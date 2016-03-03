Миниатюрный сад на блюде

Интересным хобби и стильным украшением интерьера может стать создание композиции миниатюрного сада. Такой новый подход к домашнему озеленению поможет реализовать ваши креативные идеи и на крохотной площади создать буквально из ничего настоящее произведение искусства.
В отличие от привычных нам комнатных растений в кашпо, миниатюрный сад – целостная, гармоничная композиция, стильное и оригинальное украшение интерьера. Здесь все как в настоящем саду – камни, мох, зеленые и цветущие растения, только – в уменьшенной копии. В этом и прелесть таких произведений – несмотря на совсем крошечные размеры, они удивляют многогранностью своего вида. Чтобы составить такой же сочетание из горшечных домашних цветов, вам придется заставить всю свободную поверхность, но это все равно будет набор разных растений, а не настоящий сад.
Для миниатюрного произведения в виде сада, вам понадобится совсем немного места, пустая емкость, несколько карликовых растений и украшения в виде шишек, желудей, оригинальной формы камней, аксессуаров.
Для начала нужно создать хорошую дренажную основу для сада. Мини-сад легко переувлажнить, здесь нет поддона для отведения вытекающей воды, как в горшечных растениях. Для дренажа подойдет речной песок, мелкая галька, керамзит, кусочки кирпича или камушки. Дренажный слой равномерно распределите на дне блюда, толщина его должна составлять примерно 2-3 сантиметра – в зависимости от общей глубины емкости для мини-сада. Также не помешает сверху насыпать тонкий слой протертого древесного угля, который помогает защитить от запаха перегноя в случае избытка влаги.
На дренажный слой укладывает грунтовая основа мини-сада. Для этого подойдут гигроскопичные, легкие материалы: специальный грунт, мох, торф. Почву можно сделать из помола листьев с добавлением торфа, но не стоит использовать удобрения, это лишний перегной и более быстрый рост растений, который для варианта мини-сада нам не нужен. Главное, чтобы грунт был легкий и хорошо накапливал влагу внутри, тогда даже небольшой полив надолго обеспечит растения миниатюрного сада.
После того, как грунт мини-сада готов, пора приступить к высадке карликовых, миниатюрных растений. Для этого хорошо подойдут различные виды суккулентов, кактусы очень разнообразны по форме, цвету и кроме, неприхотливы. Выбирая растения для совместной посадки в один контейнер специалисты рекомендуют учитывать много критериев: требования к свету, теплу, влажности и почве. Эти требования должны совпадать для всех растений, только тогда композиция будет существовать длительное время, и все растения будут выглядеть здоровыми.
Для создания оригинальной композиции микрорельеф сада дополняется цветными камушками, ракушками, шишками и желудями, веточками и корой деревьев. Такие элементы помогут сделать ваш миниатюрный сад максимально реалистичным уголком природы в интерьере.
Гармоничным дополнением миниатюрного сада в интерьере станут стилевые дополнения в виде небольших керамических изделий, этнических аксессуаров, декоративные фигурки из стекла, ракушки и недорогие поделочные самоцветы – оникс, яшма, флюорит.
Когда вся композиция составлена, а растения плотно посажены в грунт, пришло ответственное время полива. Имея дело с миниатюрным садом на блюде в поливе нужно быть очень аккуратным – малое количество влаги распределять максимально равномерно по всей площади грунта.