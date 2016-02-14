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​Соломенный дом: как вам такая идея?

Перла Вереника Перла Вереника
Dom w Hornówku (dom własny), BM-Architekci BM-Architekci Дома в стиле кантри
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При невероятном разнообразии доступных и эксклюзивных, натуральных и технологичных, легких и массивных строительных материалов, набирает обороты использование для возведения жилищ соломы – парадоксально, странно?.. Вовсе нет. Материал этот сочетает в себе казалось бы несовместимые параметры: экологичность и экономичность, легкий вес и высокую энерго-эффективность, натуральность и простоту строительства. 

Новый экологический тренд, который смотрит в прошлое

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Дома в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Все новое – хорошо забытое старое, и новая волна использования соломы для строительства современных домов, лучшее тому подтверждение. Перепробовав разнообразные виды материалов и утеплителей для дома, специалисты вновь возвращаются к использованию экологически чистых, аутентичных, натуральных материалов. Не удивительно, что на фоне стремления к природной сути строений, вновь актуальными стали аккуратные домики с соломенными стенами и крышами. Ведь показатели эффективности таких строений – одни из лучших: 

- низкая теплопроводность соломы – 0,050-0,065  Вт/мК, тогда как у дерева (ближайший конкурент) это 0,09-0,18 Вт/мК, у кирпича – 0,2-0,7 Вт/мК,

- среднее энергопотребление соломенного дома обычно не превышает 35-40 кВч/м2 в год.

Соломенные домики:вот почему вы не верите в сказку о трех поросятах!

FERIEN IM DENKMAL – ALTES SCHIFFERHAUS, Planungsgruppe Barthelmey Planungsgruppe Barthelmey Дома в стиле кантри
Planungsgruppe Barthelmey

Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey
Planungsgruppe Barthelmey

Конечно, есть такой стереотип, что соломенный дом – это нечто непрочное и ненадежное. Но если присмотреться к этому материалу всерьез, то окажется – с самых древнейших времен практически все народы теми или иными способами использовали солому для строительства домов. Кроме того, и современные специалисты, при всем богатстве выбора материалов от традиционных до инновационных, также положительно отзываются о многих качествах соломенных домов. 

Первое, что приходит на ум, при слове соломенный дом, это даже не шаткость, а пожароопасность сухой соломы. Весь секрет строительства домов из этого материала – использование прессованной соломы. А в таком виде солома практически не горит – слишком высокая плотность не позволяет разгореться. 

Польза для здоровья соломенных строений

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Двускатные крыши
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Будь то прессованны блоки из соломы, или саманная технология строительства домов, в любом случае тепло и уют в таком жилище будут обеспечиваться природными свойствами дышащих и чистых материалов. А это значит, что комфортная обстановка  в доме – и по температуре, и по влажности,  и по теплоте стен, будет поддерживаться не сложной системой кондиционирования, отопления и вентиляции, а благодаря естественным процессам движения воздуха в натуральных материалах. 

Стоимость строений из соломы

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одним весомым аргументом в пользу соломы для постройки домов выступает расчет стоимости такой конструкции. Здесь все очевидно – сырьем выступает материал, практически бесплатный, основная стоимость заключается в прессовании блоков или смешивании саманной смеси. Примерная стоимость одного кубометра прессованной соломы по оценке специалистов - около 600 рублей, что ниже стоимости других строительных материалов. 

Кроме прямой стоимости материала также учитывается легкий вес стен и соответствующая экономия на строительстве фундамента, эксплуатационная экономичность дома.

Технические преимущества

Pedra, ARQUITETUBA ARQUITETUBA Стены и пол в стиле кантри
ARQUITETUBA

ARQUITETUBA
ARQUITETUBA
ARQUITETUBA

Особенностью стен из соломы часто указывают их значительную толщину. Обычно стены из кирпича делаются шириной 510 мм несущие и 380мм самонесущие — при том, что они гораздо тяжелее и не обладают ни тепло-, ни звукоизоляциоными свойствами в сравнении с соломой эта незначительная разница в ширине  не играет большой роли, особенно с учетом того, что кирпичные стены необходимо утеплять, укладывать паро- и гидроизоляцию, звукоизоляцию, штукатурить поверх. При этом увеличенную ширину стен из блоков соломы можно обыграть в дизайне помещения, используя подоконники как удобные диванчики.

Особенности эксплуатации

Woonhuis Katlijk, Sipma Architecten Sipma Architecten Дома в стиле кантри
Sipma Architecten

Sipma Architecten
Sipma Architecten
Sipma Architecten

Прочность дома, построенного с использованием  соломы, обеспечивается соблюдением ряда несложных правил: 

- Солома с влажностью более 20% начинает плесневеть, загнивают и разрушаются стебли, поэтому так важно держать соломенные блоки сухими до начала строительства, сухими их укладывать и сразу отделывать дом штукатуркой,

- Естественный вредитель соломы – мыши и прочие грызуны.  В самих соломенных прессованных блоках такие вредители не поселятся, там для них слишком некомфортно, а вот пустоты между блоком и отделочным материалом, например - гипсокартонной плитой, находятся в зоне риска. Такие свободные ниши нужно основательно изолировать, чтобы грызуны не смогли проникнуть туда.

Полная комплектация: прочие натуральные материалы, которые идеально подходят для строительства дома

Dom w Hornówku (dom własny), BM-Architekci BM-Architekci Дома в стиле кантри
BM-Architekci

BM-Architekci
BM-Architekci
BM-Architekci

Логично, что если уж вы решили строить экологически чистый и теплый дом с использованием соломы, то вам захочется эту основу дополнить не менее натуральными материалами: деревянное крыльцо и окна, отделка внутренней поверхности стен древесиной и камнем, паркетный или пробковый пол. Все это поможет сделать микроклимат в доме особенно чистым, свежим и уютным.

Еще больше идей:  Как можно сконструировать дом из натуральных материалов.

Дом-загадка в стиле люкс
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