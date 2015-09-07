Роскошный интерьер в небольшой квартире

Создание классического интерьера на маленькой площади — задача не из легких, но дизайнер Prosvirin Ruslan нашел свое вдохновение в стиле неоклассика и добился прекрасных результатов!
Благодаря перепланировке, нескольким дизайнерским трюкам и великолепному эстетическому вкусу мы получаем из стандартной квартиры стильные европейские апартаменты, которые легко можно было бы представить в Париже или Амстердаме.
Мы приглашаем вас в это короткое, но увлекательное путешествие с одной оговоркой — обращайте внимание не только на общее впечатление, но и на атмосферные мелочи, составляющие в итоге весь антураж интерьера.
Начиная нашу фото-прогулку по квартире, в гостиной мы в первую очередь хотим обратить ваше внимание на планировку. Площадь этой комнаты менее 16 квадратных метров, и дизайнер хотел создать на ней настоящий классический интерьер, со всеми традиционными атрибутами, включая камин, пуфик и придиванные столики, но все же оставить комнату просторной и удобной для повседневных нужд.
Так был найден оригинальный ход в дизайне, который по праву может считаться прекрасным решением для тех, кто хочет установить в гостиной декоративный или настоящий камин. TV-зона представлена полноценным домашним кинотеатром (рядом, а не над камином) и отдельным диваном для просмотра кинофильмов. Здесь же находится и второй диван, расположенный непосредственно перед камином, для тихих семейных вечеров и наслаждения магией огня.
Если же вы устанавливаете TV над камином, то он либо находится слишком высоко для удобного ежедневного использования, либо вам придется выбирать самый маленький камин, который вряд ли уже будет похож на настоящий. В этом же интерьере дизайнер постарался совместить буржуазную классику и современный комфорт, и у него это действительно получилось.
Маленькая комната, оформленная в классическом стиле, тоже может быть очень уютной, если добавить к ней немного изящных орнаментов, декоративный текстиль и выбрать для оформления ваши любимые цвета.
На этом фото мы видим, как в практически крошечной гостиной все эти элементы использовались с блеском и шиком, присущим стилю неоклассика.
В интерьере кухни — парочка интересных решений в дизайне, которые понравятся владельцам маленьких квартир. Первый связан с конфигурацией кухонного острова. Он имеет квадратную форму и плавно переходит в обеденный стол. Таким приемом вы захватываете и модный тренд, и можете комфортно обустроиться за столом, а не барной стойкой.
Еще один прием связан с найденным местом для красивых буфетных полочек в небольшом гарнитуре с подсветкой. Здесь для них использовалось пространство над встроенными холодильником и духовкой. Обычно же гарнитуры имеют меньшую высоту и не доходят до потолка, теряя функциональность и декоративность.
В маленькой спальне речь зайдет о возможности более организованного хранения, не затмевающего романтическую обстановку. Здесь есть основной гардероб, а прикроватные столики заменены более крупными и вместительными аналогами.
Подойдут для такой идеи и комоды, в том числе высокие, которые позволят добавить места. Благодаря белому цвету всей мебели в комнате, она кажется более легкой и невесомой, чем есть на самом деле, и даже обилие крупных предметов не мешает расслабляющей атмосфере.
В прихожей мы наблюдаем антураж французского ар-деко, который берет начало в египетской культуре и предметах декора. Две скульптуры в виде собак охраняют софу, будто сфинксы, а легендарное зеркало StarBurst украшает одну из стен.
Коридор не оставлен без внимания и повторяет мотивы прихожей. Здесь есть, на что полюбоваться гостями и хозяевам, каждый раз проходя из комнаты в комнату.
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