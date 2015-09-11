Русский минимализм

В этом доме вы найдете сразу несколько популярных стилей дизайна интерьера, собранных под одной крышей деревянного дома. Дизайн-бюро Lavka-design радует нас интересным миксом, который в итоге можно назвать новым русским минимализмом в загородном строительстве.

История нашего дизайна в принципе такова, что, копируя различные элементы из других культур и традиций, мы создаем что-то совершенно новое на их основе. В этом доме вы найдете рустик, немного ковбойского антуража, этнические элементы и даже спальню в стиле американский винтаж. Посмотрим, как все это уместилось под одной крышей?

Мы выражаем особую благодарность дизайнерам за фотографии и удовольствие, доставленное команде homify и читателям при их просмотре.