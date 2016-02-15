Нужен ли архитектор? Для чего?

Если будет произведен неправильный расчет отделочных материалов, они не будут целесообразны в том или ином помещении, то это повлечет за собой лишнюю трату денег, испорченные ожидания и даже конфликт с самими строителями. Очень важно даже на бумаге предварительно расставить мебель и оборудование. Так вы избежите возможного неудобства в передвижении по комнате, направлении открывания дверей, привязке к электрике. Ничего не придется менять, дополнительно вызывать строителей, оплачивая услуги. Архитектор все продумает и согласует, как надо. Благодаря необходимым знаниям различных стандартов строительства, технической подкованности, специалист может не только правильно спроектировать, но и в дальнейшем значительно сэкономить ваши финансы и, конечно же, время. Кроме того, при наличии пока еще бумажного варианта проекта намного легче внести какие-либо изменения и оптимально продумать все, что вы хотите видеть в своем доме еще на начальном этапе.