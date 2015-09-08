Классика в синих тонах

Настоящая парадная гостиная, составленная из трех больших диванов, библиотеки, кабинета и каминной зоны, выглядит, как комната во французском особняке. Здесь есть и подобающее такому антуражу большое количество классической мебели, и изумительная подсветка придиванными лампами в традиционном европейском стиле.

Нестандартная планировка комнаты с нишами позволяет сделать интерьер еще более сложным, а симметрия в выборе мебели и декоративных элементов связывает весь классический образ воедино.

В такой гостиной хочется принимать гостей за чашечкой чая с круассаном, перечитывать любимый томик стихов или новый роман, и смотреть только вдохновляющее и душевное кино.