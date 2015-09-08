Классика в синих тонах

Как сделать квартиру изысканной, аристократичной и просто красивой с помощью классического стиля, но при этом не создать ощущение музея? Дизайнер Александра Клямурис нашла выход из положения в стиле неоклассика с современными глянцевыми элементами в отделке и декоре.
Настоящая парадная гостиная, составленная из трех больших диванов, библиотеки, кабинета и каминной зоны, выглядит, как комната во французском особняке. Здесь есть и подобающее такому антуражу большое количество классической мебели, и изумительная подсветка придиванными лампами в традиционном европейском стиле.
Нестандартная планировка комнаты с нишами позволяет сделать интерьер еще более сложным, а симметрия в выборе мебели и декоративных элементов связывает весь классический образ воедино.
В такой гостиной хочется принимать гостей за чашечкой чая с круассаном, перечитывать любимый томик стихов или новый роман, и смотреть только вдохновляющее и душевное кино.
Большое внимание в интерьере уделено деталям — вазам, подсвечникам, придиванным лампам и люстрам, подушкам. С помощью таких мелочей создается не просто интерьер, а образ, подразумевающий повседневное использование классического стиля жизни как основного в семье.
Гостиная сообщается с входом в квартиру и кухней-столовой, что очень удобно и для гостей, и для повседневного использования. Арочный проход в следующую комнату напоминает анфиладные планировки шато, хотя в данном случае анфилада состоит лишь из двух комнат.
Декоративная отделка лепниной выглядит очень изысканно, но при этом и современно, благодаря использованию в отделке стен лишь двух цветов — дымчатого и белого.
Столовая находится в этой квартире в одном помещении с кухней, но из-за дизайнерского подхода эти две зоны выглядят совершенно уникальными. В этой, например, царит атмосфера буржуазного вечера в кругу семьи или деловых партнеров, тогда как кухня имеет более утреннее настроение.
С этой стороны хорошо видно планировку квартиры. В данный момент мы находимся за кухонным островом и видим отсюда столовую, гостиную комнату и зону кабинета при ней. Грифельный темно-серый оттенок здесь удачно заменяет традиционный черный, создавая более современную и стильную обстановку.
Визуально кухня находится в небольшой нише, которая образуется, благодаря кухонному острову и буфету над ним. Удобная планировка подразумевает создание большого количества рабочих поверхностей и умное расположение всей бытовой техники. Так, к тем местам, что используются чаще всего, доступ максимально упрощен, а духовка, например, расположена в углу комнаты.
Особенно роскошно смотрятся высокие фасады кухонного гарнитура, доходящие до потолка, и вытяжка, оформленная, как старинный дымоход с росписью и лепниной. Обратите внимание и на то, что материал, используемый для столешницы и кухонного фартука, идентичен, а буфет по цвету рифмуется с тоном столовой группы, визуально объединяя два настроения в одной комнате.
Сейчас мы на минуту еще раз обратимся к дизайну интерьера в гостиной. Вечером небольшой камин и подсвечники воссоздают очарование Старого Парижа, а колоритные высокие и узкие комоды с орнаментом аккуратно вписываются в небольшие ниши по бокам. Кстати, при таком расположении настольных ламп их свет не мешает просмотру телевизора, ведь стены закрывают его и делают исключительно декоративным элементом, а экран не бликует от их сияния.
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