Миниатюрный сад на блюде

В отличие от привычных нам комнатных растений в кашпо, миниатюрный сад – целостная, гармоничная композиция, стильное и оригинальное украшение интерьера. Здесь все как в настоящем саду – камни, мох, зеленые и цветущие растения, только – в уменьшенной копии. В этом и прелесть таких произведений – несмотря на совсем крошечные размеры, они удивляют многогранностью своего вида. Чтобы составить такой же сочетание из горшечных домашних цветов, вам придется заставить всю свободную поверхность, но это все равно будет набор разных растений, а не настоящий сад.

Для миниатюрного произведения в виде сада, вам понадобится совсем немного места, пустая емкость, несколько карликовых растений и украшения в виде шишек, желудей, оригинальной формы камней, аксессуаров.