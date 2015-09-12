Французская квартира

Сочная классика от Nataly Komova ждет вас в статье о том, как найти подходящую цветовую гамму для классического интерьера в городской квартире.

Ранее французские особняки и шато оформлялись в самых разных цветовых решениях, которые на сейчас уже вышли из моды или просто не подходят под маленькие помещения. Тем не менее, любителей классики среди хозяев квартир очень много, и один из главных вопросов, который стоит перед ними, является именно выбором цветовой гаммы.

В этом проекте дизайнер сочетает пастельные оттенки Франции и разбавляет их насыщенными лазурным и сливовым в обивке мягкой мебели в гостиной. Чудесное решение для тех, кто хочет создать яркий, но французский интерьер, избежав при этом войны между двумя противоположностями — стариной и новыми трендами.