Как необычные книжные шкафы вмещают и книги, и стиль

В этом классическом интерьере главное место занимает наверное даже не высокий шкаф, упирающийся в потолок, а лесенка в комплекте к нему. Согласитесь, в какой комнате сейчас увидишь лесенку? А ведь оказывается, такая деталь интерьера смотрится так интересно и необычно в современных условиях, что пожалуй только ради этого стоит сделать большой книжный шкаф в комнате и заполнить его верхние полки интересными книгами и важными мелочами.

Если вам близки такие библиотечные изюминки в интерьере, более подробно эту тему можно изучить в статье Домашняя библиотека – интерьерные решения