Итальянская классика

Обворожительные и теплые интерьеры в стиле итальянской классики идеально передают очарование былого времени и воспроизводят все самое лучшее золотой эпохи Италии. Здесь и средиземноморское изобилие, и богатство винодельческого особняка, и легкий налет винтажа в лице узоров в стиле ретро и маленьких элементов декора.
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U позволяет нам совершить путешествие в солнечную страну и насладиться красивым эталонным для этой местности интерьером.
Стоит отметить, что данный дом следует называть виллой, а наличие этнических элементов арабского мира напоминает нам о временах шумной морской торговли между Европой и Востоком на Средиземноморье.
Традиционный средиземноморский вариант кухонной мебели, когда вся столешница и фартук оформляются одной керамической плиткой, а кухонные шкафы встраиваются в бетонную конструкцию, создает ощущение натуральности этого итальянского интерьера. Томатный оттенок некоторых предметов декора и мелкой бытовой техники добавляет «перчинки» в охристый интерьер.
Круглый стол и открытые потолочные балки тоже приближают интерьер к настоящей тосканской или средиземноморской вилле в каждом своем нюансе.
Особую атмосферу в доме создает многослойность, ведь PROSTRANSTVO U называется именно студией интерьерного декора, а не дизайна интерьера. Здесь специалисты обращают внимание в первую очередь на образ, настроение и различные украшения интерьера, создавая определенный стиль поэлементно.
Так, в этом проекте используется приятная цветовая гамма, составленная на основе таких очаровательных оттенков, как латте, шоколадный и оливковый. Узор пейсли на обоях в центральном холле создает ретро-настроение, которое влияет на все комнаты дома.
С маленького внутреннего балкончика на втором этаже мы видим двусветное освещение на лестнице и интересные скат крыши над ней, декоративно оформленный деревянными потолочными балками.
Спускаясь по лестнице, можно наслаждаться ретроспективой семейной жизни, фотографиями любимых детей, родственников и домашних животных. Туда же можно добавить и немного исторических фотографий самой Италии для контекста.
Стоит отметить и изысканное использование ковки в интерьере лестничного холла. С ее помощью окно визуально превратилось в балкон, перила лестница приобрели основательность и весь интерьер с помощью светильников стал слегка средневековым.
На мансарде в этом доме расположены спальни и здесь более, чем где-либо чувствуется ощущение давно ушедшего времени. Ретро-расцветки и обои с традиционными узорами позволяют окунуться в стиль, который давно сменился модерном и оттого стал еще более привлекательным и редким.
Бледно-коралловый оттенок, используемый здесь для отделки нижней части стены, вместе с бежевым и оливковым, отлично подходят для оформления спальни супружеской пары. Интересно сочетается здесь и текстиль с TV-панелью, отражающие солнечный свет темно-синим переливом.
В солнечной ванной комнате весеннее настроение царит круглый год, а оригинальное оформление стен декоративной плиткой и нестандартная планировка сразу создают ощущение настоящего итальянского дома. Тумба под раковину, шторы и рама для зеркала тоже выбирались с желанием сделать интерьер истинно итальянским, с оттенками ретро и ощущением средиземноморской ривьеры.
И, напоследок, какая же итальянская вилла может считаться настоящей без семейного очага? В этом проекте он находится на первом этаже, в гостиной комнате и отделан декоративным камнем.
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