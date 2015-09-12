Французская квартира

Сочная классика от Nataly Komova ждет вас в статье о том, как найти подходящую цветовую гамму для классического интерьера в городской квартире.
Ранее французские особняки и шато оформлялись в самых разных цветовых решениях, которые на сейчас уже вышли из моды или просто не подходят под маленькие помещения. Тем не менее, любителей классики среди хозяев квартир очень много, и один из главных вопросов, который стоит перед ними, является именно выбором цветовой гаммы.
В этом проекте дизайнер сочетает пастельные оттенки Франции и разбавляет их насыщенными лазурным и сливовым в обивке мягкой мебели в гостиной. Чудесное решение для тех, кто хочет создать яркий, но французский интерьер, избежав при этом войны между двумя противоположностями — стариной и новыми трендами.
Эта гостиная комната больше напоминает шкатулку с драгоценностями, чем обычную жилую комнату в многоэтажном доме. Являясь проходной, она использует это обстоятельство, чтобы со вкусом и изяществом имитировать анфиладную планировку старинных особняков.
Для декора в этой комнате была отведена отдельная стена с фальш-камином, зеркальной отделкой дымохода и библиотекой. На полочке — фотографии семьи, традиционные настольные часы и лампа. По-настоящему классический ансамбль!
Кресло находится возле библиотеки и является небольшим уголком для чтения в свободное время. Кроме того, оно еще и один из главных цветовых акцентов в комнате, наравне с диваном и картиной над ним. Сливовый цвет достаточно глубокий, чтобы выглядеть роскошно, и при этом он очень модный в этом сезоне. Данный оттенок скорее напоминает сливовое вино, которое отлично бы подошло в этот интерьер по антуражу и в натуральном виде.
Книги на полках расставлены с учетом их внешнего вида, так же как и другие предметы декора. Все, что выделяется из общего пастельного настроения, хранится на закрытых полках. Такой ход не только делает библиотеку аккуратной на вид, но и дает каждой вещи свое законное место на долгое время.
Французский антураж этой кухне добавляют обеденная зона и барная стойка у подоконника, а вот сам гарнитур выполнен в стиле минимализм. Такое сочетание подходит для маленьких комнат, где кухня в стиле барокко смотрелась бы слишком крупной.
В целом светлая кухня приучает к порядку и производит потрясающее впечатление не только на гостей, но и на самих хозяев. Если у вас когда-нибудь была светлая кухня, вы наверняка знаете, что уже не согласитесь на меньшее.
Во второй небольшой спальне находится гостевая комната с диваном и пианино. Здесь царит почти музейная атмосфера, благодаря натуральному паркету, изысканным люстрам и картинам на стенах. Вносит свой вклад и декоративная расстекловка зеркала шкафа-купе, традиционная для французской классики.
В ванной следует обратить внимание на отделку. Нижняя часть стены обита декоративными деревянными панелями, а верхняя — оклеена обоями в стиле Туаль де Жуи, который родился во Франции еще в 18 веке. Такой ход с любовью к истории декора Франции стоит оценить, как превосходный.
Медная сантехника и аксессуары в ванной комнате тоже напоминают нам о старой-доброй Франции с ее мощеными улочками и уличными кафе. В этой комнате, как нигде, традиции дизайна этой страны раскрываются во всей красе.
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