Итальянская классика

Обворожительные и теплые интерьеры в стиле итальянской классики идеально передают очарование былого времени и воспроизводят все самое лучшее золотой эпохи Италии. Здесь и средиземноморское изобилие, и богатство винодельческого особняка, и легкий налет винтажа в лице узоров в стиле ретро и маленьких элементов декора.

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U позволяет нам совершить путешествие в солнечную страну и насладиться красивым эталонным для этой местности интерьером.

Стоит отметить, что данный дом следует называть виллой, а наличие этнических элементов арабского мира напоминает нам о временах шумной морской торговли между Европой и Востоком на Средиземноморье.