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Дом-конфетти в Сочи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Конфети, Креазон Креазон Гостиная в стиле минимализм
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Яркий, непредсказуемый и очень современный дизайн коттеджа в Сочи порадует вас глянцевым блеском интерьера и оригинальными элементами. Дизайн-студия KREAZON создала что-то совершенно новое, не подходящее под рамки определенного стиля, и потому свежее и особенно интересное.

В целом, креативные проекты делятся на два типа — эпатажные и современные. Эпатажные хотят всем своим видом доказать свою оригинальность, значимость и необычность, а современные служат цели разнообразить будничную жизнь и стать прекрасным местом для отдыха семьи после трудового дня. Этот проект дома-конфетти в Сочи из последней группы, которые так и манят своей нестандартностью и заставляют вглядываться в каждую деталь, чтобы определить: «А как же эта красота была сделана?».

Команда homify благодарит студию KREAZON за предоставленные фото-материалы и удовольствие от просмотра их проекта.

Гостиная

Конфети, Креазон Креазон Гостиная в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

Общая комната на первом этаже очень эффективно совмещает в себе самые различные роли — гостиной, лоджии, кухни, столовой и даже лестничного холла. Между каждой из зон есть достаточно широкие проходы, а все главные зоны расположены по углам и не являются проходными.

В прохладный и светлый интерьер дизайнером были внесены осенние нотки в виде ярких картин и люстры в гостиной, чтобы создать интересное сочетание цветов и материалов. Именно так минимализм становится более семейным, а серо-голубой превращается в легкий небесный оттенок.

Панорамный вид на море обеспечивается сплошным остеклением главной стены, а по всему дому расставлены предметы декора из цветного стекла. Лестница предусмотрительно снабжена стеклянным экраном со стороны столовой, который, кстати, практически незаметен.

Общий план первого этажа

Конфети, Креазон Креазон Гостиная в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

На этой фотографии особенно видно, как цветное стекло преображает монохромный голубой интерьер. Начинается этот маскарад еще в прихожей с небольшого настенного светильника, продолжается в виде декоративных ваз на кухне и раскрывается в полной мере в гостиной в виде часов, люстры и ковра.

Благодаря выбранному современному оформлению, такие предметы как вытяжка и кондиционер не бросаются в глаза, а как будто являются полноценной и почти декоративной частью интерьера.

Еще один привлекательный момент в этом проекте — встроенная подсветка. Она расположена на потолке в двух видах и освещает ступени лестницы. Последняя выглядит абсолютно футуристично поздно вечером.

Панорамный вид на море

Конфети, Креазон Креазон Гостиная в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

Главной изюминкой расположения дома является панорамный вид на море, который и был взят за основу голубого интерьера. Море, небо, воздух и солнечный свет буквально проникают в квартиру со всей своей прекрасной летней энергетикой.

Зеленые насаждения расположены как на самом участке, так и на соседнем (ближе к морю), что позволяет наслаждаться их прекрасным расслабляющим эффектом в виде цвето-терапии.

Кухня

Конфети, Креазон Креазон Кухня в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

Интересные формы мебели на кухне отсылают нас к ретро-футуристичному стилю, с его резкими изгибами и геометричными орнаментами. Такой стиль к тому же позволяет создать очень функциональные пространства, с минимумом чисто декоративных вещей, и отлично подходит для таких зон, как кухня и коридор.

Ванная комната

Конфети, Креазон Креазон Ванная комната в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

В ванной комнате продолжается игра с цветным стеклом, на этот раз из него изготовлена сама раковина. Вода в ней кажется лазурно-синего цвета и как будто подсвечивается собственным сиянием, отражая к тому же и свет многочисленных ламп в комнате.

Спальня на мансарде

Конфети, Креазон Креазон Спальня в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

Уютная хозяйская спальня декорирована в более спокойных розовых тонах, романтичных и домашних одновременно. Такой интерьер прекрасно подойдет молодой семейной паре, которая хочет иметь и стильный, и уютный интерьер.

Бассейн и терраса для отдыха

Конфети, Креазон Креазон Бассейн в стиле минимализм
Креазон

Конфети

Креазон
Креазон
Креазон

Небольшая зона отдыха со стороны моря расположена на участке, прилегающем к дому. Здесь — терраса с шезлонгами, бассейн и клумба с пальмой. Стеклянный заборчик дает возможность видеть море через прозрачное стекло, при этом обеспечивая безопасность. Сказка, а не жизнь!

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