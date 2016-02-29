С чего начинается сад?

Сколь однообразным выглядит “добропорядочный” сад, открывающийся первому же взгляду во всей своей бесхитростной полноте! Сад – это торжественное платье дома: хорошо ли торжество в плохоньком платьишке?
Как справить саду достойную форму? Разделённый на множество не очевидных деталей, сад раскрывается по мере движения и привыкания к нему, а не тотчас. Такой сад интригует, удивляет и доставляет удовольствие.
Что мы можем предпринять для того, чтобы наш сад стал не проходной площадкой, а перманентным спектаклем для нас и наших гостей?
Дизайн сада – это не только особая дисциплина, требующая и знаний, и сосредоточения. Это ещё и старинное искусство, со всем, что полагается искусству иметь. Комфорт и покой – не единственное содержание садового дизайна.
Здесь открывается пространство для ваших личных предпочтений и вашего видения: чего именно вы ожидаете от сада, каким его видите? В общих чертах, сад можно представить как место отдыха и прогулок, приватную буферную территорию между домашним и внешним миром, парадную репрезентацию положения и вкуса хозяина сада.
Потому совершенно ясно, что не существует единого, унифицированного метода работы над дизайном сада. Сад может строиться и вокруг группы растений, и вокруг малых архитектурных форм; он может “расти” из естественной природы места, или насаждаться вопреки ей. Всё здесь подчиняется выдумке и чувству ландшафтного дизайнера и хозяев дома.
Как и всякое серьёзное дело, дизайн сада требует прежде всего внятного и взвешенного проекта. План и бюджет должны быть определены с самого начала, в противном случае вы рискуете оказаться в состоянии не долгостроя. Как правило, отсутствие проекта чревато не только композиционной разобщённостью и, как результат, не привлекательностью сада, но и опасностью серьёзных просчётов: ведь растения развиваются с разной скоростью, что влияет на общую картину.
Только достаточно ясное видение результата может быть залогом того, что в результате вы не будете разочарованы. В таком многосложном деле, как составление проекта сада, совершенно не лишним будет совместная работа с ландшафтным дизайнером, представляющим, как свойства растений, так и законы, на которых строится гармоничная садовая композиция.
Но чтобы это стало по-настоящему совместной работой, в которой вы будете узнавать своё собственное, а не навязанное представление, следует иметь кое-какие основные знания о дизайне садов.
Живая изгородь, в большей степени, чем глухие стены и тем более решётка, исполняет роль естественной преграды для пыли, шума и ветра. А заодно, осуществляет органичную связь структуры сада со структурой внешнего мира.
Свободно растущая живая изгородь не только невероятно красивое зрелище. Неприхотливое, относительно не трудоёмкое сооружение, к тому же просто в уходе – идеальный вариант для тех, кто не считает себя садоводом-профессионалом и желает свести рутинные, не творческие заботы по саду к минимуму.
Однако, строгий сад будет требовать и строгой формы изгороди, регулярной, французской организации – с излюбленными конусами стриженных деревьев и цветущими аркадами.
Основные направления озеленения сада – вертикальное и горизонтальное, – диктуют и композиционную логику. Вертикальное озеленение, осуществляемое при помощи деревьев, кустов и подвесных зелёных конструкций, обеспечивает сам принцип зонирования сада.
Полезно знать, что целесообразнее всего, например, высаживать деревья на расстоянии около 5 метров друг от друга. Это обеспечит их достаточным количеством света и свободного пространства для роста, так как деревья могут разрастаться и мешать друг другу. Не стоит высаживать деревья в один ряд. Лучше всего соединять линейную композицию с произвольной. Высокие деревья лучше сосредоточить в северной части сада, чтобы они не затеняли участок и другие растения.
Кустарники по заведёнке высаживают по периметру сада, в непосредственной близости от ограды. Так же часто их используют для “обрамления” дорожек, создавая очевидные направляющие, которые могут быть сбиты иногда “дикой” тропинкой или калиткой баскета.
Искусственный рельеф – один из самых продуктивных и эффектных инструментов организации сада. Заглубления и небольшие холмики искусственно усложняющие графику участка, помогут создать правильный ритм открытых и прикрытых пространств сада, площадки. На таких площадках можно устраивать каскадные цветники, беседки и кострища, разноуровневые дорожки-настилы, соединяющие тематические уголки.
Отдельным приёмом работы с рельефом является создание “утопленного” садика: участок сада заглубляется таким образом, чтобы на несколько уровней ниже местности образовывался декоративный водопад.
Пруд в саду – практически обязательный элемент любого проекта ландшафтного дизайна. Дело, конечно, не в формальной нормативности такого элемента. Дело в том, что ни одно другое ухищрение не способно так изящно и непринуждённо, враз изменить привычный пейзаж, превратив его в подобие романтического парка.
То, получится ли у вас создать гармоничный водоём, усложняющий и развивающий композицию сада, зависит от ряда необходимых шагов. Первое, что, разумеется, имеет важнейшее значение, – правильный выбор места. Место это в композиции сада определяется, исходя не из одних только соображения изящества.
Необходимо учитывать также и то, что лучше всего, например, пруд размещать на открытом участке. Присутствие поблизости больших деревьев обычно избегается. С одной стороны, их корни могут повредить систему искусственной изоляции дна водоёма. С другой – в осенний период крупные деревья становятся источником больших хлопот по очистке пруда от палой листвы и веток.
Кроме того, не стоит организовывать пруд и с солнечной стороны. Постоянный нагрев способствует цветению воды и развитию в ней бактерий.
Помимо непосредственных посадок и малых архитектурных форм, сад традиционно оснащается декоративными оградками, баскетами и подобием декоративных лабиринтов. Конечно, скорее всего органично разместить всё на своём участке не получится, разве только вы являетесь хозяином старинного поместья или дворца.
Нужно помнить, что такие активные элементы декора сада, как различные реплики и модификации барочного лабиринта, классицистического баскета, а так же декоративные ограждения всевозможных фонтанов-водопадов, равно как и сами фонтаны – все эти богатые украшения будут хороши только в том случае, если дизайнером найдены единственно возможные мера и место для них.
Дорожки и тропки в саду имеют не только функциональное значение. Помимо этого, они ещё и визуально разграничивают зоны сада, связывают их и задают сценарий раскрытия как самого сада, так и архитектуры дома.
Дорожки необходимо планировать, в первую очередь, таким способом, чтобы они обеспечивали быстрый и удобный подход ко всем функциональным постройкам и местам в саду. Лёгкий откос к краям позволяет свободно стекать дождевой воде, не образуя на тропинках луж.
Таким образом, многообразие способов зонирования и различения тематических участков сада дает нам возможность превратить участок перед домом в настоящее произведение.