Интерьер для поднебесной

Сегодня вас ждет история о том, как неоклассика самым изысканным образом преобразовала интерьер квартиры и сделала его по-настоящему вдохновляющим. Нежнейшие ткани, мебель на изогнутых ножках, зеркала и блеск металла, а также приятные небесные оттенки, благодаря дизайнерам из студии Seven2seven studio, стали воплощенной сказкой для одной семьи из Караганды.
Здесь использовались многие трендовые дизайн-приемы, которые в первую очередь присущи неоклассике в американском исполнении. Но при этом ощущение от интерьера остается утонченным и истинно французским, как и было задумано дизайнером.
Благодаря неизменной цветовой гамме, которая лишь слегка преобразуется от одной комнаты к другой, вся квартира выглядит обособленным миром, очень приватным и персонализированным.
Гостиная этой квартиры располагает к практически богемному образу жизни, ведь ее красота действительно позволяет забыть обо всем заботах этого мира. В интерьере использовались такие дизайнерские приемы, как симметрия расположения мебели, зонирование с помощью спинки дивана и оригинальная цветовая гамма, созданная на основе синих и голубых оттенков.
В том же помещении, что и гостиная, находится и парадная столовая, декорированная в легких голубиных тонах. Два консольных столика расположены симметрично вокруг двери, а традиционный буфет украшен двумя лампами по бокам.
Сочетание черного и голубиного цвета разбавляется теплым оттенком деревянного паркета под орех и потому становится более уютным и приземленным.
Кухня, аккуратно разместившаяся в нише, оформлена в белоснежных тонах, а с другими интерьерами по цвету ее связывает черная столешница из натурального камня. Особенно эффектно в этой комнате выглядит использование трех подвесных светильников над столешницей, которые визуально разделяют кухню и столовую на две зоны. Подобные приемы очень важны в дизайне квартиры с открытой планировкой, они дают возможность всем чувствовать себя более комфортно.
Хозяйская спальня с кожаным изголовьем и модным арабским орнаментом выглядит очень стильно. Оттенок синий преппи используется здесь как для узора на акцентной стене, так и в дизайне ковра и подсвечника. Именно он помогает очень светлой цветовой гамме стать более осязаемой и менее воздушной, добавить ей упорядоченности и геометрии.
Как и остальные комнаты дома детская тоже оформлена в бело-голубой цветовой гамме. В ней — паркетный пол и частичная отделка стен деревом. Интерьер создан с учетом возраста ребенка, но после незначительных изменений может трансформироваться и в комнату старшего школьника.
В ванной комнате черный цвет и металлический блеск решили стать единственными властителями всего интерьера. Необычное ощущение тяжеловесности предметов придает ванной комнате особый шарм, редкий для такого типа помещений. Черный цвет здесь играет и роль маскировщика, ведь такие бытовые вещи, как радиатор отопления и корзина для белья с легкой подачи дизайнера становятся частью общего декоративного замысла.
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