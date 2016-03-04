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Программы, в которых можно сделать проект своего дома

Перла Вереника Перла Вереника
Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Стены и пол в эклектичном стиле
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Что могут современные программные комплексы для проектирования домов и интерьеров? Практически все – от 2D чертежей до полной реалистичности визуализации вашего дома на Google карте. Так что вам остается лишь подобрать программу нужного уровня сложности и смело реализовывать ваши креативные задумки, подбирая и нужные архитектурные формы, и нюансы интерьерных стилей и даже цветовые и текстурные сочетания обстановки комнат.

Спроектируйте сами свой дом с современным програмным обеспечением!

platinum inşaat_red-hill, piramit3d piramit3d
piramit3d

piramit3d
piramit3d
piramit3d

С помощью программных комплексов можно спроектировать дом своей мечты или хотя бы попробовать оценить, как будут выглядеть ваши творческие задумки. Выбор таких программ очень разнообразен и совсем не обязательно начинать с продвинутых платформ для профессионального проектирования. Попробовать свои силы можно и в более просты дизайнерских приложениях,  найти удачную планировку, подобрать цвета и стиль, а также узнать, во сколько обойдется понравившийся мебельный гарнитур.

Google Sketchup

Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Стены и пол в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект трехкомнатной компактной квартиры

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Эта программа от корпорации Google для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных сооружений. Работать в этом приложении достаточно просто. К программе прилагается подробное руководство, помогающее решить любую, стоящую перед вами задачу. Чтобы создать объемную геометрическую фигуру нужно всего лишь начертить ее контуры при помощи инструмента карандаш,  перетащить мышью, и он обретет объем. В комплекте с программой поставляются уже встроенные реалистичные текстуры. Таким образом можно создавать любые элементы  в доме, выбирать нужный цвет и текстуру.

Autodesk

Трех этажный 60 квартирный жилой дом, Проектная группа «Портал» Проектная группа «Портал»
Проектная группа «Портал»

Трех этажный 60 квартирный жилой дом

Проектная группа «Портал»
Проектная группа «Портал»
Проектная группа «Портал»

Главные особенности этого программного комплекса в сфере проектирования домов – возможность создания чертежей в 3D, высокая скорость создания визуализаций и анимации, а также встроенный калькулятор, позволяющий считать большие объемы без использования сторонних программ.  Также интересна возможность визуализации проекта в программе, можно сразу оценить насколько органично проект будет вписан в окружающий ландшафт.

Homestyler

Чудный прованс, Katerina Butenko Katerina Butenko Гостиная в классическом стиле
Katerina Butenko

Чудный прованс

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Модуль Autodesk Homestyler – это бесплатное онлайн-приложение для создания собственных проектов интерьера и реализации дизайнерских идей. Для начала работы в редакторе требуется создать свою учетную запись или войти используя аккаунт Facebook. Начать можно с полностью пустого места, дав волю собственной фантазии в планировке помещений, конструкции стен, окон и дверей. А можно опираться на один из готовых типовых проектов, имеющихся в базе этой программы. Кроме этого, вы можете воспользоваться одной из множества готовых работ других пользователей, хранящихся в галерее проекта.

HomeByMe

ПРОЕКТ №2, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Бежевый
HUGO

ПРОЕКТ №2

HUGO
HUGO
HUGO

HomeByMe отличается высоким качеством изображения и максимально реалистичными интерьерами — в приложение можно добавлять реальные предметы обстановки в 3D-графике.  В этой программе можно создавать проекты как комнаты, так и дома и целого участка. Начинается проектирование с 2D-вида и чистого листа, а затем его можно преобразовать в 3D.

Также здесь есть возможность учесть советы, приемы и рекомендации специалистов по планировке интерьеров и поделиться результатами работы в галерее работ.

pCon.planner

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этой программе особое внимание уделяется реалистичности проекта, подбору нужных перспектив обзора, установке источников освещения различных видов – мягкий свет, направленная подсветка, дополнительные аксессуары. Чашка кофе на столике,  кипа журналов и  книги на полке, картины на стенах  и ваза с цветами усиливают эффект реалистичности, что помогает в оценке проекта. Безоговорочный плюс pCon.planner – это то, что он делает для мгновенного обмена данными между людьми. Это означает, что Вы можете объединить архитекторов, неспособных физически одновременно присутствовать в одном месте.

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AutoCAD

Лестница в библиотеку АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Лестница в библиотеку

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АНДРЕЯ КАРЦЕВА И ЮЛИИ ВИШНЕПОЛЬСКОЙ

Программный комплекс AutoCAD – полноценная профессиональная платформа для создания чертежей и проектов любой сложности. В AutoCAD основной акцент сделан на предоставлении разработчикам новых и усовершенствованных инструментов концептуального трехмерного моделирования. Все графические объекты являются параметрическими.  Инструменты визуализации нового уровня позволяют создавать сложные модели, добавлены возможности по созданию анимации, в значительной степени автоматизирован процесс построения чертежей по объемным моделям. Интерфейс сконцентрирован на решении сквозной задачи концептуального трехмерного моделирования: от построения двухмерных контурных заготовок, через средства параметрического моделирования, к визуализации и генерации чертежей.

Revit

Учебно-исследовательский центр HHN "Газгольдер", db-arch studio db-arch studio
db-arch studio

Учебно-исследовательский центр HHN Газгольдер

db-arch studio
db-arch studio
db-arch studio

Revit реализуют информационную модель строения, то есть подход, при котором в единую базу данных вносится информация обо всех аспектах здания, начиная с проекта и заканчивая эксплуатацией, а вся техническая документация и визуализация проекта –  в единую базу данных. Программа  представляет собой динамическую инженерную  модель – автоматически создаются и убираются рабочие размерности, зависимости, виды,  реализовано ядро визуализации с трассировкой лучей Accurender. Есть возможность совмещать с другими программами для проектирования, например взять модель из sketchUP или 3dsMAX и превратить поверхности этой модели в полноценные объекты-стены, крышу, перекрытия.

Современный проект коттеджа за 4,4 млн рублей
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