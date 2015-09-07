Роскошный интерьер в небольшой квартире

Создание классического интерьера на маленькой площади — задача не из легких, но дизайнер Prosvirin Ruslan нашел свое вдохновение в стиле неоклассика и добился прекрасных результатов!

Благодаря перепланировке, нескольким дизайнерским трюкам и великолепному эстетическому вкусу мы получаем из стандартной квартиры стильные европейские апартаменты, которые легко можно было бы представить в Париже или Амстердаме.

Мы приглашаем вас в это короткое, но увлекательное путешествие с одной оговоркой — обращайте внимание не только на общее впечатление, но и на атмосферные мелочи, составляющие в итоге весь антураж интерьера.