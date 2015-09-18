Дом-конфетти в Сочи

Яркий, непредсказуемый и очень современный дизайн коттеджа в Сочи порадует вас глянцевым блеском интерьера и оригинальными элементами. Дизайн-студия KREAZON создала что-то совершенно новое, не подходящее под рамки определенного стиля, и потому свежее и особенно интересное.
В целом, креативные проекты делятся на два типа — эпатажные и современные. Эпатажные хотят всем своим видом доказать свою оригинальность, значимость и необычность, а современные служат цели разнообразить будничную жизнь и стать прекрасным местом для отдыха семьи после трудового дня. Этот проект дома-конфетти в Сочи из последней группы, которые так и манят своей нестандартностью и заставляют вглядываться в каждую деталь, чтобы определить: «А как же эта красота была сделана?».
Команда homify благодарит студию KREAZON за предоставленные фото-материалы и удовольствие от просмотра их проекта.
Общая комната на первом этаже очень эффективно совмещает в себе самые различные роли — гостиной, лоджии, кухни, столовой и даже лестничного холла. Между каждой из зон есть достаточно широкие проходы, а все главные зоны расположены по углам и не являются проходными.
В прохладный и светлый интерьер дизайнером были внесены осенние нотки в виде ярких картин и люстры в гостиной, чтобы создать интересное сочетание цветов и материалов. Именно так минимализм становится более семейным, а серо-голубой превращается в легкий небесный оттенок.
Панорамный вид на море обеспечивается сплошным остеклением главной стены, а по всему дому расставлены предметы декора из цветного стекла. Лестница предусмотрительно снабжена стеклянным экраном со стороны столовой, который, кстати, практически незаметен.
На этой фотографии особенно видно, как цветное стекло преображает монохромный голубой интерьер. Начинается этот маскарад еще в прихожей с небольшого настенного светильника, продолжается в виде декоративных ваз на кухне и раскрывается в полной мере в гостиной в виде часов, люстры и ковра.
Благодаря выбранному современному оформлению, такие предметы как вытяжка и кондиционер не бросаются в глаза, а как будто являются полноценной и почти декоративной частью интерьера.
Еще один привлекательный момент в этом проекте — встроенная подсветка. Она расположена на потолке в двух видах и освещает ступени лестницы. Последняя выглядит абсолютно футуристично поздно вечером.
Главной изюминкой расположения дома является панорамный вид на море, который и был взят за основу голубого интерьера. Море, небо, воздух и солнечный свет буквально проникают в квартиру со всей своей прекрасной летней энергетикой.
Зеленые насаждения расположены как на самом участке, так и на соседнем (ближе к морю), что позволяет наслаждаться их прекрасным расслабляющим эффектом в виде цвето-терапии.
Интересные формы мебели на кухне отсылают нас к ретро-футуристичному стилю, с его резкими изгибами и геометричными орнаментами. Такой стиль к тому же позволяет создать очень функциональные пространства, с минимумом чисто декоративных вещей, и отлично подходит для таких зон, как кухня и коридор.
В ванной комнате продолжается игра с цветным стеклом, на этот раз из него изготовлена сама раковина. Вода в ней кажется лазурно-синего цвета и как будто подсвечивается собственным сиянием, отражая к тому же и свет многочисленных ламп в комнате.
Уютная хозяйская спальня декорирована в более спокойных розовых тонах, романтичных и домашних одновременно. Такой интерьер прекрасно подойдет молодой семейной паре, которая хочет иметь и стильный, и уютный интерьер.
Небольшая зона отдыха со стороны моря расположена на участке, прилегающем к дому. Здесь — терраса с шезлонгами, бассейн и клумба с пальмой. Стеклянный заборчик дает возможность видеть море через прозрачное стекло, при этом обеспечивая безопасность. Сказка, а не жизнь!
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