Программы, в которых можно сделать проект своего дома

HomeByMe отличается высоким качеством изображения и максимально реалистичными интерьерами — в приложение можно добавлять реальные предметы обстановки в 3D-графике. В этой программе можно создавать проекты как комнаты, так и дома и целого участка. Начинается проектирование с 2D-вида и чистого листа, а затем его можно преобразовать в 3D.

Также здесь есть возможность учесть советы, приемы и рекомендации специалистов по планировке интерьеров и поделиться результатами работы в галерее работ.