергетика сглаживает конфликты и предотвращает ссоры. 

Используйте не только массивные деревянные предметы, такие как столы, стулья и двери, но и элементы поменьше – стильные плетенные светильники, статуэтки и шторки из бамбука. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Прикосновение золота

Moroccan Table Lamp Moroccan Bazaar Спальная комната Освещение
Moroccan Bazaar

Moroccan Table Lamp

Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar
Moroccan Bazaar

Все те, кому довелось побывать в экзотических странах и повстречать обезьян в естественной среде, знают: если они заприметят у вас блестящие украшения, то сделают все возможное, чтобы присвоить их. Такая тяга этих животных ко всему яркому и сияющему подсказывает нам, как задобрить символ наступившего года. А именно – наполнять интерьер собственного дома блеском и позолотой.

Для этого подойдут самые разнообразные предметы: вазы, светильники, золотистые рамочки для фотографий и фурнитура для мебели в заданной стилистике. Главное – не переусердствуйте с подобным декором, чтобы не сделать интерьер слишком отягощенным и пестрым.

Свежие персики, апельсины или изображения персиковых цветов

Vase for fruits YourStream КухняКухонная мебель Металл Прозрачный
YourStream

Vase for fruits

YourStream
YourStream
YourStream

Обезьяны всегда были любителями сладких лакомств. Чтобы задобрить их непредсказуемый характер и усмирить неусидчивый нрав, оставляйте на столе вкусные фрукты, например – персики и апельсины. 

Они не только полезные и сочные, но и энергетически сильные. Дело в том, что в восточной философии эти растения символизируют богатство, достаток и долголетие. Имея сладкие плоды в своем доме, вы сможете пополнить запас витаминов, укрепить иммунитет и привлечь положительные флюиды. 

Живые цветы / растения в горшках

Die Yucca - Zimmerpflanze des Monats Januar, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de ГостинаяАксессуары и декорации
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Тропики невозможно представить без вечнозеленых растений с сочными листьями. Будьте уверены – заросли зеленых насаждений придутся по вкусу огненной обезьяне, а также всем членам вашей семьи.

Помимо потрясающего эстетического эффекта, разнообразные пальмы отлично увлажняют воздух, наполняют его кислородом и создают атмосферу лета круглый год. Что примечательно – подобные растения достаточно просты в уходе, ведь они привыкли к изнуряющему климату в естественной среде. Комбинируйте пальмы различного размера и вида, как показано на фото, и вы удивитесь колоссальному преображению своего дома. 

​Классические георгианские кухни
Какие из приведенных идей для улучшения энергетики в 2016 году вы уже реализовали в своем доме?

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