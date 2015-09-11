Русский минимализм

В этом доме вы найдете сразу несколько популярных стилей дизайна интерьера, собранных под одной крышей деревянного дома. Дизайн-бюро Lavka-design радует нас интересным миксом, который в итоге можно назвать новым русским минимализмом в загородном строительстве.
История нашего дизайна в принципе такова, что, копируя различные элементы из других культур и традиций, мы создаем что-то совершенно новое на их основе. В этом доме вы найдете рустик, немного ковбойского антуража, этнические элементы и даже спальню в стиле американский винтаж. Посмотрим, как все это уместилось под одной крышей?
Мы выражаем особую благодарность дизайнерам за фотографии и удовольствие, доставленное команде homify и читателям при их просмотре.
Открытая планировка гостиной позволяет создать несколько зон для отдыха и развлечений в одном помещении. Одно из них находится прямо у привлекательного стеклянного камина и имеет слегка ковбойский уклон. Стиль Среднего Запада США характеризуется винтажной мебелью, кожаной обивкой мягкой мебели, железными аксессуарами и светильниками, а даже шкурами в виде ковров или декора.
Здесь ковбойский стиль смешан с современным деревянным минимализмом, который добавляет ему симметрии и геометрической эстетики, которая отсутствует в оригинале. Так интерьер получается полноценным, упорядоченным, потому что дизайнеры выбирают лучшие элементы из обоих стилей.
Кухня в стиле рустик напоминает теплые современные испанские интерьеры в сельской местности, которые особенно славятся своим средиземноморским антуражем. Здесь, как в испанских, есть брутальность натурального дерева, минималистичные фасады и большое количество рабочих поверхностей, а монохромное оформление делает интерьер еще и очень изысканным.
Этот интерьер может похвастаться этническими элементами — светильниками, декором и оригинальной мозаичной плиткой на полу в форме сот. Столовая группа продолжает настроение дизайна на кухне, и в целом интерьер, вместе со своей оригинальностью, чудесно вписывается в общий облик проекта.
В ванной темные элементы накладываются друг на друга, создавая многослойный декор, эффектно отличающийся на фоне светлых интерьеров, что мы смотрели ранее.
Особенно заметна мозаика в зоне душевой кабины, которая блестит всеми оттенками серого и черного благодаря большому количеству солнечного света в ванной комнате.
Одна из спален оформлена в ретро-стиле американский винтаж, в рамках которого воссоздается атмосфера целой эпохи из жизни США. Эталонным считается шоколадно-багряный интерьер с черными элементами, железно-металлическим декором и брутальными украшениями. В этой спальне дизайнеры особенно аккуратно вписали такой образ в интерьер деревянного сруба, сохранив аутентичность обоих направлений в дизайне.
Ванная при спальне тоже оформлена в темных тонах, но с восточным этническим уклоном. Последний выдает мозаика на полу, узорная рама для зеркала и форма раковины и столика под ней, напоминающая интерьеры лучших мальдивских отелей.
Этот проект разбивает все наши представления о том, каким должен быть интерьер современного сруба и буквально расширяет наши горизонты на мили вперед. Теперь мы видим, что для настоящих профессионалов нет предела, а на вдохновении действительно можно свернуть горы или создать вот такой потрясающий проект, вобравший в себя несколько культур.
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