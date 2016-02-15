Нужен ли архитектор? Для чего?

Вопрос необходимости привлечения архитектора в планирование и разработку проекта и в дальнейшем ремонта дома беспокоит многих людей. В особенности остро воспринимается целесообразность стоимости оказываемых услуг. Конечно, вы можете найти адекватную группу рабочих с понимающим процессы прорабом, а дизайн создать самим. Но что же в конечном итоге вы получите? Безусловно, есть определенные риски, возникающие с привлечением специалиста, но плюсов все же больше. Итак, в этой статье вы узнаете, нужен ли архитектор и для чего. Мы рассмотрим основные плюсы привлечения специалиста к ремонту или покупке дома и его работы.
Архитектор, учитывая все ваши пожелания, поможет подобрать стиль для дома полностью вам подходящий. Узнав вас и вашу семью, ваши вкусы и образ жизни, специалист создаст все, что нужно для вашего дома. Будут учтены ваши нужды. Зная нюансы того или иного стиля, архитектор способен адаптировать его под вас. Вы получите дом, в котором не к чему будет придраться, а интерьер будет гармоничным и уютным. Архитектор также сможет помочь вам в создании интересных ландшафтных композиций, малых архитектурных форм и элементов. Это создаст гармонию дома и окружающей природы.
Если вы хотите сделать ремонт в своем доме, то наверняка вы задумывались о перепланировке. Но не всегда заказчики обладают нужными знаниями в конструктивных элементах и поэтому могут захотеть сделать дверной проем в несущей стене или вообще ее убрать. Можно только представить, какие последствия могут быть без специалиста. Архитектор все грамотно продумает и предложит вам. Если планировка будет неправильной, то она будет мешать удобству передвижения, рациональному использованию площади дома. Архитектор в любом случае учтет ваши нужды и пожелания и предоставит все возможные варианты их исполнения.
Архитектор не только проектирует дом в соответствии с индивидуальными требованиями, но и следит за ходом его строительства, то есть выполняет надзорную функцию, чтобы все строители грамотно работали и не искали для себя легких путей, строили все согласно разработанному проекту. Нужен ли архитектор? Проще найти одного грамотного специалиста, чем потратить время на поиски грамотных строителей, прораба, понимающего в чертежах и знающего все тонкости строительного дела, ведь всем этим людям тесты не устроишь.
Нужен ли архитектор при покупке дома? Если вы не совсем определились с тем, что вы хотите, какой дом желаете, то архитектор может дать некоторые идеи, направить вас в нужное русло. Также несомненно вы получите ценные советы относительно того или иного варианта покупки. Он подскажет, хороший ли это участок, пригодный ли для жилья, какие проблемы могут возникнуть, что стоит обязательно учесть.
Технические решения, инженерные системы – эти пункты не всем под силу. Например, если неправильно установить систему вентиляции, то минимум, что вы получите – это дискомфорт во время проживания. Также возможно сделать неправильную разводку электросетей, их неграмотное расположение приведет к неудобству при использовании обычных розеток, а также к разным серьезным последствиям. Можно упомянуть и системы водоснабжения, неправильно подключив смесители в ванной и умывальник, вы непременно порадуете своих соседей. Поэтому всю эту сложную работу готовы взять на себя архитекторы, тем самым вы освободите себя от решения этих задач, которые отнимают и силы, и время.
Если будет произведен неправильный расчет отделочных материалов, они не будут целесообразны в том или ином помещении, то это повлечет за собой лишнюю трату денег, испорченные ожидания и даже конфликт с самими строителями. Очень важно даже на бумаге предварительно расставить мебель и оборудование. Так вы избежите возможного неудобства в передвижении по комнате, направлении открывания дверей, привязке к электрике. Ничего не придется менять, дополнительно вызывать строителей, оплачивая услуги. Архитектор все продумает и согласует, как надо. Благодаря необходимым знаниям различных стандартов строительства, технической подкованности, специалист может не только правильно спроектировать, но и в дальнейшем значительно сэкономить ваши финансы и, конечно же, время. Кроме того, при наличии пока еще бумажного варианта проекта намного легче внести какие-либо изменения и оптимально продумать все, что вы хотите видеть в своем доме еще на начальном этапе.
Архитектор – это гарантия качества, хорошо спланированного дома, возведенного по всем правилам. Таким образом, вы узнали, нужен ли архитектор, его обязанности, способности и возможности. Имея в наличии всю эту информацию, вы можете сами решить (или посоветоваться с семьей), как будет строиться дом, с привлечением каких специалистов.