Классический коттедж в Дагомысе

Классический экстерьер с камнем на уголках и коваными перилами на крыльце и балконе выглядит победоносно. Цоколь украшен гранитными плитами, а мощеная площадка перед домом тоже выложена натуральным камнем.

Особенно изысканно выглядит балкон на втором этаже, имеющий полукруглую форму и слегка утопленный в само здание. Привлекательна и веранда под крышей рядом с крыльцом. На нее можно выйти из дома через большие стеклянные двери.

Парадным фасадом дом обращен к лесу, небольшому газону и хвойным насаждениям, что позволяет при прогулках по своему имению наслаждаться его красотой, тогда как многие проекты обращены к проезжей части.