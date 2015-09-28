Как необычные книжные шкафы вмещают и книги, и стиль

Книжный шкаф когда-то был неотъемлемым предметом в каждом приличном доме. Да и к книгам в эпоху офф-лайн отношение было другое – их добывали как редкие сокровища, обменивались и давали друг другу почитать, обязательно записывая в блокнотике – к кому скорее всего навсегда ушел любимый томик А. Дюма. Но, безусловно, и сейчас, бумажные книги вызывают особое теплое отношение, желание читать и перечитывать, и книжный шкаф по праву выполняет роль хранителя мудрости. Большой и вместительный дедушкин дубовый раритет или легкий лаконичный гость из скандинавской культуры, в любом случае это будет достаточно крупный и заметный предмет мебели в интерьере комнаты.
Что может быть лучшим украшением книжного шкафа? Да собственно сами книги! Зачем прятать их за сложными дверцами, создайте шкаф как раму для этого сокровища и то, что было проблемой, станет главным достоинством и особенностью интерьера. Большой, высокий, вместительный и заполненный геометрическими узорами корешков книг этот высокий шкаф во всю стену не кажется в комнате ни лишним, ни громоздким благодаря своеобразному фактурному рисунку из книг. Простое решение – и книги становятся главной особенностью белого интерьера.
Если присмотреться, то этот необычный шкаф состоит всего из нескольких разных по ширине вертикальных блоков. Но вот то смешение открытых и закрытых пространств различной фактуры и размеров, которое происходит в каждом из отсеков, заставляет наше воображение включаться на полную мощность и превращает набор обычных прямоугольников в своеобразный кубик-рубика, с которым взгляд долго может играть без устали задерживая внимание то на одном, то на другом предмете и линии.
Для любителей порядка и строгих систематизированных форм истинной отрадой в домашнем кабинете станет такой необычный большой подвесной книжный шкаф. Ничего лишнего, все очень легкое и воздушное, светлое и функциональное.
Этот необычный шкаф от студии HORM.IT можно собирать как конструктор, подбирая разные элементы в нужном порядке. Хрупкие воздушные полочки благодаря конструктивным решениям прочно и устойчиво держат форму, не загружая интерьер массивными формами. Мобильность форм делает этот шкаф доступным для конструирования в любом пространстве – в длинную прямую линию, в несколько модулей, в угловую конструкцию, можно добавлять и убирать элементы, создавать свои оригинальные решения. Черно-белая отделка дерева в сочетании с алюминиевыми элементами креплений поддержит в пространстве эту игру форм, задавая цветовой ритм сочетания заполненных и воздушных пространств.
Что-то таинственное и манящее есть в этой простой, но вместе с тем необычной конструкции книжных стеллажей. Во-первых, своеобразной библиотеке отведен визуально целый этаж, лестница поднимается прямо к шкафам и останавливается на этом, как бы приглашая погрузиться в мир мыслей и образов писателей и поэтов. Во-вторых, вся композиция огромного книжного шкафа, завершающаяся своеобразной крышей, образует визуально образ дома – храма знаний и науки, обители открытий и приключений. Такой
дом внутри дома – символ безусловно глубокий и проникновенный, исполненный уважения к знаниям и силе мысли, что и не удивительно – для обладателя такой обширной библиотеки.
Необычный белый книжный шкаф напоминает сложно-составную структуру пчелиных сот. Трудолюбивая пчелка собирает нектар, приносит его в свой улей, где со временем выкристаллизовывается уникальный продукт – мед. Так и разнообразные ячейки-полочки этого большого книжного шкафа, окружая рабочее пространство человека, бережно хранят и накапливают ценные для хозяина этой комнаты знания, воспоминания, мысли и труды.
В этом классическом интерьере главное место занимает наверное даже не высокий шкаф, упирающийся в потолок, а лесенка в комплекте к нему. Согласитесь, в какой комнате сейчас увидишь лесенку? А ведь оказывается, такая деталь интерьера смотрится так интересно и необычно в современных условиях, что пожалуй только ради этого стоит сделать большой книжный шкаф в комнате и заполнить его верхние полки интересными книгами и важными мелочами.
Если вам близки такие библиотечные изюминки в интерьере, более подробно эту тему можно изучить в статье Домашняя библиотека – интерьерные решения
Прямоугольные изгибы этого необычного книжного шкафа напоминают нам о дороге знаний – от книги к книге, от страницы к странице, о долгой и увлекательной дороге длинною в жизнь. Удачным балансом в этом интерьере является сочетание классических удобных предметов в виде кожаного дивана, кресла, теплого коврика под ногами и несколько авангардных форм книжного шкафа. Нужно обладать особой выдержкой, чтобы не совместить тяжелый классический диван с не менее антикварным шкафом. Или наоборот, поддавшись простоте прямоугольных линий книжных полок, задающих уже и определенный ритм, и определенный стиль пространства, не упростить всю остальную мебель до лаконичного стола-прямоугольника и кресла-куба.
Темная древесина и основательность прямоугольных отсеков, в небрежном беспорядке формирующих этот необычный книжный шкаф, создает ощущение хранилища старинных сундуков с сокровищами, где вместо пиратского золота пиастров хранятся не менее манящие книги и предметы. Темные переплеты книг сдержанно поблескивают в грубовато-массивных рамах, динамика книжных полок и длинные ряды корешков книг порождают увлекательные раздумья – с чего же начать, с какой полки, с какой книги, где сегодня найдется новое сокровище.
Главное правило этого необычного шкафа в стиле модерн – никаких правил. В этом проекте используется характерная для стиля модерн натуральность материалов, естественная динамичность линий, что придает такому привычному предмету интерьера совершенно новые образы. Уподобляясь ветвям дерева, полки шкафа тянутся вверх по диагонали, легко поддерживая книги как листву. Привычная для модерна асимметричная организация пространства органично сочетается с книжной разноформатностью размеров и цветов, образуя вместо скучных книжных полок живой объект искусства.
При взгляде на такую странную конструкцию необычного книжного шкафа в голову приходят самые нетривиальные мысли о параллельных вселенных и волшебных мирах Нарнии. Возможно даже самые впечатлительные особы не станут хранить свои любимые книги в зоне треугольного пересечения двух шкафов, опасаясь их неожиданного исчезновения в пересечениях миров. А может быть наоборот, будут ждать появления в книгах этого шкафа второго и третьего смысла между строк. Единственное, на что не стоит рассчитывать, что появление такого неординарного шкафа в комнате пройдет незамеченным и оставит ваш интерьер таким же стандартным как и прежде.