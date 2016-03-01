Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как изменить свою жизнь, меняя мелочи в квартире?

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в эклектичном стиле
Loading admin actions …

Если вам кажется, что для кардинального изменения качества своей жизни нужно затеять грандиозный ремонт или сложную перепланировку – спешим вас разуверить. Иногда даже самые маленькие перемены в интерьере собственной квартиры влекут за собой колоссальные метаморфозы настроения, самочувствия и жизни в целом.

Предлагаем несколько простых идей, которые помогут вам усовершенствовать дизайн своего жилища, а вместе с тем существенным образом изменить его влияние на всех обитателей. 

Небольшие изменения в интерьере для тех, кто нуждается в грандиозных переменах!

Дыхание весны МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Дыхание весны

МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА

Чтобы сделать свой дом неповторимым и удивительным, подберите для его интерьера уникальные украшения. Для этого совсем не обязательно тратить баснословные средства на покупку эксклюзивных дизайнерских предметов, ведь сделать что-то красивое под силу каждому самостоятельно.

Подумайте, что вам было бы интересно привнести в дизайн квартиры? Возможно, вы увлекаетесь фотографией, плетете макраме или делаете композиции из сухоцветов? А как на счет создания неповторимой мебели из палетт или ненужных ящиков? 

Что бы вы не выбрали для декорирования собственного дома, будьте уверены, что демонстрация личных умений и творческой стороны вашей натуры порадует всех гостей и родственников. 

Переставьте свою мебель в соответсвии с фэн-шуй

Спальная комната, 3d artist, 3d visualizer 3d artist, 3d visualizer Спальня в классическом стиле
3d artist, 3d visualizer

Спальная комната

3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer
3d artist, 3d visualizer

Любители восточной философии с успехом применяют различные учения при обустройства интерьера. Наиболее популярная система для этого – фэн-шуй. Следуя нехитрым правилам, можно кардинально изменить свою жизнь, не потратив ни копейки. Все, что вам потребуется – передвинуть имеющуюся мебель в соответствии с постулатами фэн-шуй.

На первый взгляд положения данной системы могут показаться странными и неэффективными, но положительный опыт многих ее последователей доказывает обратное. Считается, что фэн-шуй помогает правильно распределить потоки энергии в доме и привнести в вашу жизнь много положительных изменений. 

Выберите другой цвет для одной стены

Квартира-студия для молодой пары, Solo Design Studio Solo Design Studio Спальня в скандинавском стиле Бирюзовый
Solo Design Studio

Квартира-студия для молодой пары

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

Очень простой и действенный способ изменить свою жизнь заключается в наполнении пространства новым цветом. Для этого достаточно выкрасить одну из стен в своем доме краской понравившегося оттенка. Именно такой подход вы видите на фото, где представлен интерьер спальни

Поскольку уже доказано влияние цветовой палитры на самочувствие и настроение человека, то, изменяя характер пространства, вы, тем самым, можете изменить свою судьбу. При подборе цвета руководствуйтесь не только личными симпатиями, но и сочетанием выбранной гаммы с общей стилистикой помещения, а также характеристикой цвета. Например, слишком яркие и агрессивные оттенки нужно аккуратно использовать в комнатах, предназначенных для отдыха и детей. 

Купите один восхитительный дизайнерский предмет

homify ГостинаяОсвещение chair,lounge chair,corner chair
homify

homify
homify
homify

Всего один стильный предмет в вашем доме сможет изменить пространство до неузнаваемости. Благодаря смелым идеям современных специалистов по производству мебели и аксессуаров для дома, вы сумеете создать неповторимый дизайн в собственной квартире без особых усилий.

Отличный пример подобного предмета – роскошное кресло, которое вы видите на фото. Стильная мебель яркого цвета станет акцентным элементом пространства и каждый захочет посидеть на нем. Ведь такое кресло не только красивое, но и удобное. 

Уберите ненужные вещи из кухни

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Кухня в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Хлам в любой комнате смотрится некрасиво и угнетающе. Но особенно он портит обстановку на кухне.

Проведите ревизию всего, что находится на полках, в шкафчиках и кладовке. Без всяческого сожаления избавляйтесь от ненужных и старых вещей, которыми вы давно не пользовались. Поверьте – на их место вскоре придут более современных и практичные!

