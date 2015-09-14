Усадьба в поселке Сосновый Бор

Изысканная комната, оформленная в теплых природных тонах, является библиотекой. Анфиладная планировка комнат дает возможность увидеть нам на фотографии и столовую, речь о которой пойдет ниже.

Для отделки стен в библиотеке был выбран аппетитный трюфельный оттенок. Благодаря ему в просторной и светлой комнате образуется нужный для настроения полумрак, особенно очаровательный вечером.