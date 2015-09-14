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Усадьба в поселке Сосновый Бор

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
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Потрясающая усадьба, оформленная со страстью к французской культуре и американскому размаху понравится даже тем, кто никогда не питал слабости к загородным особнякам. Авторы проекта Cеров Егор и компания «Décor&Design» под руководством Татьяны Бабенко создали этот уголок кристально чистого вкуса в поселке Сосновый Бор, Одинцовский район.

Французская аристократия

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Общая площадь здания в 1286 квадратных метров занимает 3 уровня и просторную поляну посреди соснового леса. Здесь царят собственные правила хозяев, как в дизайне, так и в образе жизни.

Парадный холл

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Проходя в залы особняка, мы чувствуем сильное влияние стиля ар-деко — глянцевого, истинно французского и эффектного. Зеркальная мебель, черно-белая гамма отделки пола и традиционный круглый столик посреди лестничного холла создают ощущение забытого новым поколением идеального интерьера. Стиль ар-деко на всех его любителей влияет одинаково. Он вдохновляет на красивую жизнь и вносит в каждую комнату праздничную атмосферу.

Библиотека с камином

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Изысканная комната, оформленная в теплых природных тонах, является библиотекой. Анфиладная планировка комнат дает возможность увидеть нам на фотографии и столовую, речь о которой пойдет ниже.

Для отделки стен в библиотеке был выбран аппетитный трюфельный оттенок. Благодаря ему в просторной и светлой комнате образуется нужный для настроения полумрак, особенно очаровательный вечером.

Кухня

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Американский уровень комфорта, о котором мы говорили в самом начале, особенно заметен на кухне. Эта комната оформлена в стиле французских особняков, но если ранее она использовалась десятком слуг, то теперь принадлежит лишь хозяйке или ее личному повару.

Столовая

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Шинуазери́ (от фр. chinoiserie) — особый вид обоев, который использует для украшения исключительно китайские мотивы. В основном речь идет об изображениях птиц и растений, людей и архитектуры. Стилистических приемов средневековой китайской культуры часто имели место в богатых особняках Франции и Великобритании во времена колонизации и оживленной торговли с Востоком.

В этой столовой мы видим прекрасный пример таких обоев в цвете желтого сорбета. Они украшают стены между высоких окон.

Главная спальня

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Дымчато-серый оттенок создает в спальне хозяев более современное настроение. Ар-деко в этой комнате более минималистичен и становится идеальной возможностью для создания максимально расслабляющей комнаты. Стоит отметить и дополнительную зону для отдыха в спальне с мягкой мебелью, которая отлично дополняют основной ансамбль.

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Будуар

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Ванная комната особняка и вовсе собрала все самое лучшее из французского стиля ар-деко в самом великолепном сочетании. Обои шинуазери, зеркальная мебель, расстекловка окон, отдельная ванная чаша и изысканное сочетание белого, черного и бежевого создает из одной маленькой комнаты предел мечтаний для многих почитателей стиля.

Сложная отделка стен, состоящая из обоев, нескольких декоративных деревянных элементов и панелей, а также зеркал, визуально разделяет помещение на разные по функциональности уголки и при этом создает эталонный интерьер в стиле ар-деко.

Детская для мальчика

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

Традиционная детская для мальчика окрашена в небесно-голубой и спроектирована с учетом взросления ребенка, включая школьный возраст. Таким образом малыш будет расти в стабильной обстановке, когда его детская становится его личным неизменным миром и оплотом, что дает ребенку ощущение безопасности.

Детская для девочки

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”, Серов Егор Серов Егор
Серов Егор

Николина Гора, пос.”Cосновый Бор”

Серов Егор
Серов Егор
Серов Егор

В детской дочери самым эффектным ходом было создание спального места по-французски, обрамленного двумя книжными стеллажами. Использование яркого объемного текстиля — тоже традиционный ход для детской во Франции.

В целом проект усадьбы в Сосновом Бору получился потрясающей стилизацией настоящего французского особняка, прогуливаясь по комнатам которого, можно действительно забыть, в какой стране ты находишься.

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