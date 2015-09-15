Эклектика в ЖК «ЛИТЕРАТОР»

Команда дизайнеров из студии KOSHKA INTERIORS продолжает радовать homify своими прекрасными работами, и на этот раз мы представляем вам эклектичный проект квартиры для семейной пары с двумя дочками.
Каждая квартира должна стать для семьи своим собственным раем, личным мирком, где все идет своим чередом, в соответствии с традициями семьи и их предпочтениями. Так и этот проект призван создать в многоэтажке особую атмосферу, которая бы целиком и полностью передавала жизненные приоритеты хозяев.
В дизайне интерьера этой квартиры был использован популярный стиль эклектика, который основывается на смешении нескольких классических стилей. Так, лепнина здесь соседствует с креслами в стиле ар-деко, а панорамное остекление придает традиционному декору особое урбанистическое настроение. Интересное сочетание нового и старого ждет вас в этом проекте. Ощущение старины и аристократичности на фоне бурно развивающегося мегаполиса.
В гостиной комнате дизайнер постарался скрасить присутствие современного TV изысканной мебелью со стеклянными шкафчиками, персиковыми шторами и классической отделкой.
Настоящей же изюминкой этого интерьера являются настенные светильники с позолоченными изнутри абажурами, которые к тому же могут довольно динамично менять свое местоположение.
С другого ракурса мы можем заметить в нише столовую, оформленную по бокам стеклянными экранами в деревянном обрамлении. Цвет натурального дерева, покрытого маслом, очень освежает пепельную цветовую палитру и придает ей большей теплоты, как кленовые красные листья прохладной осени.
И действительно, в этой квартире царит настроение лучшей осенней поры, когда солнце еще ярко светит в окна, но уже дает знать о себе багряным цветом листвы и шелковыми шарфиками прохожих. В ЖК «ЛИТЕРАТОР» изначально создавалась такая атмосфера, поэтому очень важно подбирать конкретный проект под свои стилистические предпочтения, которые будет легче воплотить дизайнеру в комплексе с подходящим антуражем.
Родительская спальня с панорамным остеклением от пола до потолка и балконом выглядит почти сюрреалистично с ее классической отделкой. Прекрасный вид на современный город может легко отодвинуться на задний план с помощью римских штор, и тогда комната сразу станет традиционным европейским будуаром.
Большая столешница вдоль одной из стен позволяет разместить здесь с завидным изяществом воплощения TV-зону, рабочий стол и даже небольшой туалетный уголок.
Во второй спальне с лоджией находится королевство двух маленьких девочек. Оно создано в более яркой цветовой палитре, с использованием модных бирюзового и лилового оттенков. На лоджии — место для игр и детских чаепитий в стиле «Алисы в стране чудес», а классическая отделка комнаты и высокие потолки придают этой детской атмосферу дворца из сказки.
При спальне родителей находится и гардеробная комната с множеством различных модулей для хранения. Отдельные полки для мелочей, галстуков, обуви, а также сезонной одежды помогают организовать столь стильное хранение. Немаловажным является достаточная площадь комнаты, с помощью которой здесь можно разместить мягкий пуф для удобства и зеркала в пол.
Гардеробная, как и весь проект, показывает нам мечту одной конкретной семьи, а создать свою собственную вы можете вместе с homify, коллекционируя свои любимые фотографии в личных Книгах Идей.
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