С чего начинается сад?

Сколь однообразным выглядит “добропорядочный” сад, открывающийся первому же взгляду во всей своей бесхитростной полноте! Сад – это торжественное платье дома: хорошо ли торжество в плохоньком платьишке?

Как справить саду достойную форму? Разделённый на множество не очевидных деталей, сад раскрывается по мере движения и привыкания к нему, а не тотчас. Такой сад интригует, удивляет и доставляет удовольствие.

Что мы можем предпринять для того, чтобы наш сад стал не проходной площадкой, а перманентным спектаклем для нас и наших гостей?