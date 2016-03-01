Как изменить свою жизнь, меняя мелочи в квартире?

Если вам кажется, что для кардинального изменения качества своей жизни нужно затеять грандиозный ремонт или сложную перепланировку – спешим вас разуверить. Иногда даже самые маленькие перемены в интерьере собственной квартиры влекут за собой колоссальные метаморфозы настроения, самочувствия и жизни в целом.

Предлагаем несколько простых идей, которые помогут вам усовершенствовать дизайн своего жилища, а вместе с тем существенным образом изменить его влияние на всех обитателей.