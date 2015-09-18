юрта в подмосковье

Соскучились по нестандартным проектам? Архитектурное бюро и дизайн-студия «Линия 8» радует всех любителей креатива вариантом современной юрты в Подмосковье. Необычная форма и планировка, а также конусная крыша из искусственной соломы придают этому дому особенное настроение.

Сам дом имеет площадь в 170 квадратных метров, пять спален на одном только цокольном этаже и отдельную прачечную. Современный уровень комфорта подразумевает наличие благоустроенной зоны вокруг коттеджа — декоративный водоем, садово-парковую зону, клумбы и целебные хвойные деревья. Заглянем внутрь?