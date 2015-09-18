юрта в подмосковье

Соскучились по нестандартным проектам? Архитектурное бюро и дизайн-студия «Линия 8» радует всех любителей креатива вариантом современной юрты в Подмосковье. Необычная форма и планировка, а также конусная крыша из искусственной соломы придают этому дому особенное настроение.
Сам дом имеет площадь в 170 квадратных метров, пять спален на одном только цокольном этаже и отдельную прачечную. Современный уровень комфорта подразумевает наличие благоустроенной зоны вокруг коттеджа — декоративный водоем, садово-парковую зону, клумбы и целебные хвойные деревья. Заглянем внутрь?
Дом расположен в очень красивом месте, где не только сосновый бор создает нужное для эко-коттеджа настроение, но и соседние дома часто оформлены с любовью к окружающему миру. Выбор подходящего места и участка для столь душевного проекта, близкого к природе и созданного для наслаждению ею, является основополагающим вопросом.
На этой фотографии отлично видна парадная лестница с перилами из натурального дерева и столь контрастная к окружающей природе отделка декоративным кирпичом грифельного цвета. Он же использован для обустройства площадки перед водоемом.
Эта гостиная идеальна для семьи с маленькими детьми, благодаря панорамным окнам она открыта как для других мест дома, так и для природы. Эта зона проходная, отсюда очень легко попасть в другие комнаты, а у малышей будет много простора для игр на всем первом этаже здания, включая летние террасы, веранды и сад.
В столовой — прекрасный вид на лесной массив, идеально подходящий для обедов в обществе близких людей и совместного наслаждения собственным домом на природе.
Планировка первого этажа очень необычна. Гостиная, столовая и кухня расположены по кругу вокруг небольшого кабинета на чердачном этаже и лестницы на цокольный этаж. Еще более креативной планировку делают утопленные в дом веранда и крыльцо, а особый эффект придают открытые потолочные балки конусной крыши. На ней, кстати, есть встроенная подсветка, которая вечером превращает коттедж в тропическое бунгало.
Светлая и просторная кухня также имеет необычную форму гарнитура за счет отдельного модуля, встроенного в центре комнаты. Здесь располагается варочная панель, которая слегка утоплена в стену по типу настоящей печи.
Основные рабочие поверхности расположились вдоль окна и в зоне барной стойки. Она находится прямо возле выхода в сад и с удовольствием используется детьми летом для легким перекусов между играми на свежем воздухе.
Хозяйская спальня — под открытой крышей и имеет отдельный выход в сад, к месту летнего отдыха. Здесь прослеживается стремление к эко-минимализму и минимуму мебели и предметов декора. На первый план выходит вид из окна на окружающую природу и очарование натуральных материалов — дерева и камня.
Одна из пяти спален, расположенных на цокольном этаже, оформлена в стиле прованс в бело-голубой цветовой гамме. Для декора использовались лишь два типа тканей — один для постельного белья и римских штор, а — второй для обоев и обивки мягкой мебели.
Эта ванная комната на цокольном этаже оформлена в натуральных коричневых тонах. Увеличить помещение без окна позволяет большое зеркало во всю длину короткой стены, и ощущение эко-ретрита не покидает вас даже здесь.
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