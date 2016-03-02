Как использовать силу года огненной обезьяны для улучшения энергетики в доме?

Вот и наступил такой долгожданный 2016 год! Как многим известно, по восточному календарю это год огненной обезьяны. Что же это значит и как использовать с выгодой для себя особенности данного символа?

Главным словом, описывающим наступивший год во всех его сферах, можно назвать активность. Это и не удивительно, если вспомнить действенность и неусидчивость обезьян в природе. Если проявлять себя активно и быть энергичным, то можно достигнуть поставленных целей и стать первым в любимом деле.

Но как использовать невероятную силу года огненной обезьяны в своем доме? Мы расскажем о главных методах улучшения энергетики жилища в наступившем году.