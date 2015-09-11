Интерьер для поднебесной

Сегодня вас ждет история о том, как неоклассика самым изысканным образом преобразовала интерьер квартиры и сделала его по-настоящему вдохновляющим. Нежнейшие ткани, мебель на изогнутых ножках, зеркала и блеск металла, а также приятные небесные оттенки, благодаря дизайнерам из студии Seven2seven studio, стали воплощенной сказкой для одной семьи из Караганды.

Здесь использовались многие трендовые дизайн-приемы, которые в первую очередь присущи неоклассике в американском исполнении. Но при этом ощущение от интерьера остается утонченным и истинно французским, как и было задумано дизайнером.

Благодаря неизменной цветовой гамме, которая лишь слегка преобразуется от одной комнаты к другой, вся квартира выглядит обособленным миром, очень приватным и персонализированным.