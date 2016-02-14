​Соломенный дом: как вам такая идея?

При невероятном разнообразии доступных и эксклюзивных, натуральных и технологичных, легких и массивных строительных материалов, набирает обороты использование для возведения жилищ соломы – парадоксально, странно?.. Вовсе нет. Материал этот сочетает в себе казалось бы несовместимые параметры: экологичность и экономичность, легкий вес и высокую энерго-эффективность, натуральность и простоту строительства.
Все новое – хорошо забытое старое, и новая волна использования соломы для строительства современных домов, лучшее тому подтверждение. Перепробовав разнообразные виды материалов и утеплителей для дома, специалисты вновь возвращаются к использованию экологически чистых, аутентичных, натуральных материалов. Не удивительно, что на фоне стремления к природной сути строений, вновь актуальными стали аккуратные домики с соломенными стенами и крышами. Ведь показатели эффективности таких строений – одни из лучших:
- низкая теплопроводность соломы – 0,050-0,065 Вт/мК, тогда как у дерева (ближайший конкурент) это 0,09-0,18 Вт/мК, у кирпича – 0,2-0,7 Вт/мК,
- среднее энергопотребление соломенного дома обычно не превышает 35-40 кВч/м2 в год.
Конечно, есть такой стереотип, что соломенный дом – это нечто непрочное и ненадежное. Но если присмотреться к этому материалу всерьез, то окажется – с самых древнейших времен практически все народы теми или иными способами использовали солому для строительства домов. Кроме того, и современные специалисты, при всем богатстве выбора материалов от традиционных до инновационных, также положительно отзываются о многих качествах соломенных домов.
Первое, что приходит на ум, при слове соломенный дом, это даже не шаткость, а пожароопасность сухой соломы. Весь секрет строительства домов из этого материала – использование прессованной соломы. А в таком виде солома практически не горит – слишком высокая плотность не позволяет разгореться.
Будь то прессованны блоки из соломы, или саманная технология строительства домов, в любом случае тепло и уют в таком жилище будут обеспечиваться природными свойствами дышащих и чистых материалов. А это значит, что комфортная обстановка в доме – и по температуре, и по влажности, и по теплоте стен, будет поддерживаться не сложной системой кондиционирования, отопления и вентиляции, а благодаря естественным процессам движения воздуха в натуральных материалах.
Еще одним весомым аргументом в пользу соломы для постройки домов выступает расчет стоимости такой конструкции. Здесь все очевидно – сырьем выступает материал, практически бесплатный, основная стоимость заключается в прессовании блоков или смешивании саманной смеси. Примерная стоимость одного кубометра прессованной соломы по оценке специалистов - около 600 рублей, что ниже стоимости других строительных материалов.
Кроме прямой стоимости материала также учитывается легкий вес стен и соответствующая экономия на строительстве фундамента, эксплуатационная экономичность дома.
Особенностью стен из соломы часто указывают их значительную толщину. Обычно стены из кирпича делаются шириной 510 мм несущие и 380мм самонесущие — при том, что они гораздо тяжелее и не обладают ни тепло-, ни звукоизоляциоными свойствами в сравнении с соломой эта незначительная разница в ширине не играет большой роли, особенно с учетом того, что кирпичные стены необходимо утеплять, укладывать паро- и гидроизоляцию, звукоизоляцию, штукатурить поверх. При этом увеличенную ширину стен из блоков соломы можно обыграть в дизайне помещения, используя подоконники как удобные диванчики.
Прочность дома, построенного с использованием соломы, обеспечивается соблюдением ряда несложных правил:
- Солома с влажностью более 20% начинает плесневеть, загнивают и разрушаются стебли, поэтому так важно держать соломенные блоки сухими до начала строительства, сухими их укладывать и сразу отделывать дом штукатуркой,
- Естественный вредитель соломы – мыши и прочие грызуны. В самих соломенных прессованных блоках такие вредители не поселятся, там для них слишком некомфортно, а вот пустоты между блоком и отделочным материалом, например - гипсокартонной плитой, находятся в зоне риска. Такие свободные ниши нужно основательно изолировать, чтобы грызуны не смогли проникнуть туда.
Логично, что если уж вы решили строить экологически чистый и теплый дом с использованием соломы, то вам захочется эту основу дополнить не менее натуральными материалами: деревянное крыльцо и окна, отделка внутренней поверхности стен древесиной и камнем, паркетный или пробковый пол. Все это поможет сделать микроклимат в доме особенно чистым, свежим и уютным.
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