Как использовать силу года огненной обезьяны для улучшения энергетики в доме?

Вот и наступил такой долгожданный 2016 год! Как многим известно, по восточному календарю это год огненной обезьяны. Что же это значит и как использовать с выгодой для себя особенности данного символа?
Главным словом, описывающим наступивший год во всех его сферах, можно назвать активность. Это и не удивительно, если вспомнить действенность и неусидчивость обезьян в природе. Если проявлять себя активно и быть энергичным, то можно достигнуть поставленных целей и стать первым в любимом деле.
Но как использовать невероятную силу года огненной обезьяны в своем доме? Мы расскажем о главных методах улучшения энергетики жилища в наступившем году.
В 2016 году основным цветом в интерьере будет красный и все его оттенки. Это объясняется тем, что символом года является не простая обезьяна, а огненная.
Если верить восточным учениям, то именно красной палитре подконтрольна стихия огня. Но, как и в жизни, в дизайне интерьера нужно быть особенно аккуратным с применениям языков пламени, чтобы не сделать пространство агрессивным и слишком насыщенным. Рекомендуем изучить оптимальные зоны для декорирования в названных цветах согласно системе фэн-шуй.
Также уместными в наступившем году будут украшения для дома в тропическом стиле. Именно они придутся по нраву задорной обезьяне, напоминая ей естественную среду обитания. Это могут быть различные статуэтки из дерева, плетенная мебель, пальмы и лианы. Покупайте игрушки и наклейки с изображением обезьян и смело вводите их в интерьер своего дома.
Не забывайте побаловать обезьянку чем-то вкусненьким! Пусть в доме всегда будут тропические фрукты (бананы, ананасы, апельсины), а также конфеты в ярких обертках – это задобрит символ года и поднимет настроение вам.
Встретившись с обезьянами в зоопарке или цирке, все отмечают их подвижность, игривость и непредсказуемость. Именно эти характеристики и являются определяющими в 2016 году.
Обезьяна символизирует активность и энергичность во всем, поэтому возьмите себе за правило в наступившем году не терять время понапрасну и использовать его с максимальной эффективностью. Только так вы сумеете достигнуть желаемого результата довольно быстро.
Если говорить о значении данного символа в интерьере, то на первый план выходят тропические мотивы и веселый характер обезьян. Вне зависимости от того, каким именно способом вы привнесете в дом их образы (картины, статуэтки, фотографии и прочее), в любом случае это положительно скажется на энергетике помещения.
Garden of edenБолгария
Помимо красного цвета, который нужно использовать в интерьере только для создания акцентов, у огненной обезьяны есть другие, более спокойные фавориты. Например – синий и белый оттенки.
Названная палитра отличается умиротворением и спокойствием, что поможет слегка уравновесить активность обезьяны. Синяя гамма символизирует стихию воды, мудрость и здоровье, а белая – чистоту и одухотворенность. Если удачно комбинировать эти цвета с натуральными деревянными материалами, то можно без особых трудностей наполнить дом тропическими мотивами, которые нынче особо актуальные.
На фото вы видите гостиную комнату, которая оформлена с использованием указанной палитры.
Год огненной обезьяны предполагает активное общение и социальные контакты. Поэтому сделайте свой дом радушным и гостеприимным.
Начать предлагаем с коридора, который располагается у входной двери. Создайте в нем уютный дизайн, который бы сразу понравился гостям, пришедшим к вам, и продемонстрировал им расположение хозяев. Для этого подойдут яркие отделочные материалы, интересные аксессуары в виде статуэток и ваз, живые цветы. Особое внимание стоит уделить освещению: мягкий лучи и необычные светильники сделают атмосферу в коридоре доброжелательной и гостеприимной.
Металлические предметы в рабочей зоне будут способствовать успеху в творчестве и финансах. Если стальная мебель и аксессуары кажутся вам грубоватыми, достаточно обзавестись связкой из звонких монет или небольшой статуэткой с их изображением.
Что касается зоны, предназначенной для отдыха и чтения, то металлические элементы в ее интерьере будут способствовать гармонизации чрезмерной активности огненной обезьяны, расслаблять и успокаивать. Дизайнеры рекомендуют комбинировать их с натуральным деревом.
Излюбленное место обитания обезьян в природе – это тропические деревья. Вот почему деревянные предметы в интерьере становятся особенно актуальными в 2016 году.
Кроме эстетической привлекательности, предметы из натурального дерева несут тепло и уют. Их положительная энергетика сглаживает конфликты и предотвращает ссоры.
Используйте не только массивные деревянные предметы, такие как столы, стулья и двери, но и элементы поменьше – стильные плетенные светильники, статуэтки и шторки из бамбука.
Все те, кому довелось побывать в экзотических странах и повстречать обезьян в естественной среде, знают: если они заприметят у вас блестящие украшения, то сделают все возможное, чтобы присвоить их. Такая тяга этих животных ко всему яркому и сияющему подсказывает нам, как задобрить символ наступившего года. А именно – наполнять интерьер собственного дома блеском и позолотой.
Для этого подойдут самые разнообразные предметы: вазы, светильники, золотистые рамочки для фотографий и фурнитура для мебели в заданной стилистике. Главное – не переусердствуйте с подобным декором, чтобы не сделать интерьер слишком отягощенным и пестрым.
Обезьяны всегда были любителями сладких лакомств. Чтобы задобрить их непредсказуемый характер и усмирить неусидчивый нрав, оставляйте на столе вкусные фрукты, например – персики и апельсины.
Они не только полезные и сочные, но и энергетически сильные. Дело в том, что в восточной философии эти растения символизируют богатство, достаток и долголетие. Имея сладкие плоды в своем доме, вы сможете пополнить запас витаминов, укрепить иммунитет и привлечь положительные флюиды.
Тропики невозможно представить без вечнозеленых растений с сочными листьями. Будьте уверены – заросли зеленых насаждений придутся по вкусу огненной обезьяне, а также всем членам вашей семьи.
Помимо потрясающего эстетического эффекта, разнообразные пальмы отлично увлажняют воздух, наполняют его кислородом и создают атмосферу лета круглый год. Что примечательно – подобные растения достаточно просты в уходе, ведь они привыкли к изнуряющему климату в естественной среде. Комбинируйте пальмы различного размера и вида, как показано на фото, и вы удивитесь колоссальному преображению своего дома.