Также постарайтесь максимально освободить от хлама открытые плоскости на кухне и рабочую поверхность. Это сразу же сделает кухню просторнее и визуально больше. Аккуратная обстановка положительно влияет не только на внешний вид комнаты, но и на самочувствие хозяев, что обязательно добавит вам оптимизма и улучшит настроение.

Поменяйте коврик в ванной и шторку для душа

Bien commencer la journée !, Salle de Bains Déco.com Salle de Bains Déco.com Ванная комнатаВанны и душевые Пластик Белый
Salle de Bains Déco.com

Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com
Salle de Bains Déco.com

Существуют различные варианты ограждения душевой зоны. Шторка – самый простой и распространенный из них.

Благодаря огромному разнообразию расцветок данных аксессуаров, а также методов их закрепления, шторка становится не только практичным, но и декоративным предметом в ванной комнате. Яркие модели сделают помещение красочным и молодежным, сдержанные и однотонные – напротив, привнесут в интерьер спокойный и лаконичных характер.

Чтобы не поскользнуться на влажном полу, многие застилают в ванной коврики. Они могут быть совсем маленькими, однако, благодаря приятной текстуре, отлично справятся с возложенными на них функциями. Сочетаясь с шторкой для душа, они превосходно дополнят дизайн ванной комнаты и сделают его целостным и уютным. 

Обновить шторку и коврик – проще простого. Но вы будете удивлены колоссальным преображением пространства своей ванной комнаты после таких изменений. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Разместите новые фотографии в рамках

Departamento CONCEPCION ARENAL, Trua arqruitectura Trua arqruitectura Гостиная в стиле минимализм
Trua arqruitectura

Trua arqruitectura
Trua arqruitectura
Trua arqruitectura

Разнообразные снимки, картины и рисунки в красивых рамках – идеальный декор для стен и полочек в вашем доме. Это не только придает дизайну индивидуальности, но и позволяет время от времени видоизменять композицию.

Для того, чтобы наполнять пространство новыми эмоциями и помнить о самых радостных моментах жизни, рекомендуем размещать в рамках наиболее значимые для вас фотографии. И совсем необязательно ограничиваться снимками родственников, ведь можно запечатлеть красоту природы или домашних питомцев. Главное – окружить себя позитивными эмоциями и вспоминать о ярких моментах в жизни. 

Потратьтесь на изумительное постельное белье

homify Спальная комната Текстиль
homify

homify
homify
homify

Спальная комната – место для долгожданного отдыха и релакса. Именно поэтому стоит уделить огромное внимание созданию расслабляющей обстановки в этой комнате, позаботившись о том, чтобы ничего не отвлекало вас от полноценного сна.

Качественное постельное белье способно в корне изменить ваше восприятие отдыха. Купив дорогой комплект из натуральных материалов, вы не только подарите себе незабываемые тактильные ощущения, но и сделаете сон особенно приятным. 

Доказано благотворное влияние роскошного постельного белья на семейную жизнь. Шелковые подушки и простыни способны возобновить страстные отношения супружеской пары, а также обострить чувственность.

Приведите в порядок свой гардероб

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta Гардеробная в эклектичном стиле
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

Беспорядок в шкафу довольно часто приводит к беспорядку в жизни. Приучите себя аккуратно складывать вещи и не заваливать полки ненужной одеждой, которая стала вам мала или просто разонравилась.

Важное значение для грамотного хранения вещей имеет их организация. Если у вас есть возможность, то отведите под гардеробную отдельную комнату, если же нет – установите в спальне вместительный шкаф с различными секциями. 

Чтобы облегчить себе задачу по ежедневному поиску одежды, размещайте внизу сезонные вещи, а остальные спрячьте подальше. 

Впустите природу в свой дом

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Гостиная в стиле модерн
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Живые растения в доме выполняют эстетическую и практическую функцию.

Во-первых, это красиво. Вне зависимости от разновидностей комнатных цветов, горшки с зеленью всегда выступают отличным декором в помещении любой стилистики.

Во-вторых, растения способны очищать воздух, наполняя комнату кислородом, а некоторые виды даже увлажняют помещение и устраняют вирусы. 

Перед покупкой цветов советуем изучить все тонкости ухода за ними, чтобы обеспечить достойные условия живым украшениям дома и наслаждаться их стремительным ростом и цветением.

​Дом мечты посреди леса
Что бы вы посоветовали изменить в квартире, чтобы привнести в жизнь что-то новое?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо