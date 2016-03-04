Программы, в которых можно сделать проект своего дома

Что могут современные программные комплексы для проектирования домов и интерьеров? Практически все – от 2D чертежей до полной реалистичности визуализации вашего дома на Google карте. Так что вам остается лишь подобрать программу нужного уровня сложности и смело реализовывать ваши креативные задумки, подбирая и нужные архитектурные формы, и нюансы интерьерных стилей и даже цветовые и текстурные сочетания обстановки комнат.
С помощью программных комплексов можно спроектировать дом своей мечты или хотя бы попробовать оценить, как будут выглядеть ваши творческие задумки. Выбор таких программ очень разнообразен и совсем не обязательно начинать с продвинутых платформ для профессионального проектирования. Попробовать свои силы можно и в более просты дизайнерских приложениях, найти удачную планировку, подобрать цвета и стиль, а также узнать, во сколько обойдется понравившийся мебельный гарнитур.
Эта программа от корпорации Google для создания, просмотра и редактирования 3D проектов домов, дизайна интерьера, всевозможных ландшафтов, объектов и прочих архитектурных сооружений. Работать в этом приложении достаточно просто. К программе прилагается подробное руководство, помогающее решить любую, стоящую перед вами задачу. Чтобы создать объемную геометрическую фигуру нужно всего лишь начертить ее контуры при помощи инструмента
карандаш, перетащить мышью, и он обретет объем. В комплекте с программой поставляются уже встроенные реалистичные текстуры. Таким образом можно создавать любые элементы в доме, выбирать нужный цвет и текстуру.
Главные особенности этого программного комплекса в сфере проектирования домов – возможность создания чертежей в 3D, высокая скорость создания визуализаций и анимации, а также встроенный калькулятор, позволяющий считать большие объемы без использования сторонних программ. Также интересна возможность визуализации проекта в программе, можно сразу оценить насколько органично проект будет вписан в окружающий ландшафт.
Модуль Autodesk Homestyler – это бесплатное онлайн-приложение для создания собственных проектов интерьера и реализации дизайнерских идей. Для начала работы в редакторе требуется создать свою учетную запись или войти используя аккаунт Facebook. Начать можно с полностью пустого места, дав волю собственной фантазии в планировке помещений, конструкции стен, окон и дверей. А можно опираться на один из готовых типовых проектов, имеющихся в базе этой программы. Кроме этого, вы можете воспользоваться одной из множества готовых работ других пользователей, хранящихся в галерее проекта.
HomeByMe отличается высоким качеством изображения и максимально реалистичными интерьерами — в приложение можно добавлять реальные предметы обстановки в 3D-графике. В этой программе можно создавать проекты как комнаты, так и дома и целого участка. Начинается проектирование с 2D-вида и чистого листа, а затем его можно преобразовать в 3D.
Также здесь есть возможность учесть советы, приемы и рекомендации специалистов по планировке интерьеров и поделиться результатами работы в галерее работ.
В этой программе особое внимание уделяется реалистичности проекта, подбору нужных перспектив обзора, установке источников освещения различных видов – мягкий свет, направленная подсветка, дополнительные аксессуары. Чашка кофе на столике, кипа журналов и книги на полке, картины на стенах и ваза с цветами усиливают эффект реалистичности, что помогает в оценке проекта. Безоговорочный плюс pCon.planner – это то, что он делает для мгновенного обмена данными между людьми. Это означает, что Вы можете объединить архитекторов, неспособных физически одновременно присутствовать в одном месте.
Программный комплекс AutoCAD – полноценная профессиональная платформа для создания чертежей и проектов любой сложности. В AutoCAD основной акцент сделан на предоставлении разработчикам новых и усовершенствованных инструментов концептуального трехмерного моделирования. Все графические объекты являются параметрическими. Инструменты визуализации нового уровня позволяют создавать сложные модели, добавлены возможности по созданию анимации, в значительной степени автоматизирован процесс построения чертежей по объемным моделям. Интерфейс сконцентрирован на решении сквозной задачи концептуального трехмерного моделирования: от построения двухмерных контурных заготовок, через средства параметрического моделирования, к визуализации и генерации чертежей.
Газгольдер
Revit реализуют информационную модель строения, то есть подход, при котором в единую базу данных вносится информация обо всех аспектах здания, начиная с проекта и заканчивая эксплуатацией, а вся техническая документация и визуализация проекта – в единую базу данных. Программа представляет собой динамическую инженерную модель – автоматически создаются и убираются рабочие размерности, зависимости, виды, реализовано ядро визуализации с трассировкой лучей Accurender. Есть возможность совмещать с другими программами для проектирования, например взять модель из sketchUP или 3dsMAX и превратить поверхности этой модели в полноценные объекты-стены, крышу, перекрытия.