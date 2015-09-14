Усадьба в поселке Сосновый Бор

Потрясающая усадьба, оформленная со страстью к французской культуре и американскому размаху понравится даже тем, кто никогда не питал слабости к загородным особнякам. Авторы проекта Cеров Егор и компания «Décor&Design» под руководством Татьяны Бабенко создали этот уголок кристально чистого вкуса в поселке Сосновый Бор, Одинцовский район.
Общая площадь здания в 1286 квадратных метров занимает 3 уровня и просторную поляну посреди соснового леса. Здесь царят собственные правила хозяев, как в дизайне, так и в образе жизни.
Проходя в залы особняка, мы чувствуем сильное влияние стиля ар-деко — глянцевого, истинно французского и эффектного. Зеркальная мебель, черно-белая гамма отделки пола и традиционный круглый столик посреди лестничного холла создают ощущение забытого новым поколением идеального интерьера. Стиль ар-деко на всех его любителей влияет одинаково. Он вдохновляет на красивую жизнь и вносит в каждую комнату праздничную атмосферу.
Изысканная комната, оформленная в теплых природных тонах, является библиотекой. Анфиладная планировка комнат дает возможность увидеть нам на фотографии и столовую, речь о которой пойдет ниже.
Для отделки стен в библиотеке был выбран аппетитный трюфельный оттенок. Благодаря ему в просторной и светлой комнате образуется нужный для настроения полумрак, особенно очаровательный вечером.
Американский уровень комфорта, о котором мы говорили в самом начале, особенно заметен на кухне. Эта комната оформлена в стиле французских особняков, но если ранее она использовалась десятком слуг, то теперь принадлежит лишь хозяйке или ее личному повару.
Шинуазери́ (от фр. chinoiserie) — особый вид обоев, который использует для украшения исключительно китайские мотивы. В основном речь идет об изображениях птиц и растений, людей и архитектуры. Стилистических приемов средневековой китайской культуры часто имели место в богатых особняках Франции и Великобритании во времена колонизации и оживленной торговли с Востоком.
В этой столовой мы видим прекрасный пример таких обоев в цвете желтого сорбета. Они украшают стены между высоких окон.
Дымчато-серый оттенок создает в спальне хозяев более современное настроение. Ар-деко в этой комнате более минималистичен и становится идеальной возможностью для создания максимально расслабляющей комнаты. Стоит отметить и дополнительную зону для отдыха в спальне с мягкой мебелью, которая отлично дополняют основной ансамбль.
Ванная комната особняка и вовсе собрала все самое лучшее из французского стиля ар-деко в самом великолепном сочетании. Обои шинуазери, зеркальная мебель, расстекловка окон, отдельная ванная чаша и изысканное сочетание белого, черного и бежевого создает из одной маленькой комнаты предел мечтаний для многих почитателей стиля.
Сложная отделка стен, состоящая из обоев, нескольких декоративных деревянных элементов и панелей, а также зеркал, визуально разделяет помещение на разные по функциональности уголки и при этом создает эталонный интерьер в стиле ар-деко.
Традиционная детская для мальчика окрашена в небесно-голубой и спроектирована с учетом взросления ребенка, включая школьный возраст. Таким образом малыш будет расти в стабильной обстановке, когда его детская становится его личным неизменным миром и оплотом, что дает ребенку ощущение безопасности.
В детской дочери самым эффектным ходом было создание спального места по-французски, обрамленного двумя книжными стеллажами. Использование яркого объемного текстиля — тоже традиционный ход для детской во Франции.
В целом проект усадьбы в Сосновом Бору получился потрясающей стилизацией настоящего французского особняка, прогуливаясь по комнатам которого, можно действительно забыть, в какой стране ты находишься.
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