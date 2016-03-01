Как изменить свою жизнь, меняя мелочи в квартире?

Если вам кажется, что для кардинального изменения качества своей жизни нужно затеять грандиозный ремонт или сложную перепланировку – спешим вас разуверить. Иногда даже самые маленькие перемены в интерьере собственной квартиры влекут за собой колоссальные метаморфозы настроения, самочувствия и жизни в целом.
Предлагаем несколько простых идей, которые помогут вам усовершенствовать дизайн своего жилища, а вместе с тем существенным образом изменить его влияние на всех обитателей.
Чтобы сделать свой дом неповторимым и удивительным, подберите для его интерьера уникальные украшения. Для этого совсем не обязательно тратить баснословные средства на покупку эксклюзивных дизайнерских предметов, ведь сделать что-то красивое под силу каждому самостоятельно.
Подумайте, что вам было бы интересно привнести в дизайн квартиры? Возможно, вы увлекаетесь фотографией, плетете макраме или делаете композиции из сухоцветов? А как на счет создания неповторимой мебели из палетт или ненужных ящиков?
Что бы вы не выбрали для декорирования собственного дома, будьте уверены, что демонстрация личных умений и творческой стороны вашей натуры порадует всех гостей и родственников.
Любители восточной философии с успехом применяют различные учения при обустройства интерьера. Наиболее популярная система для этого – фэн-шуй. Следуя нехитрым правилам, можно кардинально изменить свою жизнь, не потратив ни копейки. Все, что вам потребуется – передвинуть имеющуюся мебель в соответствии с постулатами фэн-шуй.
На первый взгляд положения данной системы могут показаться странными и неэффективными, но положительный опыт многих ее последователей доказывает обратное. Считается, что фэн-шуй помогает правильно распределить потоки энергии в доме и привнести в вашу жизнь много положительных изменений.
Очень простой и действенный способ изменить свою жизнь заключается в наполнении пространства новым цветом. Для этого достаточно выкрасить одну из стен в своем доме краской понравившегося оттенка. Именно такой подход вы видите на фото, где представлен интерьер спальни.
Поскольку уже доказано влияние цветовой палитры на самочувствие и настроение человека, то, изменяя характер пространства, вы, тем самым, можете изменить свою судьбу. При подборе цвета руководствуйтесь не только личными симпатиями, но и сочетанием выбранной гаммы с общей стилистикой помещения, а также характеристикой цвета. Например, слишком яркие и агрессивные оттенки нужно аккуратно использовать в комнатах, предназначенных для отдыха и детей.
Всего один стильный предмет в вашем доме сможет изменить пространство до неузнаваемости. Благодаря смелым идеям современных специалистов по производству мебели и аксессуаров для дома, вы сумеете создать неповторимый дизайн в собственной квартире без особых усилий.
Отличный пример подобного предмета – роскошное кресло, которое вы видите на фото. Стильная мебель яркого цвета станет акцентным элементом пространства и каждый захочет посидеть на нем. Ведь такое кресло не только красивое, но и удобное.
Хлам в любой комнате смотрится некрасиво и угнетающе. Но особенно он портит обстановку на кухне.
Проведите ревизию всего, что находится на полках, в шкафчиках и кладовке. Без всяческого сожаления избавляйтесь от ненужных и старых вещей, которыми вы давно не пользовались. Поверьте – на их место вскоре придут более современных и практичные!
Также постарайтесь максимально освободить от хлама открытые плоскости на кухне и рабочую поверхность. Это сразу же сделает кухню просторнее и визуально больше. Аккуратная обстановка положительно влияет не только на внешний вид комнаты, но и на самочувствие хозяев, что обязательно добавит вам оптимизма и улучшит настроение.
Существуют различные варианты ограждения душевой зоны. Шторка – самый простой и распространенный из них.
Благодаря огромному разнообразию расцветок данных аксессуаров, а также методов их закрепления, шторка становится не только практичным, но и декоративным предметом в ванной комнате. Яркие модели сделают помещение красочным и молодежным, сдержанные и однотонные – напротив, привнесут в интерьер спокойный и лаконичных характер.
Чтобы не поскользнуться на влажном полу, многие застилают в ванной коврики. Они могут быть совсем маленькими, однако, благодаря приятной текстуре, отлично справятся с возложенными на них функциями. Сочетаясь с шторкой для душа, они превосходно дополнят дизайн ванной комнаты и сделают его целостным и уютным.
Обновить шторку и коврик – проще простого. Но вы будете удивлены колоссальным преображением пространства своей ванной комнаты после таких изменений.
Разнообразные снимки, картины и рисунки в красивых рамках – идеальный декор для стен и полочек в вашем доме. Это не только придает дизайну индивидуальности, но и позволяет время от времени видоизменять композицию.
Для того, чтобы наполнять пространство новыми эмоциями и помнить о самых радостных моментах жизни, рекомендуем размещать в рамках наиболее значимые для вас фотографии. И совсем необязательно ограничиваться снимками родственников, ведь можно запечатлеть красоту природы или домашних питомцев. Главное – окружить себя позитивными эмоциями и вспоминать о ярких моментах в жизни.
Спальная комната – место для долгожданного отдыха и релакса. Именно поэтому стоит уделить огромное внимание созданию расслабляющей обстановки в этой комнате, позаботившись о том, чтобы ничего не отвлекало вас от полноценного сна.
Качественное постельное белье способно в корне изменить ваше восприятие отдыха. Купив дорогой комплект из натуральных материалов, вы не только подарите себе незабываемые тактильные ощущения, но и сделаете сон особенно приятным.
Доказано благотворное влияние роскошного постельного белья на семейную жизнь. Шелковые подушки и простыни способны возобновить страстные отношения супружеской пары, а также обострить чувственность.
Беспорядок в шкафу довольно часто приводит к беспорядку в жизни. Приучите себя аккуратно складывать вещи и не заваливать полки ненужной одеждой, которая стала вам мала или просто разонравилась.
Важное значение для грамотного хранения вещей имеет их организация. Если у вас есть возможность, то отведите под гардеробную отдельную комнату, если же нет – установите в спальне вместительный шкаф с различными секциями.
Чтобы облегчить себе задачу по ежедневному поиску одежды, размещайте внизу сезонные вещи, а остальные спрячьте подальше.
Живые растения в доме выполняют эстетическую и практическую функцию.
Во-первых, это красиво. Вне зависимости от разновидностей комнатных цветов, горшки с зеленью всегда выступают отличным декором в помещении любой стилистики.
Во-вторых, растения способны очищать воздух, наполняя комнату кислородом, а некоторые виды даже увлажняют помещение и устраняют вирусы.
Перед покупкой цветов советуем изучить все тонкости ухода за ними, чтобы обеспечить достойные условия живым украшениям дома и наслаждаться их стремительным ростом и цветением.