​Соломенный дом: как вам такая идея?

Все новое – хорошо забытое старое, и новая волна использования соломы для строительства современных домов, лучшее тому подтверждение. Перепробовав разнообразные виды материалов и утеплителей для дома, специалисты вновь возвращаются к использованию экологически чистых, аутентичных, натуральных материалов. Не удивительно, что на фоне стремления к природной сути строений, вновь актуальными стали аккуратные домики с соломенными стенами и крышами. Ведь показатели эффективности таких строений – одни из лучших:

- низкая теплопроводность соломы – 0,050-0,065 Вт/мК, тогда как у дерева (ближайший конкурент) это 0,09-0,18 Вт/мК, у кирпича – 0,2-0,7 Вт/мК,

- среднее энергопотребление соломенного дома обычно не превышает 35-40 кВч/м2 в год.