Эклектика в ЖК «ЛИТЕРАТОР»

Команда дизайнеров из студии KOSHKA INTERIORS продолжает радовать homify своими прекрасными работами, и на этот раз мы представляем вам эклектичный проект квартиры для семейной пары с двумя дочками.

Каждая квартира должна стать для семьи своим собственным раем, личным мирком, где все идет своим чередом, в соответствии с традициями семьи и их предпочтениями. Так и этот проект призван создать в многоэтажке особую атмосферу, которая бы целиком и полностью передавала жизненные приоритеты хозяев.

В дизайне интерьера этой квартиры был использован популярный стиль эклектика, который основывается на смешении нескольких классических стилей. Так, лепнина здесь соседствует с креслами в стиле ар-деко, а панорамное остекление придает традиционному декору особое урбанистическое настроение. Интересное сочетание нового и старого ждет вас в этом проекте. Ощущение старины и аристократичности на фоне бурно развивающегося мегаполиса.