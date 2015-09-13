Классический коттедж в Дагомысе

Дом в стиле русской буржуазии на черноморском побережье обещает показать вам лучшие приемы в дизайне интерьера в классическом стиле. Дизайн-студия КРЕАЗОН спроектировала и реализовала данный проект в Дагомысе, очаровательном прибрежном поселке, утопающем в зелени.
От изобилия местной природы классический стиль выглядит еще более изысканным и живописным, а интерьеры блестят и переливаются в лучах яркого южного солнца. Совершая виртуальную фото-прогулку по данном проекту, не забывайте, что море здесь совсем близко…
Классический экстерьер с камнем на уголках и коваными перилами на крыльце и балконе выглядит победоносно. Цоколь украшен гранитными плитами, а мощеная площадка перед домом тоже выложена натуральным камнем.
Особенно изысканно выглядит балкон на втором этаже, имеющий полукруглую форму и слегка утопленный в само здание. Привлекательна и веранда под крышей рядом с крыльцом. На нее можно выйти из дома через большие стеклянные двери.
Парадным фасадом дом обращен к лесу, небольшому газону и хвойным насаждениям, что позволяет при прогулках по своему имению наслаждаться его красотой, тогда как многие проекты обращены к проезжей части.
Просторный главный холл, залитый светом и полный сказочных отражений, выглядит роскошно. Колонны, визуально разделяющие его на две зоны, оформлены в арки для декоративного эффекта.
Все элементы интерьера холла декорированы в одной цветовой гамме, включающей в себя позолоту и темно-оливковый оттенок. Обратите внимание и на то, что эти цвета являются акцентными, а отделка помещения произведена в белом и бежевых тонах для сохранения ощущения простора.
Изысканная гостиная с декоративным розовым панно на главной стене напоминает покои арабского шейха. Арабские элементы, такие как узор на ковре, бахрома на подушках и их большое количество вносят в традиционный европейский интерьер необходимый колорит.
Мебель куплена в тон к дверям и камину и прекрасно подобрана по оттенку, а золотые элементы декора повторяются здесь повсеместно — в раме зеркала, вазе, обрамлении камина.
Большая кухня из нескольких элементов оформлена в ванильной цветовой гамме под стать остальным комнатам дома. Здесь чувствуется любовь к традициям, классической роскоши и красоте.
Гарнитур состоит из основного модуля со встроенным холодильником, раковиной и плитой, а также кухонного острова с барной стойкой и углового модуля с духовым шкафом и местом для чайника или кофемашины. Здесь образуется чайный уголок, где можно быстро приготовить все необходимое для 5'o clock или кофе-брейка.
Интерьеры этой комнаты украшены настенным панно с видами тосканской Италии и нежно-голубыми шторами, создающими здесь слегка иное настроение, чем в соседней кухне.
Все приватные спальни и ванные комнаты находятся на втором этаже и имеют красивый вид на участок, бассейн и прилегающий лесной массив. Они тоже оформлены в классическом стиле и традиционной цветовой гамме, например, как эта.
В ванной комнате особенно интересна душевая кабина, на стенах которой — декоративная мозаика с эффектном перламутра. Здесь царит атмосфера Древнего Рима или Древней Греции, приморский антураж и неизменная роскошь.
А еще на участке вы найдете беседку для большой компании, бассейн и игровой городок для детей. В целом весь дом располагает к отдыху — просторные комнаты, изысканные интерьеры и качественная отделка действуют на человека почти магическим образом, успокаивая и помогая поверить в волшебство и вечное лето.
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