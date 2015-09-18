Дом-конфетти в Сочи

Яркий, непредсказуемый и очень современный дизайн коттеджа в Сочи порадует вас глянцевым блеском интерьера и оригинальными элементами. Дизайн-студия KREAZON создала что-то совершенно новое, не подходящее под рамки определенного стиля, и потому свежее и особенно интересное.

В целом, креативные проекты делятся на два типа — эпатажные и современные. Эпатажные хотят всем своим видом доказать свою оригинальность, значимость и необычность, а современные служат цели разнообразить будничную жизнь и стать прекрасным местом для отдыха семьи после трудового дня. Этот проект дома-конфетти в Сочи из последней группы, которые так и манят своей нестандартностью и заставляют вглядываться в каждую деталь, чтобы определить: «А как же эта красота была сделана?».

Команда homify благодарит студию KREAZON за предоставленные фото-материалы и удовольствие от просмотра их проекта.